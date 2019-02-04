Футбол

Сульшер сразу после матча с «Лестером» улетел на игру «ПСЖ» с «Лионом»Чемпионат вчера в 16:07

Лестер — Манчестер Юнайтед
0 – 1
Матч завершён
Чемпионат Англии, вчера
Стадион «Кинг Пауэр»
9′
Маркус Рэшфорд
20′
Джесси Лингард
Джейми Варди
32′
42′
Неманья Матич
Нампалис Менди
45′
Джеймс Мэддисон
Рашид Геззаль
62′
67′
Алексис Санчес
Антони Марсьяль
Демарай Грэй
Синдзи Окадзаки
74′
78′
Маркус Рэшфорд
Ромелу Лукаку
80′
Люк Шоу
Рашид Геззаль
82′
Нампалис Менди
Келечи Ихеаначо
84′
90′
Джесси Лингард
Фил Джонс
Онийнье Ндиди
90′+3′
90′+3′
Антони Марсьяль
Парижане являются соперниками «красных дьяволов» по 1/8 финала Лиги чемпионов. На то, чтобы добраться до Лиона, у Сульшера было около четырёх часов. Норвежский специалист пришёл на послематчевую пресс-конференцию раньше, чтобы быстрее вылететь во Францию, сообщает Manchester Evening News.
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