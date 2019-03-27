Футбол

Сульшер утвержден главным тренером «Манчестер Юнайтед»РИА Новости 05:12

Норвежский специалист Уле-Гуннар Сульшер утвержден в должности главного тренера "Манчестер Юнайтед", контракт рассчитан на три года, сообщается на сайте английского футбольного клуба.
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СМИ: Сульшер официально возглавит «МЮ» в течение недели

Нева Спорт26 марта в 13:58

Сульшер утвержден на посту главного тренера ФК «Манчестер Юнайтед»

ТАСС05:10

Сульшер утвержден главным тренером. Он начал в «МЮ» с того же, с чего Зидан в «Реале»

Матч ТВ05:30

Вудворд: Сульшер планирует написать новую главу в истории «МЮ»

Чемпионат05:54

Сульшер: я всегда мечтал об этой работе

RT на русском05:47

Сульшер официально возглавит «Манчестер Юнайтед» в течение недели

Газета.Ruвчера в 03:32

«МЮ» назначил Сульшера главным тренером на постоянной основе

Спорт-Экспресс05:01
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Политика

Бывший губернатор Хабаровского края Ишаев задержан в Москве

Виктора Ишаева задержали в Москве Утром 28 марта источник в правоохранительных органах сообщил "Ленте.ру", что экс-полпред президента на Дальнем Востоке и бывший губернатор Хабаровского края Виктор Ишаев задержан в Москве.
Обновлено в 04:27
Происшествия

В Сочи петербуржца осудили за дебош на авиарейсе в Анталью

Обновлено в 04:43
Политика

Володин назвал закон о доплатах к пенсиям самым важным в марте

Председатель Госдумы Вячеслав Володин назвал самый важный закон, принятый депутатами в марте.
Обновлено в 03:50
Шоу-бизнес

В Сеть попал снимок располневшей Анны Семенович

Поклонники телеведущей и певицы Анны Семенович прислали журналистам снимок звезды, где она сама на себя не похожа.
Обновлено в 03:55
Шоу-бизнес

Курникова в пестром купальнике станцевала на крыше небоскреба

На видеозаписи находящаяся в отличной физической форме Анна подвигалась на небольшом столике в пестром купальнике и серебристых каблуках на огромной шпильке.
Обновлено в 04:20
Армия и оружие

В Петербурге спустили на воду первую подлодку «Варшавянка» для ТОФ

Первую дизель-электрическую подводную лодку проекта 636.3 "Варшавянка" для Тихоокеанского флота "Петропавловск-Камчатский" спустили на воду на предприятии "Адмиралтейские верфи" в Санкт-Петербурге в четверг, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 03:36
Армия и оружие

В 2019 году в армию Казахстана планируют призвать 35 тыс. человек

В ряды вооруженных сил Казахстана в 2019 году планируется призвать 35 тыс. человек, заявил начальник департамента организационно-мобилизационной работы генерального штаба ВС республики Ардак Кукатов, сообщает 28 марта издание BNews.
Обновлено в 05:31
Общество

Сотрудники роддома в Башкирии раскрыли тайну своих зарплат

Новую работу нашли медики роддома в Салавате, уволившиеся после того, как во вторник, 26 марта, сотрудники посмеялись над размерами зарплат.
Обновлено в 03:20
Происшествия

Сотрудники ФСБ работают в офисе сайентологов в Петербурге

Сотрудники Федеральной службы безопасности днем 28 марта проводят оперативно-следственные действия в Санкт-Петербурге в помещениях, которые занимает так называемая «Сайентологическая церковь».
Обновлено в 05:37
Происшествия

В Дагестане задержан член банды, причастной к терактам в метро Москвы

Участник бандитской группы Вагабова, причастной к двойному теракту в московском метро в 2010 году, задержан в Дагестане.
Обновлено в 05:49
Общество

Европа окончательно запретила пластиковую посуду

Еврокомиссия предложила запретить одноразовый пластик в Европе еще весной 2018 года.
Обновлено в 04:52
Политика

За Абызова поручились Чубайс, Тимакова, Дворкович и Волошин

Следствия полагает, что в период с апреля 2011 по ноябрь 2014 Абызов, являясь бенефициаром ряда офшорных компаний, создал и возглавил преступную организацию.
Обновлено вчера в 11:22
Политика

Сирия предложила Америке отдать Израилю пару штатов

Постпред Сирии при ООН Башар Джаафари предложил американским властям отдать несколько штатов израильтянам, если США хочет их поддержать.
Обновлено вчера в 22:40
Политика

Геннадия Бурбулиса госпитализировали в Екатеринбурге

Бывшего государственного секретаря РСФСР и первого зампреда правительства РСФСР Геннадия Бурбулиса госпитализировали в больницу Екатеринбурга накануне мероприятия в «Ельцин центре», где он должен был вести мероприятие под названием «Народная трибуна».
Обновлено вчера в 13:35
Общество

Россияне назвали самые раздражающие привычки коллег

Самой раздражающей привычкой коллег для россиян стало курение. Кроме того, гражданам страны не нравится запах табачного дыма.
Обновлено в 05:49
Политика

В Ингушетии протестующие объявили митинг бессрочным

Организаторы митинга в Ингушетии против закона о референдуме объявили акцию бессрочной.
Обновлено 26 марта в 09:36
Армия и оружие

В США допустили исключение Турции из производства истребителя F-35

Исключение Турции из проекта производства истребителей F-35 принесет некоторые трудности, но такое решение возможно.
Обновлено в 02:50
Общество

Врача-педиатра осудили за фотосессию в белье

В Ивановской области врача-педиатра Анастасию Орлову осудили за откровенные фотографии в нижнем белье.
Обновлено вчера в 15:41
Общество

Мигрантов запретили брать на работу в Якутии

Обновлено в 05:41
Футбол

«ПСЖ» хочет удержать Мбаппе рекордной зарплатой

Ранее стало известно, что мадридский "Реал" готов предложить за переход форварда "ПСЖ" в стан "сливочных" 280 миллионов евро.
Обновлено в 05:11
Политика

Помощник Путина объяснил присутствие российских военных в Венесуэле

Российские военные специалисты находятся в Венесуэле в рамках отношений с законным правительством страны.
Обновлено в 05:43
Шоу-бизнес

Павел Воля рассказал об отдыхе в Израиле

Известный российский юморист Павел Воля отправился в долгожданный отпуск со своей супругой Ляйсан Утяшевой и маленьким сыном.
Обновлено в 03:00
Политика

Коммунист Медведев отказался от мандата депутата Госдумы

Первый секретарь красноярского краевого комитета КПРФ Петр Медведев сообщил РИА Новости, что отказывается от мандата депутата Госдумы.
Обновлено в 04:09
Спорт

Глазырина прокомментировала победу в спринте чемпионата России

Российская биатлонистка Екатерина Глазырина высказалась относительно победы в спринте на чемпионате России, передает "Советский спорт".
Обновлено в 05:20
Политика

В МИД рассказали о риске выхода или исключения России из Совета Европы

"Ситуация серьёзная, риск выхода или исключения России из Совета есть",- сказал Субботин.
Обновлено в 04:12
Кино

Анджелина Джоли станет супергероем Marvel

Джоли сделала выбор в пользу проекта Marvel, сюжет которого будет крутиться вокруг сверхдержав и почти бессмертных существах, а также о неких девиантах — существах-монстрах, созданных пришельцами.
Обновлено вчера в 22:29
Экономика

Российская делегация договорилась о золотых проектах в Киргизии

ВТБ вложит 180 миллионов долларов в разработку второго по величине золоторудного месторождения в Киргизии.
Обновлено в 03:56
Авто

Aurus занимается разработкой преемника парадного кабриолета ЗИЛ

Стало известно, как будет выглядеть новая разработка российского бренда Aurus – парадный кабриолет, который называют преемником «ЗИЛа».
Обновлено вчера в 13:00
Общество

Расширен перечень тех, кто может получить гектар на Дальнем Востоке

С сегодняшнего дня участники программы "Дальневосточный гектар", построившие на земле дом, могут досрочно оформить участок в собственность - до истечения пятилетнего срока безвозмездного пользования.
Обновлено в 00:34
Политика

Зеленский стал лидером президентской гонки на Украине

Кандидат в президенты Украины, шоумен Владимир Зеленский возглавил избирательную гонку по итогам опроса службы Центра Разумкова.
Обновлено вчера в 19:31
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Уле Гуннар Сульшер
Норвежский футболист
Норвежский футболист и футбольный тренер. Выступал на позиции нападающего. После завершения карьеры игрока тренировал резервный состав «Манчестер Юнайтед», «Кардифф Сити» и «Молде». В настоящее время является исполняющим обязанности главного тренера «Манчестер Юнайтед» до завершения сезона 2018/19.
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