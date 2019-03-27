Сульшер утвержден главным тренером «Манчестер Юнайтед»РИА Новости 05:12

Норвежский специалист Уле-Гуннар Сульшер утвержден в должности главного тренера "Манчестер Юнайтед", контракт рассчитан на три года, сообщается на сайте английского футбольного клуба.

Политика Бывший губернатор Хабаровского края Ишаев задержан в Москве Виктора Ишаева задержали в Москве Утром 28 марта источник в правоохранительных органах сообщил "Ленте.ру", что экс-полпред президента на Дальнем Востоке и бывший губернатор Хабаровского края Виктор Ишаев задержан в Москве.

Шоу-бизнес В Сеть попал снимок располневшей Анны Семенович Поклонники телеведущей и певицы Анны Семенович прислали журналистам снимок звезды, где она сама на себя не похожа.

Шоу-бизнес Курникова в пестром купальнике станцевала на крыше небоскреба На видеозаписи находящаяся в отличной физической форме Анна подвигалась на небольшом столике в пестром купальнике и серебристых каблуках на огромной шпильке.

Армия и оружие В Петербурге спустили на воду первую подлодку «Варшавянка» для ТОФ Первую дизель-электрическую подводную лодку проекта 636.3 "Варшавянка" для Тихоокеанского флота "Петропавловск-Камчатский" спустили на воду на предприятии "Адмиралтейские верфи" в Санкт-Петербурге в четверг, передает корреспондент РИА Новости.

Армия и оружие В 2019 году в армию Казахстана планируют призвать 35 тыс. человек В ряды вооруженных сил Казахстана в 2019 году планируется призвать 35 тыс. человек, заявил начальник департамента организационно-мобилизационной работы генерального штаба ВС республики Ардак Кукатов, сообщает 28 марта издание BNews.

Общество Сотрудники роддома в Башкирии раскрыли тайну своих зарплат Новую работу нашли медики роддома в Салавате, уволившиеся после того, как во вторник, 26 марта, сотрудники посмеялись над размерами зарплат.

Происшествия Сотрудники ФСБ работают в офисе сайентологов в Петербурге Сотрудники Федеральной службы безопасности днем 28 марта проводят оперативно-следственные действия в Санкт-Петербурге в помещениях, которые занимает так называемая «Сайентологическая церковь».

Происшествия В Дагестане задержан член банды, причастной к терактам в метро Москвы Участник бандитской группы Вагабова, причастной к двойному теракту в московском метро в 2010 году, задержан в Дагестане.

Общество Европа окончательно запретила пластиковую посуду Еврокомиссия предложила запретить одноразовый пластик в Европе еще весной 2018 года.

Политика За Абызова поручились Чубайс, Тимакова, Дворкович и Волошин Следствия полагает, что в период с апреля 2011 по ноябрь 2014 Абызов, являясь бенефициаром ряда офшорных компаний, создал и возглавил преступную организацию.

Политика Сирия предложила Америке отдать Израилю пару штатов Постпред Сирии при ООН Башар Джаафари предложил американским властям отдать несколько штатов израильтянам, если США хочет их поддержать.

Политика Геннадия Бурбулиса госпитализировали в Екатеринбурге Бывшего государственного секретаря РСФСР и первого зампреда правительства РСФСР Геннадия Бурбулиса госпитализировали в больницу Екатеринбурга накануне мероприятия в «Ельцин центре», где он должен был вести мероприятие под названием «Народная трибуна».

Общество Россияне назвали самые раздражающие привычки коллег Самой раздражающей привычкой коллег для россиян стало курение. Кроме того, гражданам страны не нравится запах табачного дыма.

Политика В Ингушетии протестующие объявили митинг бессрочным Организаторы митинга в Ингушетии против закона о референдуме объявили акцию бессрочной.

Общество Врача-педиатра осудили за фотосессию в белье В Ивановской области врача-педиатра Анастасию Орлову осудили за откровенные фотографии в нижнем белье.

Футбол «ПСЖ» хочет удержать Мбаппе рекордной зарплатой Ранее стало известно, что мадридский "Реал" готов предложить за переход форварда "ПСЖ" в стан "сливочных" 280 миллионов евро.

Политика Помощник Путина объяснил присутствие российских военных в Венесуэле Российские военные специалисты находятся в Венесуэле в рамках отношений с законным правительством страны.

Шоу-бизнес Павел Воля рассказал об отдыхе в Израиле Известный российский юморист Павел Воля отправился в долгожданный отпуск со своей супругой Ляйсан Утяшевой и маленьким сыном.

Политика Коммунист Медведев отказался от мандата депутата Госдумы Первый секретарь красноярского краевого комитета КПРФ Петр Медведев сообщил РИА Новости, что отказывается от мандата депутата Госдумы.

Спорт Глазырина прокомментировала победу в спринте чемпионата России Российская биатлонистка Екатерина Глазырина высказалась относительно победы в спринте на чемпионате России, передает "Советский спорт".

Кино Анджелина Джоли станет супергероем Marvel Джоли сделала выбор в пользу проекта Marvel, сюжет которого будет крутиться вокруг сверхдержав и почти бессмертных существах, а также о неких девиантах — существах-монстрах, созданных пришельцами.

Экономика Российская делегация договорилась о золотых проектах в Киргизии ВТБ вложит 180 миллионов долларов в разработку второго по величине золоторудного месторождения в Киргизии.

Авто Aurus занимается разработкой преемника парадного кабриолета ЗИЛ Стало известно, как будет выглядеть новая разработка российского бренда Aurus – парадный кабриолет, который называют преемником «ЗИЛа».

Общество Расширен перечень тех, кто может получить гектар на Дальнем Востоке С сегодняшнего дня участники программы "Дальневосточный гектар", построившие на земле дом, могут досрочно оформить участок в собственность - до истечения пятилетнего срока безвозмездного пользования.