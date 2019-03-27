Футбол
Сульшер утвержден главным тренером «Манчестер Юнайтед»РИА Новости 05:12
Норвежский специалист Уле-Гуннар Сульшер утвержден в должности главного тренера "Манчестер Юнайтед", контракт рассчитан на три года, сообщается на сайте английского футбольного клуба.
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Политика
Бывший губернатор Хабаровского края Ишаев задержан в Москве
Виктора Ишаева задержали в Москве Утром 28 марта источник в правоохранительных органах сообщил "Ленте.ру", что экс-полпред президента на Дальнем Востоке и бывший губернатор Хабаровского края Виктор Ишаев задержан в Москве.
Обновлено в 04:27
Политика
Володин назвал закон о доплатах к пенсиям самым важным в марте
Председатель Госдумы Вячеслав Володин назвал самый важный закон, принятый депутатами в марте.
Обновлено в 03:50
Шоу-бизнес
В Сеть попал снимок располневшей Анны Семенович
Поклонники телеведущей и певицы Анны Семенович прислали журналистам снимок звезды, где она сама на себя не похожа.
Обновлено в 03:55
Шоу-бизнес
Курникова в пестром купальнике станцевала на крыше небоскреба
На видеозаписи находящаяся в отличной физической форме Анна подвигалась на небольшом столике в пестром купальнике и серебристых каблуках на огромной шпильке.
Обновлено в 04:20
Армия и оружие
В Петербурге спустили на воду первую подлодку «Варшавянка» для ТОФ
Первую дизель-электрическую подводную лодку проекта 636.3 "Варшавянка" для Тихоокеанского флота "Петропавловск-Камчатский" спустили на воду на предприятии "Адмиралтейские верфи" в Санкт-Петербурге в четверг, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 03:36
Армия и оружие
В 2019 году в армию Казахстана планируют призвать 35 тыс. человек
В ряды вооруженных сил Казахстана в 2019 году планируется призвать 35 тыс. человек, заявил начальник департамента организационно-мобилизационной работы генерального штаба ВС республики Ардак Кукатов, сообщает 28 марта издание BNews.
Обновлено в 05:31
Общество
Сотрудники роддома в Башкирии раскрыли тайну своих зарплат
Новую работу нашли медики роддома в Салавате, уволившиеся после того, как во вторник, 26 марта, сотрудники посмеялись над размерами зарплат.
Обновлено в 03:20
Происшествия
Сотрудники ФСБ работают в офисе сайентологов в Петербурге
Сотрудники Федеральной службы безопасности днем 28 марта проводят оперативно-следственные действия в Санкт-Петербурге в помещениях, которые занимает так называемая «Сайентологическая церковь».
Обновлено в 05:37
Происшествия
В Дагестане задержан член банды, причастной к терактам в метро Москвы
Участник бандитской группы Вагабова, причастной к двойному теракту в московском метро в 2010 году, задержан в Дагестане.
Обновлено в 05:49
Общество
Европа окончательно запретила пластиковую посуду
Еврокомиссия предложила запретить одноразовый пластик в Европе еще весной 2018 года.
Обновлено в 04:52
Политика
За Абызова поручились Чубайс, Тимакова, Дворкович и Волошин
Следствия полагает, что в период с апреля 2011 по ноябрь 2014 Абызов, являясь бенефициаром ряда офшорных компаний, создал и возглавил преступную организацию.
Обновлено вчера в 11:22
Политика
Сирия предложила Америке отдать Израилю пару штатов
Постпред Сирии при ООН Башар Джаафари предложил американским властям отдать несколько штатов израильтянам, если США хочет их поддержать.
Обновлено вчера в 22:40
Политика
Геннадия Бурбулиса госпитализировали в Екатеринбурге
Бывшего государственного секретаря РСФСР и первого зампреда правительства РСФСР Геннадия Бурбулиса госпитализировали в больницу Екатеринбурга накануне мероприятия в «Ельцин центре», где он должен был вести мероприятие под названием «Народная трибуна».
Обновлено вчера в 13:35
Общество
Россияне назвали самые раздражающие привычки коллег
Самой раздражающей привычкой коллег для россиян стало курение. Кроме того, гражданам страны не нравится запах табачного дыма.
Обновлено в 05:49
Политика
В Ингушетии протестующие объявили митинг бессрочным
Организаторы митинга в Ингушетии против закона о референдуме объявили акцию бессрочной.
Обновлено 26 марта в 09:36
Армия и оружие
В США допустили исключение Турции из производства истребителя F-35
Исключение Турции из проекта производства истребителей F-35 принесет некоторые трудности, но такое решение возможно.
Обновлено в 02:50
Общество
Врача-педиатра осудили за фотосессию в белье
В Ивановской области врача-педиатра Анастасию Орлову осудили за откровенные фотографии в нижнем белье.
Обновлено вчера в 15:41
Общество
Мигрантов запретили брать на работу в Якутии
Обновлено в 05:41
Футбол
«ПСЖ» хочет удержать Мбаппе рекордной зарплатой
Ранее стало известно, что мадридский "Реал" готов предложить за переход форварда "ПСЖ" в стан "сливочных" 280 миллионов евро.
Обновлено в 05:11
Политика
Помощник Путина объяснил присутствие российских военных в Венесуэле
Российские военные специалисты находятся в Венесуэле в рамках отношений с законным правительством страны.
Обновлено в 05:43
Шоу-бизнес
Павел Воля рассказал об отдыхе в Израиле
Известный российский юморист Павел Воля отправился в долгожданный отпуск со своей супругой Ляйсан Утяшевой и маленьким сыном.
Обновлено в 03:00
Политика
Коммунист Медведев отказался от мандата депутата Госдумы
Первый секретарь красноярского краевого комитета КПРФ Петр Медведев сообщил РИА Новости, что отказывается от мандата депутата Госдумы.
Обновлено в 04:09
Спорт
Глазырина прокомментировала победу в спринте чемпионата России
Российская биатлонистка Екатерина Глазырина высказалась относительно победы в спринте на чемпионате России, передает "Советский спорт".
Обновлено в 05:20
Политика
В МИД рассказали о риске выхода или исключения России из Совета Европы
"Ситуация серьёзная, риск выхода или исключения России из Совета есть",- сказал Субботин.
Обновлено в 04:12
Кино
Анджелина Джоли станет супергероем Marvel
Джоли сделала выбор в пользу проекта Marvel, сюжет которого будет крутиться вокруг сверхдержав и почти бессмертных существах, а также о неких девиантах — существах-монстрах, созданных пришельцами.
Обновлено вчера в 22:29
Экономика
Российская делегация договорилась о золотых проектах в Киргизии
ВТБ вложит 180 миллионов долларов в разработку второго по величине золоторудного месторождения в Киргизии.
Обновлено в 03:56
Авто
Aurus занимается разработкой преемника парадного кабриолета ЗИЛ
Стало известно, как будет выглядеть новая разработка российского бренда Aurus – парадный кабриолет, который называют преемником «ЗИЛа».
Обновлено вчера в 13:00
Общество
Расширен перечень тех, кто может получить гектар на Дальнем Востоке
С сегодняшнего дня участники программы "Дальневосточный гектар", построившие на земле дом, могут досрочно оформить участок в собственность - до истечения пятилетнего срока безвозмездного пользования.
Обновлено в 00:34
Политика
Зеленский стал лидером президентской гонки на Украине
Кандидат в президенты Украины, шоумен Владимир Зеленский возглавил избирательную гонку по итогам опроса службы Центра Разумкова.
Обновлено вчера в 19:31