Футбол
Сульшер стал третьим в списке самых высокооплачиваемых тренеров АПЛЧемпионат 15:49
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер, подписав полноценный контракт с клубом, вышел на третье место в списке самых высокооплачиваемых тренеров английской Премьер-лиги. Согласно данным The Sun, зарплата норвежского специалиста выросла до € 8,7 млн.
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Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 16:43, Ашберн
Происшествия
Потерпевшая по делу Абызова компания не обращалась к правоохранителям
Глава признанной потерпевшей по делу Абызова компании «Алмазювелирэкспорт» Михаил Шеин рассказал ТАСС, что сам в правоохранительные органы не обращался.
Обновлено в 13:46
Энергетика
«Газпром» купит часть активов «Кыргызнефтегаза»
Глава «Газпрома» Алексей Миллер и первый вице-премьер Киргизии Кубатбек Боронов подписали дорожную карту по приобретению российской компанией части активов и имущества «Кыргызнефтегаза».
Обновлено в 11:09
Политика
Опубликованы последние рейтинги кандидатов в президенты Украины
Украинские социологические компании опубликовали последние рейтинги поддержки населением кандидатов на пост главы государства.
Обновлено в 08:10
Экономика
Банк России отозвал лицензию у Международного расчетного банка
Банк России приказом от 28 марта 2019 года отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московского Международного расчетного банка, не являющегося участником системы страхования вкладов.
Обновлено в 02:25
Политика
Украинский эксперт рассказал о единственной возможности вернуть Крым
По мнению директора военных программ Центра Разумкова Николая Сунгуровского, о возврате Крым в течение нескольких месяцев или даже лет после предстоящих президентских выборов на Украине не может быть и речи.
Обновлено в 11:46
Общество
ЕС запретил одноразовую пластиковую посуду с 2021 года
Депутаты Европарламента одобрили законопроект, запрещающий производство и продажу отдельных видов пластиковых изделий одноразового использования с 2021 г. Об этом говорится на сайте ведомства.
Обновлено вчера в 20:59
Шоу-бизнес
Сыновья Кожевниковой приняли участие в модном показе Галины Юдашкиной
Кроме сыновей Кожевниковой, в дефиле бренда Yudashkin Kids также участвовали дочь Татьяны Навки, дети Филиппа Киркорова, Лиза Галкина и сын Яны Рудковской Саша Плющенко.
Обновлено в 13:36
Хоккей
ЦСКА одолел СКА в матче финала Западной конференции
Победитель регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) ЦСКА одолел петербургский СКА в первом матче финальной серии Западной конференции, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 15:11
Происшествия
Экс-губернатора Ишаева отправили под домашний арест
Обновлено в 13:47
Политика
Медведев назвал самые проблемные регионы России
Премьер-министр Дмитрий Медведев в ходе совещания правительства заявил, что российские регионы имеют большой разрыв по уровню жизни граждан, в связи с чем государство должно принять меры для выравнивания социально-экономической ситуации.
Обновлено вчера в 11:37
Политика
Президент Киргизии подарил Путину коня и щенка борзой
Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков подарил своему российскому коллеге Владимиру Путину орловского скакуна и щенка известной киргизской борзой тайган.
Обновлено в 07:57
Авто
Определен лучший автомобиль в бизнес-классе
Ситуация в сегменте среднеразмерных седанов бизнес-класса на российском рынке не меняется уже много лет подряд.
Обновлено в 13:30
Экономика
Власти нашли новый способ отобрать у россиян деньги: пострадают пенсии
На руинах прежней накопительной системы задумали возвести сверкающий замок ИПК — однако третий год власти не могут договориться о деталях.
Обновлено в 12:27
Культура
В Белгороде объяснили музыку из «Звёздных войн» во время присяги мэра
Обновлено вчера в 09:54
Транспорт
Станцию московского метро «Каховская» закроют почти на два года
Станцию «Каховская» одноименной линии Московского метрополитена закроют с 30 марта до завершения строительства участка Большой кольцевой линии (БКЛ) в 2020 году.
Обновлено в 04:28
Армия и оружие
Корабли НАТО вошли в Черное море
Боевые корабли Второй постоянной группы ВМС НАТО вошли в Черное море.
Обновлено в 13:14
Происшествия
Экстренно госпитализирован Николай Добронравов
Обновлено в 08:34
Авто
Renault анонсировала выход кросс-купе Renault Arkana
Купеобразный кроссовер Renault Arkana впервые был представлен в прошлом году на Московском автосалоне.
Обновлено 26 марта в 13:30
Здоровье
Часть пациентов психоневрологических интернатов в РФ отправят по домам
Например, в некоторых интернатах пациенты вынуждены ходить в туалет на улице, отсутствует водопровод.
Обновлено в 09:26
Происшествия
Экс-следователя заочно арестовали по делу о вымогательстве взятки
Пресненский суд Москвы в четверг заочно арестовал экс-старшего следователя по особо важным делам управления по Центральному административному округу московского главка СК России Марию Слезкину по делу о покушении на получение взятки в 2 миллиона евро, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 15:25
Театры
Первый национальный театр получит сцену в Москве
Министр культуры Российской Федерации Владимир Мединский заявил, что первый в России национальный театр получит сцену на проспекте Андропова в Москве.
Обновлено в 10:43
Музыка
В Германии раскритиковали новый клип Rammstein про концлагерь
Обновлено в 16:24
Футбол
Фанаты «Барселоны» выбрали лучший гол в истории клуба
Пресс-служба каталонской "Барселоны" провела голосование среди болельщиков за лучший гол в истории клуба.
Обновлено в 14:28
Футбол
Андрей Федун: "Болейте не за Карреру – болейте за "Спартак"!"
Что окружало матч "Спартака" и "Зенита" – Одна из главных мишеней фанатов – Денис Глушаков.
Обновлено в 14:30
Общество
Врача-педиатра осудили за фотосессию в белье
В Ивановской области врача-педиатра Анастасию Орлову осудили за откровенные фотографии в нижнем белье.
Обновлено вчера в 15:41
Политика
Проект ВСМ Москва — Казань не получил поддержки Путина
Обсуждение перспектив проекта строительства железнодорожной высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва — Казань с участием Владимира Путина состоялось на этой неделе, по итогам консультаций он не получил окончательного одобрения президента, рассказали РБК два источника, близких к правительству, и подтвердил отраслевой консультант.
Обновлено в 15:53
Космос
В Мексике на видео сняли полет НЛО овальной формы
На территории Мексики очевидцам удалось запечатлеть на видео полет НЛО, имеющего овальную форму.
Обновлено в 13:56
Происшествия
Абызова поместили в камеру без горячей воды и телевизора
Бывший министр по делам Открытого правительства РФ Михаил Абызов помещен в картантин в пустую двухместную камеру.
Обновлено в 16:27
Наука
Всего одна бутылка вина в неделю увеличивает риск возникновения рака
С точки зрения абсолютного риска, исследователи заявили, что одна бутылка вина в неделю связана с повышенным абсолютным пожизненным риском рака для некурящих мужчин на 1% и некурящих женщин на 1,4%.
Обновлено в 00:44
Общество
Связанный с Ролдугиным фонд безвозмездно получит пляж в Сочи
Заксобрание Краснодарского края одобрило передачу пляжной территории в Имеретинской низменности в Сочи образовательному фонду «Талант и успех», одним из учредителей которого является виолончелист Сергей Ролдугин.
Обновлено в 14:05