Футбол

Сульшер стал третьим в списке самых высокооплачиваемых тренеров АПЛЧемпионат 15:49

Ливерпуль — Тоттенхэм
31 марта
в 11:30
Чемпионат Англии
Стадион «Энфилд»
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер, подписав полноценный контракт с клубом, вышел на третье место в списке самых высокооплачиваемых тренеров английской Премьер-лиги. Согласно данным The Sun, зарплата норвежского специалиста выросла до € 8,7 млн.
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СМИ: Сульшер – третий в списке самых высокооплачиваемых тренеров чемпионата Англии

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Сульшер - в тройке самых высокооплачиваемых тренеров АПЛ

Sport.ru16:29
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Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 16:43, Ашберн
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