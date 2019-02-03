Футбол

Сульшер: владелец «Мольде» сказал не возвращаться из «МанЮнайтед»Вести.Ru 06:39

Исполняющий обязанности главного тренера "Манчестер Юнайтед" Уле-Гуннар Сульшер признался, что его не ждут в датском "Мольде", из которого он был командирован в английский клуб. У специалиста уже был разговор на эту тему с владельцем клуба из Дании.
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Норвежский футболист и футбольный тренер. Выступал на позиции нападающего. После завершения карьеры игрока тренировал резервный состав «Манчестер Юнайтед», «Кардифф Сити» и «Молде». В настоящее время является исполняющим обязанности главного тренера «Манчестер Юнайтед» до завершения сезона 2018/19.
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Футбольный клуб
Английский профессиональный футбольный клуб из Стретфорда, Большой Манчестер. Был основан в 1878 году под названием «Ньютон Хит», в 1902 году изменил название на «Манчестер Юнайтед». Один из самых популярных футбольных клубов в мире. Один из основателей английской Премьер-лиги в 1992 году.
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