Футбол

Сульшер в четверг проведёт первую тренировку с «Манчестер Юнайтед»
Чемпионат
вчера в 19:51

Исполняющий обязанности главного тренера «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер прилетел в Манчестер, сообщает Mirror. По информации источника, первая тренировка в английском клубе под его руководством состоится сегодня, 20 декабря.
Чемпионатвчера в 19:51

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Уле Гуннар Сульшер прибыл на базу «Манчестер Юнайтед»

Спорт-Экспресс03:43

Сульшер проведет первую тренировку в «Манчестер Юнайтед» 20 декабря

Советский спортвчера в 23:17

Стала известная дата первой тренировки Сульшара с «Манчестер Юнайтед»

Газета.Ruвчера в 20:03
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Футбольный клуб
Английский профессиональный футбольный клуб из Стретфорда, Большой Манчестер. Был основан в 1878 году под названием «Ньютон Хит», в 1902 году изменил название на «Манчестер Юнайтед». Один из самых популярных футбольных клубов в мире. Один из клубов - основателей английской Премьер-лиги в 1992 году.
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