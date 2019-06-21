Футбол
Сульшер согласился отпустить ПогбаSoccer.ru вчера в 11:56
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер дал согласие на продажу полузащитника команды Поля Погба.
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СМИ: Сульшер готов продать Погба ради получения средств для усиления состава
Спорт-Экспрессвчера в 12:13
Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 03:20, Вашингтон
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Генсек МАП назвал Грузию ответственной за провокацию
Протесты в Тбилиси вспыхнули 20 июня после того, как группа радикалов ворвалась в здание парламента Грузии и сорвала сессию МАП.
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Наука
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Обновлено вчера в 09:32