Футбол
Сульшер стал третьим в списке самых высокооплачиваемых тренеров АПЛЧемпионат 15:49
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер, подписав полноценный контракт с клубом, вышел на третье место в списке самых высокооплачиваемых тренеров английской Премьер-лиги. Согласно данным The Sun, зарплата норвежского специалиста выросла до € 8,7 млн.
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Общество
Сахалинские пенсионеры увозят с собой размер фиксированной выплаты страховой пенсии
Покидая Сахалинскую область, пенсионер «увозит» с собой именно эту фиксированную выплату к страховой составляющей пенсии, то есть ту, которая назначена за периоды работы.
Обновлено в 17:57
Армия и оружие
На Украине создали электромагнитное оружие
Официальный представитель пресс-службы компании «Спецтехноэкспорт», которая входит в состав ГК «Укроборонпром» сообщил, что в стране создано новое электромагнитное оружие.
Обновлено в 08:59
Экономика
«Газпром» выкупит своих крупнейших подрядчиков у Ротенберга и Тимченко
Структуры «Газпрома» ведут переговоры о покупке его крупнейших подрядчиков — компаний «Стройгазмонтаж» у Аркадия Ротенберга и «Стройтранснефтегаз» у Геннадия Тимченко, рассказали РБК два источника, близких к «Газпрому», и собеседник в компании, которая работает с монополией.
Обновлено в 17:00
Футбол
Сулейманов подписал новый контракт с «Краснодаром»
Молодой форвард "Краснодара" Магомед-Шапи Сулейманов, по всей видимости, подписал новое соглашение с родным клубом.
Обновлено в 10:29
Происшествия
Абызова поместили в камеру без телевизора и горячей воды
Экс-министра открытого правительства РФ Михаила Абызова поместили на карантин в пустовавшую двухместную камеру "Лефортово", в которой нет горячей воды, рассказал РИА Новости ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Иван Мельников.
Обновлено в 16:01
Происшествия
Снятый на видео с обнаженной женщиной судья из Ставрополя лишился статуса
Камеры наблюдения запечатлели Макарова с обнаженной женщиной на АЗС. Запись была опубликована в сети в августе 2018 года.
Обновлено в 20:46
Армия и оружие
ПВО Сирии отразили удар ВВС Израиля по Алеппо
Военная авиация Израиля нанесла удар по Алеппо. Как сообщает гостелевидение Сирии, ПВО республики отразило атаку.
Обновлено вчера в 18:38
Общество
«Известия»: Роскачество подготовило новый ГОСТ для детского питания
Роскачество разработало новый ГОСТ после проверки качества детского питания, которая была проведена совместно с Минпромторгом в конце 2018 года.
Обновлено в 20:33
Шоу-бизнес
Лиза Галкина приняла участие в модном показе
Мероприятие посетила Алла Пугачева. Она приехала поддержать свою дочь Лизу, которая стала украшением показа.
Обновлено в 18:48
Авто
Kia представила новый компактный кроссовер
Компания Kia продемонстрировала концептуальный компактный кроссовер SP Signature, который призван дать представление о подобной товарной модели для глобального рынка.
Обновлено в 05:07
Космос
На космодром Восточный прилетит «Юрий Гагарин»
Передача самолета состоится на аэродроме Чкаловский Минобороны РФ.
Обновлено вчера в 01:09
Политика
Власти Венесуэлы запретили Гуайдо занимать госпосты в течение 15 лет
Власти Венесуэлы запретили оппозиционному лидеру Хуану Гуайдо занимать государственные посты в течение 15 лет.
Обновлено в 14:17
Наука
Приложение для контроля питания не даст сорваться при диете
Приложение использует как данные о том, когда в последний момент пользователь перекусывал вне своего диетического плана (использовать OnTrack необходимо в качестве дополнения к приложению, которое подбирает план диеты и следит за питанием), и разнообразную информацию о том, чем пользователь занимается.
Обновлено в 09:56
Общество
Опубликован рейтинг лучших аэропортов мира
Британская консалтинговая компания Skytrax опубликовала рейтинг лучших аэропортов мира.
Обновлено в 05:33
Политика
США угрожают нефтекомпаниям санкциями за сделки с Венесуэлой
На этой неделе Госдеп предупредил представителей нефтяной отрасли о том, что нарушением санкционного режима будут как непосредственные контакты с властями страны, так и торговля через посредников или бартерный обмен.
Обновлено в 21:04
Происшествия
Здания в Петропавловске-Камчатском не пострадали после землетрясения
Землетрясение магнитудой 6,3 в акватории Тихого океана возле берегов Камчатки не привело к разрушениям в Петропавловске-Камчатском, жертв и пострадавших нет.
Обновлено в 19:56
Политика
У Зеленского нашли виллу в Италии
Украинские журналисты полагают, что Зеленский умолчал про дом в Форте-дей-Марми не из опасений быть обвиненным в излишнем богатстве, а из-за того, что соседние виллы занимают "российские богачи" – Роман Абрамович, Олег Дерипаска, члены семьи Бориса Ельцина и другие.
Обновлено в 08:45
Космос
Ученые обнаружили на Марсе источники рек
На Марсе могут формироваться реки и ручьи за счет глубоких подземных вод.
Обновлено в 14:54
Армия и оружие
Иван Приходько: ДНР полностью контролирует территорию Горловки
Глава администрации Горловки Иван Приходько опроверг информацию о занятии подразделениями ВСУ части Горловки.
Обновлено в 07:58
Наука
От хитридиомикоза пострадал 501 вид амфибий
Исследователи проанализировали данные о причинах смерти разных амфибий за несколько десятилетий и пришли к выводу, что для 501 вида заболевание хитридиомикозом послужило причиной снижения численности.
Обновлено в 14:00
Общество
Россельхознадзор ограничит поставки колбасы и сыра из Белоруссии
Россельхознадзор собирается ввести ограничения на поставки сыра и колбасных изделий с нескольких предприятий Белоруссии в связи с выявленными нарушениями.
Обновлено в 10:57
Политика
Опубликованы последние рейтинги кандидатов в президенты Украины
Украинские социологические компании опубликовали последние рейтинги поддержки населением кандидатов на пост главы государства.
Обновлено в 08:10
Шоу-бизнес
Егор Крид покидает лейбл Black Star
По слухам, о расставании с лейблом Крид сообщит уже в самое ближайшее время.
Обновлено в 09:31
Политика
Медведев приостановил объединение Александринки и Театра имени Волкова
Российский премьер-министр Дмитрий Медведев приостановил действие приказа Минкультуры об объединении Александринского театра и Театра драмы имени Волкова.
Обновлено в 12:52
Армия и оружие
Зачем корабли НАТО вошли в Черное море
Группа боевых кораблей НАТО прошла проливы Дарданеллы и Босфор и вошла в Черное море.
Обновлено в 17:23
Политика
Дания рассмотрит третий вариант маршрута «Северного потока 2»
Первые два варианта предусматривали маршруты в обход острова Борнхольм с юга через территориальные воды Дании и с севера через исключительную экономическую зону королевства.
Обновлено вчера в 15:20
Игры
На сайте S.T.A.L.K.E.R. 2 появился первый постер игры
Разработчики S.T.A.L.K.E.R. 2 внезапно напомнили о себе, опубликовав на официальном сайте проекта первый полноценный (и очень стильный) арт, на котором изображен обычный вольный сталкер.
Обновлено в 15:00
Технологии
«Росатом» откроет в Москве центр 3D-печати
В 2019 году в Москве планируется открыть Центр аддитивных технологий госкорпорации "Росатом", где будут производить на заказ изделия на 3D-принтерах.
Обновлено в 05:25
Армия и оружие
США приостановили полеты бомбардировщиков B-1B
США с 28 марта приостановили полеты стратегических бомбардировщиков B-1B Lancer из-за проблем с тормозными парашютами.
Обновлено в 20:14