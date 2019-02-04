Футбол

Сульшер сразу после матча с «Лестером» улетел на игру «ПСЖ» с «Лионом»Чемпионат 16:07

Лестер — Манчестер Юнайтед
0 – 1
Матч завершён
Чемпионат Англии, сегодня
Стадион «Кинг Пауэр»
9′
Маркус Рэшфорд
20′
Джесси Лингард
Джейми Варди
32′
42′
Неманья Матич
Нампалис Менди
45′
Джеймс Мэддисон
Рашид Геззаль
62′
67′
Алексис Санчес
Антони Марсьяль
Демарай Грэй
Синдзи Окадзаки
74′
78′
Маркус Рэшфорд
Ромелу Лукаку
80′
Люк Шоу
Рашид Геззаль
82′
Нампалис Менди
Келечи Ихеаначо
84′
90′
Джесси Лингард
Фил Джонс
Онийнье Ндиди
90′+3′
90′+3′
Антони Марсьяль
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер сразу после окончания матча 25-го тура с «Лестером» (1:0) улетел во Францию, чтобы посмотреть игру «Лион» — ПСЖ. Парижане являются соперниками «красных дьяволов» по 1/8 финала Лиги чемпионов.
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Тренер «Манчестер Юнайтед» побывал на матче «ПСЖ»

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