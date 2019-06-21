Футбол

Сульшер согласился отпустить ПогбаSoccer.ru вчера в 11:56

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер дал согласие на продажу полузащитника команды Поля Погба.
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В «Манчестер Юнайтед» готовы расстаться с Погба

Газета.Ruвчера в 14:10

Сульшер позволит уйти Погба

Sport.ruвчера в 12:58

Сульшер дал согласие на продажу Погба

Чемпионатвчера в 11:42

СМИ: Сульшер одобрил трансфер Погба

Sportbox.RUвчера в 12:13

СМИ: Сульшер готов продать Погба ради получения средств для усиления состава

Спорт-Экспрессвчера в 12:13

Сульшер согласился отпустить Погба

Soccer.ruвчера в 11:56

СМИ: Сульшер одобрил трансфер Погба

Матч ТВвчера в 12:13
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Гаджеты

Компания Huawei представила свой новый процессор Kirin 810

Что касается производительности, то по заявлению компании SoC Kirin 810 на 162% мощнее Kirin 710 и на 13% производительнее Snapdragon 730.
Обновлено вчера в 11:41
Армия и оружие

Минобороны рассекретило документы о защитниках Брестской крепости

Минобороны опубликовало ранее не известные документы, касающиеся обороны Брестской крепости.
Обновлено в 00:27
Хоккей

НХЛ. Василий Подколзин выбран «Ванкувером» под десятым номером драфта

Российский хоккеист Василий Подколзин получил десятый номер в первом раунде драфта Национальной хоккейной лиги-2019.
Обновлено в 02:26
Гаджеты

Какие смартфоны Huawei обновятся до нового Android: список

Несмотря на неопределенную ситуацию, сложившуюся вокруг будущего Android для продукции Huawei, китайская фирма огласила список устройств, которые стоят в очереди на приоритетное получение Android 10 Q. В компании заверили, что следующую крупную версию ОС с фирменной оболочкой EMUI 10 совершенно точно получат 11 уже вышедших в продажу моделей.
Обновлено вчера в 04:00
Политика

В Грузии указ Путина назвали наказанием

Ранее президент России Владимир Путин запретил российским авиакомпаниям осуществлять воздушные пассажирские перевозки (в том числе коммерческие) из России в Грузию.
Обновлено в 01:39
Происшествия

Пожар в жилом доме в Челябинской области локализовали

В городе Сатка на западе Челябинской области локализовали пожар в трёхэтажном жилом доме на площади 1,8 тыс. кв. м. Об этом сообщили в МЧС России.
Обновлено вчера в 22:10
Политика

Департамент туризма Грузии оценил ситуацию в стране

В департаменте туризма Грузии заявили, что поездки в страну для туристов остаются безопасными, а все туристические направления и достопримечательности — открытыми.
Обновлено в 02:53
Политика

Кравчук назвал серьезную проблему в команде Зеленского

Кравчук указал, что представители президента Зеленского подчас высказывают совершенно разные позиции. им категорически нельзя этого позволять, считает бывший глава государства.
Обновлено в 02:00
Шоу-бизнес

Анжелика Агурбаш рассказала об изменах первого мужа

Недавно девушка стала участницей известной программы «Судьба человека», где немного приоткрыла завесу своей личной жизни.
Обновлено вчера в 12:51
Происшествия

Ледяной апокалипсис: на севере Италии потекли снежные реки

На север Италии обрушился шторм, который принес с собой проливные дожди и сильный град.
Обновлено в 02:57
Происшествия

Ростов заволокло дымом: под Аксаем горит сухая трава

Как пояснили «Дон-ТР» в пресс-службе МЧС по Ростовской области, в районе хутора Пчеловодный, который расположен недалеко от Аксая, загорелась сухая трава.
Обновлено в 01:39
Транспорт

«Аэрофлот» объявил о прекращении рейсов в Грузию с 8 июля

Авиакомпания «Аэрофлот» с 8 июля полностью прекратит выполнение рейсов в Грузию, перевозчик сосредоточится на вывозе с территории страны россиян.
Обновлено в 01:05
Общество

«Роскосмос» составил кодекс этики космонавтов

«Роскосмос» подготовил кодекс профессиональной этики космонавтов. Документ размещен на портале проектов нормативных правовых актов.
Обновлено вчера в 22:56
Политика

Канделаки отреагировала на протесты радикалов в Тбилиси

Канделаки назвала протесты в Тбилиси «многослойной провокацией».
Обновлено вчера в 11:13
Наука

По созданному физиками атомному радио впервые передали музыку

По атомному радио специалисты впервые смогли передать музыку, сообщает информационно-новостное издание evo-rus.com.
Обновлено 19 июня в 15:07
Происшествия

Полиция вломилась в дом Бориса Джонсона из-за криков

Полиция проверила дом кандидата на пост премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона после сообщений о женских криках, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 16:36
Общество

«Прямую линию с Владимиром Путиным» посмотрели более 1 млн москвичей

Более 1 млн москвичей посмотрели прямую линию с президентом РФ Владимиром Путиным 20 июня.
Обновлено вчера в 09:19
Политика

Президент Грузии обвинила Россию в организации протестов в Тбилиси

Президент Грузии Саломе Зурабишвили обвинила Россию в попытках создать «искусственную волну антигосударственных действий» после того, как протестующие оппозиционные силы пытались штурмовать здание парламента в Тбилиси.
Обновлено вчера в 00:20
Политика

Захарова ответила на обвинения президента Грузии в сторону России

Грузинские политики сами забыли про законы и политические институты, а потом «виноватой» оказалась Россия, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя ситуацию в Тбилиси.
Обновлено вчера в 19:48
Наука

Обнаружены самые ранние признаки болезни Паркинсона

Исследователи Королевского колледжа Лондона выяснили, что ранними признаками необратимых нейродегенеративных процессов, вызванных болезнью Паркинсона, может быть истощение серотонина.
Обновлено вчера в 22:20
Политика

NYT: Трамп отменил удар по Ирану, последовав совету ведущего Fox News

Президент США Дональд Трамп прислушался к совету одного из своих любимых ведущих телеканала Fox News Такера Карлсона перед тем, как отменить удар по Ирану, сообщила в пятницу газета The New York Times.
Обновлено вчера в 22:43
Футбол

Ибрагимович и Руни сыграют с «Атлетико» в Матче звезд МЛС

Обновлено в 02:15
Политика

Дерипаска изменил иск к Минфину США о снятии санкций

Российский бизнесмен Олег Дерипаска скорректировал свой иск к Минфину США и его главе Стивену Мнучину, который он подавал 15 марта.
Обновлено в 00:51
Путешествия

Названо число российских туристов в Грузии

Около 5 тысяч организованных туристов из России находится в Грузии, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 16:08
Происшествия

В США взорвался нефтеперерабатывающий завод

В США взорвался самый крупный нефтеперерабатывающий завод восточного побережья страны, сообщает 21 июня NBC Philadelphia.
Обновлено вчера в 12:32
Политика

Проживающие в Грузии россияне отреагировали на указ Путина

Россияне, проживающие в Грузии, отреагировали на меры, принятые российскими властями по обеспечению возвращения граждан страны на родину.
Обновлено вчера в 19:01
Происшествия

Девять человек погибли в результате крушения самолета на Гавайях

Обновлено в 02:57
Культура

Ургант получил леща от Поперечного

Телеведущий Иван Ургант получил леща от комика Данилы Поперечного в эфире шоу «Вечерний Ургант» на Первом канале.
Обновлено вчера в 21:04
Политика

Генсек МАП назвал Грузию ответственной за провокацию

Протесты в Тбилиси вспыхнули 20 июня после того, как группа радикалов ворвалась в здание парламента Грузии и сорвала сессию МАП.
Обновлено в 02:30
Наука

Орнитологи расшифровали рисунки в пустыне Наска

Орнитологи проанализировали морфологические признаки изображенных пернатых.
Обновлено вчера в 09:32
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Поль Погба
Французский футболист
Французский футболист гвинейского происхождения, центральный полузащитник английского клуба «Манчестер Юнайтед» и сборной Франции. Чемпион мира 2018 года в составе национальной сборной.
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Уле Гуннар Сульшер
Норвежский футболист
Норвежский футболист и футбольный тренер. Выступал на позиции нападающего. После завершения карьеры игрока тренировал резервный состав «Манчестер Юнайтед», «Кардифф Сити» и «Молде». В настоящее время является главным тренером «Манчестер Юнайтед».
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