Сульшер согласился отпустить ПогбаSoccer.ru вчера в 11:56

Гаджеты Компания Huawei представила свой новый процессор Kirin 810 Что касается производительности, то по заявлению компании SoC Kirin 810 на 162% мощнее Kirin 710 и на 13% производительнее Snapdragon 730.

Хоккей НХЛ. Василий Подколзин выбран «Ванкувером» под десятым номером драфта Российский хоккеист Василий Подколзин получил десятый номер в первом раунде драфта Национальной хоккейной лиги-2019.

Гаджеты Какие смартфоны Huawei обновятся до нового Android: список Несмотря на неопределенную ситуацию, сложившуюся вокруг будущего Android для продукции Huawei, китайская фирма огласила список устройств, которые стоят в очереди на приоритетное получение Android 10 Q. В компании заверили, что следующую крупную версию ОС с фирменной оболочкой EMUI 10 совершенно точно получат 11 уже вышедших в продажу моделей.

Политика В Грузии указ Путина назвали наказанием Ранее президент России Владимир Путин запретил российским авиакомпаниям осуществлять воздушные пассажирские перевозки (в том числе коммерческие) из России в Грузию.

Происшествия Пожар в жилом доме в Челябинской области локализовали В городе Сатка на западе Челябинской области локализовали пожар в трёхэтажном жилом доме на площади 1,8 тыс. кв. м. Об этом сообщили в МЧС России.

Политика Департамент туризма Грузии оценил ситуацию в стране В департаменте туризма Грузии заявили, что поездки в страну для туристов остаются безопасными, а все туристические направления и достопримечательности — открытыми.

Политика Кравчук назвал серьезную проблему в команде Зеленского Кравчук указал, что представители президента Зеленского подчас высказывают совершенно разные позиции. им категорически нельзя этого позволять, считает бывший глава государства.

Шоу-бизнес Анжелика Агурбаш рассказала об изменах первого мужа Недавно девушка стала участницей известной программы «Судьба человека», где немного приоткрыла завесу своей личной жизни.

Происшествия Ледяной апокалипсис: на севере Италии потекли снежные реки На север Италии обрушился шторм, который принес с собой проливные дожди и сильный град.

Происшествия Ростов заволокло дымом: под Аксаем горит сухая трава Как пояснили «Дон-ТР» в пресс-службе МЧС по Ростовской области, в районе хутора Пчеловодный, который расположен недалеко от Аксая, загорелась сухая трава.

Транспорт «Аэрофлот» объявил о прекращении рейсов в Грузию с 8 июля Авиакомпания «Аэрофлот» с 8 июля полностью прекратит выполнение рейсов в Грузию, перевозчик сосредоточится на вывозе с территории страны россиян.

Общество «Роскосмос» составил кодекс этики космонавтов «Роскосмос» подготовил кодекс профессиональной этики космонавтов. Документ размещен на портале проектов нормативных правовых актов.

Наука По созданному физиками атомному радио впервые передали музыку По атомному радио специалисты впервые смогли передать музыку, сообщает информационно-новостное издание evo-rus.com.

Происшествия Полиция вломилась в дом Бориса Джонсона из-за криков Полиция проверила дом кандидата на пост премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона после сообщений о женских криках, передает РИА "Новости".

Общество «Прямую линию с Владимиром Путиным» посмотрели более 1 млн москвичей Более 1 млн москвичей посмотрели прямую линию с президентом РФ Владимиром Путиным 20 июня.

Политика Президент Грузии обвинила Россию в организации протестов в Тбилиси Президент Грузии Саломе Зурабишвили обвинила Россию в попытках создать «искусственную волну антигосударственных действий» после того, как протестующие оппозиционные силы пытались штурмовать здание парламента в Тбилиси.

Политика Захарова ответила на обвинения президента Грузии в сторону России Грузинские политики сами забыли про законы и политические институты, а потом «виноватой» оказалась Россия, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя ситуацию в Тбилиси.

Наука Обнаружены самые ранние признаки болезни Паркинсона Исследователи Королевского колледжа Лондона выяснили, что ранними признаками необратимых нейродегенеративных процессов, вызванных болезнью Паркинсона, может быть истощение серотонина.

Политика NYT: Трамп отменил удар по Ирану, последовав совету ведущего Fox News Президент США Дональд Трамп прислушался к совету одного из своих любимых ведущих телеканала Fox News Такера Карлсона перед тем, как отменить удар по Ирану, сообщила в пятницу газета The New York Times.

Политика Дерипаска изменил иск к Минфину США о снятии санкций Российский бизнесмен Олег Дерипаска скорректировал свой иск к Минфину США и его главе Стивену Мнучину, который он подавал 15 марта.

Путешествия Названо число российских туристов в Грузии Около 5 тысяч организованных туристов из России находится в Грузии, передает РИА "Новости".

Происшествия В США взорвался нефтеперерабатывающий завод В США взорвался самый крупный нефтеперерабатывающий завод восточного побережья страны, сообщает 21 июня NBC Philadelphia.

Политика Проживающие в Грузии россияне отреагировали на указ Путина Россияне, проживающие в Грузии, отреагировали на меры, принятые российскими властями по обеспечению возвращения граждан страны на родину.

Культура Ургант получил леща от Поперечного Телеведущий Иван Ургант получил леща от комика Данилы Поперечного в эфире шоу «Вечерний Ургант» на Первом канале.