Сульшер: теперь игроки «МЮ» выходят на матчи с мыслями, что победятЧемпионат 10:54

Каждый раз выходил на игру с мыслями, что мы победим.

Сульшер: теперь игроки «МЮ» выходят на матчи с мыслями, что победят

Гаджеты Apple передумала повышать цены на новые iPhone Компания Apple не станет повышать цены на новые iPhone из-за низких продаж смартфонов выпуска прошлого года.

Происшествия В протестных акциях в Париже участвовали 4000 «желтых жилетов» По всей стране участие в манифестациях приняли, и это также данные МВД, 52 тысячи человек (2 февраля их было 59 тысяч).

Гаджеты Названы смартфоны с самым мощным излучением Составляя рейтинг, эксперты Statista руководствовались данными Федерального ведомства по радиационной защите ФРГ, в распоряжении которой есть обширная база данных о смартфонах и уровне их излучения во время разговора.

Общество Режим ЧС введен на Новой Земле из-за нашествия белых медведей Режим ЧС введен с 9 февраля на территории архипелага Новая Земля в связи с массовым нашествием белых медведей.

Общество В Петербурге госслужащие вышли на уборку снега и наледи 9 февраля временно исполняющий обязанности (врио) губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов в рамках совещания по уборке города назвал борьбу с наледью первоочередной задачей.

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Происшествия В Москве объявили план «Перехват» для поиска вооруженных людей на BMW Для поимки мужчин объявлен план «Перехват», добавили в министерстве. Остальных деталей случившегося в МВД не привели.

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