Футбол
Сульшер стал третьим в списке самых высокооплачиваемых тренеров АПЛЧемпионат вчера в 15:49
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер, подписав полноценный контракт с клубом, вышел на третье место в списке самых высокооплачиваемых тренеров английской Премьер-лиги. Согласно данным The Sun, зарплата норвежского специалиста выросла до € 8,7 млн.
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Экономика
Медведев призвал «выжать все» из бурного роста экономики Рунета
Экономика Рунета растет опережающими темпами - до 15% в год, бизнес и государство должны грамотно использовать этот бурный рост, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
Обновлено в 07:32
Культура
Путин присвоил Пореченкову звание Народного артиста РФ
Известному актёру театра и кино Михаилу Пореченкову присвоено звание "Народный артист РФ".
Обновлено в 06:39
Космос
Астрономы разглядели цвета малых спутников в кольцах Сатурна
Цвет поверхности каждого спутника оказался уникальным, они меняются от почти красного Пана — ближайшего к самому Сатурну — до почти голубого Эпиметея, самого далекого.
Обновлено в 02:29
Политика
«Коммерсант»: Путин выступил против строительства ВСМ Москва—Казань
Владимир Путин не одобрил строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Железнодорожный — Гороховец, которая должна была стать первым участком проекта Москва — Казань, сообщила газета "Коммерсант" со ссылкой на источники.
Обновлено вчера в 23:27
Общество
Замглавы Владимирской области озаботилась пургеном для малоимущих
Заместитель врио губернатора Владимирской области Марина Чекунова, отчитываясь перед депутатами местного заксобрания о состоянии здравоохранения в регионе, неожиданно заговорила о слабительном для малоимущих, которое перестали производить лет двадцать тому назад.
Обновлено в 05:14
Экономика
Назван средний размер социальной пенсии после индексации
Пенсионный фонд России (ПФР) назвал средний размер социальной пенсии после индексации на 2% с 1 апреля. Об этом сообщается на сайте ПФР.
Обновлено в 07:12
Политика
Первый вице-губернатор Мурманской области ушел в отставку
Первый заместитель губернатора Мурманской области Алексей Тюкавин уходит в отставку.
Обновлено в 07:36
Технологии
Boston Dynamics показала обновлённого робота-грузчика
Компания Boston Dynamics опубликовала очередное видео с участием роботов собственного производства.
Обновлено в 02:40
Шоу-бизнес
Любовница режиссера Станислава Говорухина борется за его наследство
Любовница режиссера Станислава Говорухина актриса Анастасия Мартцинковская решила через суд побороться за наследство кинематографиста.
Обновлено вчера в 10:05
Шоу-бизнес
Футболист Тарасов трогательно поздравил молодую жену с днем рождения
Полузащитник столичного «Локомотива» Дмитрий Тарасов опубликовал новый пост в Instagram, в котором засыпал словами благодарности свою возлюбленную — Анастасию Костенко.
Обновлено в 05:46
Кино
AFP: умерла режиссер Аньес Варда
Французский кинорежиссер Аньес Варда скончалась на 91-м году жизни. Об этом сообщило в пятницу AFP со ссылкой на ее семью.
Обновлено в 06:37
Происшествия
Москвичка месяц жила с телом умершего сына
В московском районе Гольяново женщина около месяца проживала в квартире рядом с телом умершего сына, сообщает 29 марта агентство «Москва» со ссылкой на источник.
Обновлено в 05:09
Политика
Кремль ответил на вопрос о признании итогов выборов на Украине
Песков добавил, что признание итогов голосования будет зависеть от того, как будут проходить выборы.
Обновлено в 07:33
Религия
Власти передумали отдавать Исаакиевский собор РПЦ
Российские власти решили не передавать Исаакиевский собор в пользование Русской православной церкви (РПЦ).
Обновлено в 01:23
Армия и оружие
Черноморский флот взял на сопровождение корабли НАТО в Черном море
«Силы и средства Черноморского флота взяли на сопровождение вошедшую в акваторию Черного моря группу кораблей НАТО в составе трех фрегатов УРО ВМС Нидерландов, Канады и Испании», — цитирует сообщение телеканал «Звезда».
Обновлено в 02:48
Политика
Путин и члены Совбеза обеспокоены вмешательством ряда стран в дела Венесуэлы
Президент России Владимир Путин и постоянные члены Совета безопасности РФ выразили обеспокоенность в связи с заявлениями ряда стран о намерении продолжать вмешательство во внутренние дела Венесуэлы.
Обновлено в 06:15
Экономика
Винодельня семей Мантурова и Чемезова выпустила первое вино
Обновлено в 06:18
Хоккей
Поцелуй Сечина с Шойгу и Тимченко взорвал соцсети
В сети стала вирусной фотография с министром обороны Сергеем Шойгу, главой «Роснефти» Игорем Сечиным и председателем Совета директоров КХЛ Геннадием Тимченко, которые вместе пришли на хоккейный матч ЦСКА — СКА.
Обновлено в 07:32
Происшествия
После призыва Кадырова виновник аварии на Можайке сдался полиции
Днем ранее чеченский лидер обратился к предполагаемому виновнику аварии, сбежавшему с места ДТП, с призывом добровольно явиться в полицию.
Обновлено в 05:50
Политика
Террористы уходят в «даркнет» и СНГ
Меры, которые предпринимают правоохранительные органы, позволили существенно снизить доступность экстремистского контента в общедоступных сегментах Интернета, поэтому вербовщики "уходят в так называемый глубокий Tor" и другие виды теневого сегмента, отметил Ильиных.
Обновлено в 06:38
Футбол
«Енисей» в меньшинстве обыграл «Рубин» в молодежном первенстве
В матче 21-го тура молодежного первенства клубов российской Премьер-лиги «Енисей» в Красноярске одержал победу над казанским «Рубином» — 2:0.
Обновлено в 06:35
Культура
Худрук Александринки попросил поддержать объединение с театром Волкова
Художественный руководитель Александринского театра Валерий Фокин попросил труппу поддержать объединение Александринки и ярославского Театра драмы имени Волкова.
Обновлено в 07:03
Футбол
Агент Педро Роши хочет добиться трансфера из «Спартака» до 4 апреля
Хэмилтон Бернард, агент 24-летнего вингера «Спартака» Педро Роши, пытается добиться трансфера из «Спартака» в бразильский клуб до 4 апреля, сообщили в «Чемпионате».
Обновлено в 03:54
Наука
Найден эффективный способ защиты человека от укусов комаров
Обновлено в 05:17
Экономика
Власти отложили запуск новой системы накопительной пенсии
Внесение законопроекта об индивидуальном пенсионном капитале (ИПК) отложено на неопределенный срок.
Обновлено вчера в 17:03
Финансы
Долговая нагрузка населения приблизилась к историческому максимуму
Динамика долговой нагрузки населения в значительной степени обусловлена ростом необеспеченного потребительского кредитования, следует из презентации Даниловой.
Обновлено в 06:04
Общество
Хаб группы «Аэрофлот» в Красноярске начнет работу в 2020 году
Как уточняется в сообщении компании, начало работы международного хаба запланировано на 2020 год, а уже к 2023-му пассажиропоток компании "Аэрофлот" в Красноярске сможет достичь 1 млн человек в год.
Обновлено в 04:52