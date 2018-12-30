Футбол
Сульшер: у Рашфорда есть всё для того, чтобы стать топ-нападающим
Сульшер: у Рашфорда есть всё для того, чтобы стать топ-нападающимЧемпионат14:11
Чемпионат Англии, сегодня
Стадион «Олд Траффорд»
Поль Погба
|5′
Поль Погба
|33′
Эшли Янг
|36′
Маркус Рэшфорд
|45′
|45′+2′
Натан Аке
Андер Эррера
|51′
|66′
Дэвид Брукс
Лис Муссе
|66′
Каллум Уилсон
Райан Фрейзер
Маркус Рэшфорд
Ромелу Лукаку
|70′
Ромелу Лукаку
|72′
Андер Эррера
Андреас Перейра
|76′
Эрик Бертран Байи
|79′
|82′
Натан Аке
Тайрон Мингз
Антони Марсьяль
Фил Джонс
|82′
|66%
|Владение мячом
|34%
|91%
|Процент точных передач
|79%
|–
|Удары в сторону ворот
|2
|8
|Удары в створ ворот
|3
|2
|Сейвы вратарём
|4
|6
|Офсайды
|–
|4
|Угловые
|5
|7
|Отборы
|6
|10
|Фолы
|7
|2
|Желтые карточки
|–
|1
|Красные карточки
|–
Манчестер Юнайтед
Расстановка 4‑3‑3
1
Де Хеа
18
Янг
2
Линделёф
3
Байи
23
Шоу
15
Перейра
31
Матич
6
Погба
2 ×
14
Лингард
9
Лукаку
4
Джонс
27
Бегович
10
Айб
3
Кук
26
Мингз
11
Дэниэлс
21
Рико
9
Муссе
6
Серман
19
Станислас
24
Фрейзер
17
Кинг
Борнмут
Расстановка 5‑3‑2
Исполняющий обязанности главного тренера «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер прокомментировал победу в домашнем матче с «Борнмутом» (4:1), которая стала для клуба третьей подряд после того, он возглавил команду. Специалист также комплиментарно отозвался об игре нападающего Маркуса Рашфорда.
Чемпионат14:11
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