Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер, подписав полноценный контракт с клубом, вышел на третье место в списке самых высокооплачиваемых тренеров английской Премьер-лиги. Согласно данным The Sun, зарплата норвежского специалиста выросла до € 8,7 млн.

Сульшер стал третьим в списке самых высокооплачиваемых тренеров АПЛ

Путешествия Великобритания повысит стоимость виз Великобритания с 29 марта повысит стоимость многократных въездных виз для туристических и бизнес-поездок, сообщил в четверг, 28 марта, департамент иммиграционного контроля правительства Соединенного Королевства.

Армия и оружие Бельгия закупает у США непригодные для боевых действий F-35 Бельгия намерена закупить у США истребители пятого поколения F-35, которые непригодны для ведения реальных боевых действий - к такому выводу пришли эксперты американской организации Project On Government Oversight.

Армия и оружие ВКС получат седьмой летающий радар А-50У в 2021 году Седьмой модернизированный самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50У передадут ВКС России в 2021 году, сообщили РИА Новости в пресс-службе госкорпорации "Ростех".

Футбол «Арсенал» хочет приобрести Умтити и Алабу «Арсенал» планирует провести плодотворную летнюю трансферную кампанию и приобрести до пяти футболистов.

Культура «Секс в большом городе» получит продолжение Paramount Television получила права на продолжение романа "Секс в большом городе".

Экономика «Газпром» выкупит своих крупнейших подрядчиков у Ротенберга и Тимченко Знаменитые подрядчики Структуры "Газпрома" ведут переговоры о покупке его крупнейших подрядчиков — компаний "Стройгазмонтаж" у Аркадия Ротенберга и "Стройтранснефтегаз" у Геннадия Тимченко, рассказали РБК два источника, близких к "Газпрому", и собеседник в компании, которая работает с монополией.

Авто Никита Гудков о компактном кроссовере Range Rover Evoque Сохранив дизайнерский код, Evoque нового поколения дарит иные ездовые ощущения.

Происшествия Жители Металлостроя на несколько часов остались без газа Жители нескольких улиц в Колпинском районе на несколько часов остались без газоснабжения.

Музыка В Германии раскритиковали новый клип Rammstein про концлагерь В Германии раскритиковали группу Rammstein после публикации клипа к песне Deutschland, в котором музыканты предстают в образе узников концлагеря.

Культура Путин посетил музей Айтматова в Бишкеке Президенты России и Киргизии Владимир Путин и Сооронбай Жээнбеков посетили дом-музей советского и киргизского писателя Чингиза Айтматова в Бишкеке.

Происшествия Кадыров обратился к виновнику смертельного ДТП в Москве Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал скрывшегося с места происшествия виновника ДТП на Можайском шоссе в Москве, в результате которого погибли два человека, незамедлительно явиться в полицию и "не позорить свой род".

Авто Опубликованы секретные фото интерьера новой Chevrolet NIVA Первые фотографии интерьера обновленного внедорожника опубликовал портал Drom.

Политика Кремль ответил на требование Трампа уйти из Венесуэлы В среду, 27 марта, Трамп потребовал от России покинуть Венесуэлу и прекратить поддержку президента страны Николаса Мадуро.

Шоу-бизнес Фролов прокомментировал слухи о причинах смерти Началовой Хоккеист Александр Фролов прокомментировал слухи о том, что причиной ухудшения здоровья певицы Юлии Началовой якобы стало судебное разбирательство с бывшей возлюбленной.

Происшествия Самолёт Air Canada столкнулся со стаей птиц Пассажирский самолёт авиакомпании Air Canada при заходе на посадку в аэропорту Оттавы столкнулся со стаей птиц и повредил один из двигателей, но, несмотря на это, благополучно приземлился.

Игры У Conan Unconquered появилась дата релиза Издательство Funcom и студия Petroglyph объявили дату релиза стратегии в реальном времени Conan Unconquered.

Футбол Президент «Зенита»: выделим помещение для музея фанатов на стадионе "На стадионе будет выделено помещение для музея фанатского движения, фанатам останется только наполнить его", - сказал Медведев.

Политика Открытое небо назвали причиной крушения малайзийского «Боинга» Главной причиной крушения «Боинга» компании Malaysia Airlines в Донбассе летом 2014 года стало незакрытое воздушное пространство.

Футбол Лучшим тренером 2018 года в Германии стал Кофельдт из «Вердера» Главный тренер "Вердера" Флориан Кофельдт признан лучшим тренером по итогам 2018 года по версии Немецкого футбольного союза, сообщает официальный сайт "бременцев".

Армия и оружие Транспортник Ил-112В получил разрешение на первый полет Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ПАО "Ил", было получено разрешение на полет новейшего военно-транспортного самолета Ил-112В.

Политика Хуану Гуайдо запрещено занимать госпосты в Венесуэле В течение ближайших 15 лет лидеру венесуэльской оппозиции Хуану Гуайдо запрещено занимать государственные посты.

Футбол Сулейманов подписал новый контракт с «Краснодаром» Молодой форвард "Краснодара" Магомед-Шапи Сулейманов, по всей видимости, подписал новое соглашение с родным клубом.