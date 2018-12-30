Футбол

Сульшер: у Рашфорда есть всё для того, чтобы стать топ-нападающим
Чемпионат
14:11

Манчестер Юнайтед — Борнмут
4 – 1
Матч завершён
Чемпионат Англии, сегодня
Стадион «Олд Траффорд»
Поль Погба
5′
Поль Погба
33′
Эшли Янг
36′
Маркус Рэшфорд
45′
45′+2′
Натан Аке
Андер Эррера
51′
66′
Дэвид Брукс
Лис Муссе
66′
Каллум Уилсон
Райан Фрейзер
Маркус Рэшфорд
Ромелу Лукаку
70′
Ромелу Лукаку
72′
Андер Эррера
Андреас Перейра
76′
Эрик Бертран Байи
79′
82′
Натан Аке
Тайрон Мингз
Антони Марсьяль
Фил Джонс
82′
Исполняющий обязанности главного тренера «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер прокомментировал победу в домашнем матче с «Борнмутом» (4:1), которая стала для клуба третьей подряд после того, он возглавил команду. Специалист также комплиментарно отозвался об игре нападающего Маркуса Рашфорда.
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