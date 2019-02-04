Футбол
Сульшер сразу после матча с «Лестером» улетел на игру «ПСЖ» с «Лионом»Чемпионат вчера в 16:07
Чемпионат Англии, вчера
Стадион «Кинг Пауэр»
|9′
Маркус Рэшфорд
|20′
Джесси Лингард
Джейми Варди
|32′
|42′
Неманья Матич
Нампалис Менди
|45′
Джеймс Мэддисон
Рашид Геззаль
|62′
|67′
Алексис Санчес
Антони Марсьяль
Демарай Грэй
Синдзи Окадзаки
|74′
|78′
Маркус Рэшфорд
Ромелу Лукаку
|80′
Люк Шоу
Рашид Геззаль
|82′
Нампалис Менди
Келечи Ихеаначо
|84′
|90′
Джесси Лингард
Фил Джонс
Онийнье Ндиди
|90′+3′
|90′+3′
Антони Марсьяль
|45%
|Владение мячом
|55%
|76%
|Процент точных передач
|82%
|9
|Удары в сторону ворот
|2
|5
|Удары в створ ворот
|5
|4
|Сейвы вратарём
|5
|–
|Офсайды
|1
|7
|Угловые
|2
|12
|Отборы
|14
|14
|Фолы
|9
|4
|Желтые карточки
|4
|–
|Красные карточки
|–
Лестер
Расстановка 4‑5‑1
1
Шмейхель
14
Перейра
6
Эванс
15
Магуайр
3
Чилуэлл
20
Окадзаки
8
Ихеаначо
31
Геззаль
25
Ндиди
19
Барнс
9
Варди
1
Де Хеа
18
Янг
3
Байи
2
Линделёф
23
Шоу
4
Джонс
21
Эррера
6
Погба
31
Матич
11
Марсьяль
9
Лукаку
Манчестер Юнайтед
Расстановка 4‑5‑1
Парижане являются соперниками «красных дьяволов» по 1/8 финала Лиги чемпионов. На то, чтобы добраться до Лиона, у Сульшера было около четырёх часов. Норвежский специалист пришёл на послематчевую пресс-конференцию раньше, чтобы быстрее вылететь во Францию, сообщает Manchester Evening News.
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Сульшер через 4 часа после игры «МЮ» с «Лестером» побывал во Франции на матче «ПСЖ»
Sport24.ruвчера в 20:11
Автоматически обработано 7218 источников, обновлено в 08:22, Ашберн
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