Футбол
Сульшер стал третьим в списке самых высокооплачиваемых тренеров АПЛЧемпионат 15:49
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер, подписав полноценный контракт с клубом, вышел на третье место в списке самых высокооплачиваемых тренеров английской Премьер-лиги. Согласно данным The Sun, зарплата норвежского специалиста выросла до € 8,7 млн.
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