Футбол
Сульшер: владелец «Мольде» сказал не возвращаться из «МанЮнайтед»Вести.Ru 06:39
Исполняющий обязанности главного тренера "Манчестер Юнайтед" Уле-Гуннар Сульшер признался, что его не ждут в датском "Мольде", из которого он был командирован в английский клуб. У специалиста уже был разговор на эту тему с владельцем клуба из Дании.
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