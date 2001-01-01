Футбол

Сульшер согласился отпустить ПогбаSoccer.ru 11:56

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер дал согласие на продажу полузащитника команды Поля Погба.
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СМИ: Сульшер согласился продать Погба из МЮ

RT на русском14:55

Сульшер позволит уйти Погба

Sport.ru12:58

СМИ: Сульшер одобрил трансфер Погба

Матч ТВ12:13

СМИ: Сульшер одобрил трансфер Погба

Sportbox.RU12:13

СМИ: Сульшер готов продать Погба ради получения средств для усиления состава

Спорт-Экспресс12:13

Сульшер согласился отпустить Погба

Soccer.ru11:56

Сульшер дал согласие на продажу Погба

Чемпионат11:42
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 16:34, Вашингтон
Политика

Путин поручил вывезти россиян из Грузии

Уточняется, что вопрос о безопасности российских граждан и их возвращению будет решаться в координации с властями Грузии.
Обновлено в 14:30
Армия и оружие

Трамп остановил удар по Ирану в последний момент

Президент США Дональд Трамп заявил, что остановил удар Вооруженных сил США по Ирану за 10 минут до того, как он должен был произойти.
Обновлено в 09:42
Шоу-бизнес

Психиатры прокомментировали неадекватное поведение Алибасова

Психиатры, посмотрев последние интервью с Бари Алибасовым, пришли к выводу, что продюсер не симулирует сумасшествие.
Обновлено в 07:32
Происшествия

В Москве прошли задержания в общественном пространстве «Яма»

Обновлено в 16:10
Общество

Центробанк РФ поддержал новые правила взыскания долгов по микрозаймам

Стандарт дополняет и расширяет ряд требований к процедуре взыскания просроченных долгов, в том числе через посредничество коллекторов.
Обновлено в 07:03
Космос

Опубликованы фотографии колец Урана

Астрономы из Беркли, NASA и университета Лейчестера опубликовали термальные фотографии колец Урана.
Обновлено в 10:38
Политика

Глава парламента Грузии ушел в отставку

Глава парламента Грузии Ираклий Кобахидзе ушел в отставку.
Обновлено в 08:25
Экономика

S&P: кредитоспособность «Уралсиба» и НФК остается без изменений после смерти мажоритарного акционера

Недавняя смерть мажоритарного акционера банка «Уралсиб» («В/В» со «стабильным» прогнозом) и банка «Национальная Факторинговая Компания» («В/В» со «стабильным» прогнозом) Владимира Когана не повлияет на кредитоспособность этих финансовых организаций.
Обновлено в 14:59
Футбол

«Спартак» объявил о трансфере футболиста «Ромы» Понсе

Московский футбольный клуб «Спартак» подписал контракт с аргентинским нападающим итальянской «Ромы» Эсекьеле Понсе.
Обновлено в 08:11
Происшествия

Суд повторно арестовал экс-главу Раменского района

Бабушкинский суд Москвы повторно арестовал бывшего главу Раменского района Московской области Андрея Кулакова, обвиняемого в убийстве своей знакомой, информирует ТАСС.
Обновлено в 14:55
Футбол

Братья Березуцкие останутся в тренерском штабе Слуцкого в «Витессе»

«Витесс» на официальном сайте объявил, что бывшие защитники московского ЦСКА и сборной России Алексей и Василий Березуцкие останутся в тренерском штабе клуба.
Обновлено в 12:01
Общество

21 июня наступит самая короткая ночь в году

В пятницу, 21 июня, наступит самая короткая ночь в году.
Обновлено в 04:35
Общество

В Московском зоопарке родились котята восточносибирских рысей

Два котенка появились у пары краснокнижных восточносибирских рысей, живущих в Московском зоопарке.
Обновлено в 00:26
Наука

Создан первый управляемый силой мысли роботизированный манипулятор

Используя неинвазивный компьютерно-мозговой интерфейс (BCI), исследователи разработали первый в мире роботизированный манипулятор, управляемый силой мысли, а также демонстрирующий способность непрерывно отслеживать и следовать за курсором компьютера.
Обновлено вчера в 08:09
Происшествия

На МКАД столкнулись 13 машин, есть пострадавшие

Столкновение 13 автомобилей произошло на МКАД, сообщает РЕН. По данным ГИБДД, в результате пострадали два человека.
Обновлено в 14:50
Политика

Сбор подписей за выдвижение Беглова на пост главы Петербурга завершен

В штабе отметили, что сбор подписей в поддержку выдвижения Беглова происходит только и исключительно в порядке и в местах, предусмотренных действующим законодательством Сбор проходил в пикетах на улицах, вестибюллях станций метрополитена и торговых центрах, а так же поквартирно, в местах проживания избирателей.
Обновлено в 14:50
Игры

Microsoft отказалась от Xbox Lockhart

Обновлено в 14:33
Авто

В России будет расширен модельный ряд Chevrolet NIVA

В первом случае речь идет о расширении модельного ряда Chevrolet NIVA, а во втором – о локализации производства грузовых автомобилей.
Обновлено в 04:08
Здоровье

Как по ногтям и пальцам определить рак легких, рассказали медики

Специалисты в области медицины из Великобритании утверждают, что состояние пальцев ног и рук может указать на наличие рака легких.
Обновлено в 16:02
Футбол

Футболисту «Депортиво» наложили 70 швов после удара ногой в лицо

Полузащитник «Депортиво» Алекс Бергантиньос перенес операцию на лице после полученной травмы в первом стыковом матче с «Мальоркой».
Обновлено в 15:47
Транспорт

«Аэрофлот» 22 июня отменяет 26 рейсов из-за непогоды

Обновлено в 10:14
Происшествия

Стало известно о погибшем в ходе беспорядков в Тбилиси

Один человек погиб в результате беспорядков в Грузии. По данным телеканала РЕН ТВ, пострадавший скончался в больнице в пятницу, 21 июня.
Обновлено в 14:26
Шоу-бизнес

Максим Виторган помирился с новым избранником Ксении Собчак

Среди приглашенных гостей оказался и Максим Виторган, который, по словам очевидцев, мирно общался с Богомоловым в течение вечера, позабыв про былое соперничество и неприязнь.
Обновлено в 16:00
Происшествия

Пилот Ми-2 погиб при крушении вертолета на Кубани

Трагедия произошла в Лабинском районе Краснодарского края. 21 июня около девяти утра вертолет Ми-2 совершил жесткую посадку, пилот погиб.
Обновлено в 04:16
Политика

Путин назвал президентство Зеленского трагедией

Обновлено вчера в 09:58
Футбол

Фернандо Торрес завершил карьеру футболиста

Обновлено в 08:49
Происшествия

Экс-главу Чебоксар приговорили к пяти годам колонии за растрату

Суд признал достаточными доказательства вины бывшей главы Чеборксар Ирины Клементьевой и приговорил ее к пяти годам лишения свободы в колонии общего режима.
Обновлено в 12:20
Политика

Захарова прокомментировала российский запрет на авиаперевозки в Грузию

Официальный представитель МИД России Мария Захарова на своей странице в Facebook прокомментировала ситуацию в Грузии и запрет на полёты российской авиации в эту страну с 8 июля.
Обновлено в 15:43
Общество

Для жильцов нижних этажей может вырасти плата за отопление

Согласно новому нормативу, плата за отопление может вырасти для собственников квартир, которые расположены на 1-4 этажах.
Обновлено вчера в 03:14
Экономика

Мордашов передал часть своей доли в туроператоре TUI сыновьям

Миллиардер Алексей Мордашов передал сыновьям Кириллу и Никите часть своей доли в европейском туроператоре TUI AG, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на сообщение туроператора и «Севергрупп» (управляет активами бизнесмена).
Обновлено в 12:54
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Поль Погба
Французский футболист
Французский футболист гвинейского происхождения, центральный полузащитник английского клуба «Манчестер Юнайтед» и сборной Франции. Чемпион мира 2018 года в составе национальной сборной.
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Уле Гуннар Сульшер
Норвежский футболист
Норвежский футболист и футбольный тренер. Выступал на позиции нападающего. После завершения карьеры игрока тренировал резервный состав «Манчестер Юнайтед», «Кардифф Сити» и «Молде». В настоящее время является главным тренером «Манчестер Юнайтед».
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