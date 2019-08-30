Футбол
ProstoProSportСульшер сообщил о переходе Смоллинга в «Рому»
Защитник сборной Англии Крис Смоллинг продолжит карьеру в чемпионате Италии. Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер объявил о его трансфере в «Рому».
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Технологии
Хакеры взломали Twitter-аккаунт основателя Twitter
Неизвестные взломали аккаунт Джека Дорси, одного из основателей социальной сети Twitter. Об этом сообщает пресс-служба Twitter.
Lenta.ru 18:08
Наука
Робота-змею запустили в мозг человека для инспекции сосудов
Робота-змею ученые запустили в мозг человека для быстрого восстановление после инсульта, сообщает информационно-новостное издание Evo-rus.com.
Evo-rus.com вчера в 13:46
Армия и оружие
Российский Су-47 на МАКС-2019 восхитил западные СМИ
Одним из самых необычных экспонатов аэрокосмического салона МАКС-2019 в подмосковном «Жуковском» стал истребитель Су-47 «Беркут».
ФАН 07:22
Политика
СМИ нашли связь убийцы гражданина Грузии в Берлине с ГРУ
Ранее Spiegel уже писал, что к убийству Хангошвили может быть причастно российское Главное разведывательное управление.
Московский Комсомолец 10:15
Наука
Создана новая вакцина против ВИЧ
Создана новая вакцина, которая активирует производство антител к ВИЧ, сообщается в статье, опубликованной на страницах журнала Science Translational Medicine.
Ugpressa.ru 05:40
Политика
Адвокат заключенных на Украине россиян заявил, что они остаются в СИЗО
Удерживаемые на Украине россияне по-прежнему остаются в СИЗО. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на их адвоката Валентина Рыбина.
РЕН ТВ 00:49
Политика
США ввели санкции против иранского танкера Adrian Darya 1
Соединенные Штаты внесли в свои санкционные списки иранский танкер Adrian Darya 1, который был ранее задержан, а затем освобожден властями Гибралтара.
ТАСС 18:56
Кино
Брэд Питт рассказал о самой сложной роли
Американский актер Брэд Питт признался, какая роль в его карьере оказалась самой сложной.
ТК Звезда 17:54
Политика
Посол КНР призвал США не вмешиваться в отношения Китая и Украины
Посол Китая на Украине Ду Вэй заявил, что Соединённые Штаты не имеют права вмешиваться во внешние и внутренние дела Киева и влиять на отношения страны с другими государствами.
RT на русском 15:38
Политика
Туск не приедет в Польшу на 80-летие начала Второй мировой войны
Глава Европейского совета Дональд Туск в эфире телеканала TVN24 заявил, что не приедет в Польшу 1 сентября на памятные мероприятия по случаю 80-летней годовщины начала Второй мировой войны.
RT на русском 16:41
Политика
Трамп заявил о намерении посетить Германию по приглашению Меркель
Глава Белого дома Дональд Трамп заявил о намерении посетить Германию по приглашению немецкого канцлера Ангелы Меркель.
Life.ru 20:22
Шоу-бизнес
51-летняя Оксана Фандера перестала красить волосы
Накануне 52-летнего дня рождения актриса не стала выбирать в салоне модный окрас, а впервые показала седые корни.
Телепрограмма 13:07
Общество
Трамп ввел режим ЧС во Флориде из-за урагана «Дориан»
Президент США Дональд Трамп подписал указ об объявлении чрезвычайной ситуации на территории штата Флорида в связи с приближением урагана "Дориан".
ТАСС 12:08
Политика
МИД прокомментировал ситуацию на границе Грузии и Южной Осетии
МИД прокомментировал ситуацию на границе Южной Осетии и Грузии, отметив, что "эскалацию напряженности" спровоцировало строительство поста грузинской полиции вблизи югоосетинского села Цнелис.
РИА Новости 13:47
Музыка
Филипп Киркоров не попал в фонограмму на «Новой волне» в Сочи
Филипп Киркоров оказался в неприятной ситуации во время выступлении в Сочи.
OAnews 10:11
Политика
Посольство России осудило закрытие памятника Коневу брезентом в Праге
Решение администрации района Прага-6 закрыть брезентом и лесами памятник Маршалу Советского Союза Ивану Коневу расценивается Россией как повторное осквернение памяти павших в борьбе с фашистами солдат Красной армии, заявили в российском посольстве в Чехии.
RT на русском 12:39
Авто
Вандалы разбили 40 машин, которые готовили к Франкфуртскому автосалону
Группа активистов проникла на территорию павильона, где будет проходит Международный автосалон, и разбила 40 автомобилей, среди которых модели Jaguar, Land Rover и Aston Martin.
Motor 10:28
Армия и оружие
В Сирии задержан боевик по кличке Палач из Ракки
Сирийские курды схватили боевика террористической организации ИГ (запрещена в РФ) по прозвищу Палач из Ракки, которого подозревают в убийстве более 100 человек.
Взгляд.ру 04:41
Общество
В Шереметьеве перенесли дату открытия третьей ВПП
Московский аэропорт Шереметьево откладывает введение в эксплуатацию третьей взлётно-посадочной полосы с 1 сентября 2019 года на более поздний срок, сообщили в дирекции по связям с общественностью.
RT на русском 14:38
Космос
Космонавтам на МКС с трудом удалось включить робота «Федора»
Российский космонавт Алексей Овчинин с трудом включил электропитание робота "Федора" на борту Международной космической станции (МКС).
РИА Новости 13:04
Политика
Россия пригласила генсека ООН на празднование 75-летия Победы
Россия направила генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу приглашение на празднование 75-летия Победы в Москве.
ТАСС 13:24
Политика
На Украине попросили переименовать модификацию советского Ан-124
Украинское государственное предприятие "Антонов" потребовало от конструкторского бюро "Ильюшин" убрать из названия разрабатываемой модификации советского самолета Ан-124 "Руслан" обозначение "Ан".
Российская газета 12:49
Экономика
Льготы учёта кредитов «санкционным» компаниям могут распространяться на их «дочки» - ЦБ РФ
Банк России разъяснил банкам, что льготы при формировании резервов и расчете отдельных нормативов для кредитов "санкционным" клиентам могут распространяться также на заемщиков, которые оказались под ограничениями из-за прямого или косвенного участия (50% и больше) в их капитале структур под санкциями, следует из информационного письма ЦБ.
ПРАЙМ 15:18
Общество
На Востряковском кладбище открыт памятник Иосифу Кобзону
Церемония открытия памятника народному артисту СССР, певцу, депутату Госдумы России второго-седьмого созывов Иосифу Кобзону состоялась в пятницу, 30 августа, на Востряковском центральном кладбище.
Известия 07:41
Интернет
Появился новый вид мошенничества с использованием Siri и Алисы
В результате Siri или Алиса набирают фальшивый номер, а пользователь общается с мошенником.
Взгляд.ру 05:14
Политика
Зеленский предложил внести изменения в Конституцию Украины
Президент Украины Владимир Зеленский выступил с инициативой внести ряд поправок в конституцию страны.
РИА Новости 12:00
Происшествия
Экс-главу Нацбанка Украины сбила машина
Газета.Ru 11:15