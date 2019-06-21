Футбол

Сульшер согласился отпустить ПогбаSoccer.ru вчера в 11:56

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер дал согласие на продажу полузащитника команды Поля Погба.
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В «Манчестер Юнайтед» готовы расстаться с Погба

Газета.Ruвчера в 14:10

Сульшер согласился отпустить Погба

Soccer.ruвчера в 11:56

СМИ: Сульшер одобрил трансфер Погба

Матч ТВвчера в 12:13

СМИ: Сульшер одобрил трансфер Погба

Sportbox.RUвчера в 12:13

СМИ: Сульшер готов продать Погба ради получения средств для усиления состава

Спорт-Экспрессвчера в 12:13

Сульшер позволит уйти Погба

Sport.ruвчера в 12:58

Сульшер дал согласие на продажу Погба

Чемпионатвчера в 11:42
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Экономика

Стоимость биткоина впервые с мая 2018 года превысила $10 тыс

Курс биткоина в субботу, 22 июня, впервые с мая 2018 года превысил психологическую отметку $10 тыс. Об этом свидетельствуют данные бирж CoinMarketCap и CoinDesk.
Обновлено в 00:55
Происшествия

Следствие по делу сестер Хачатурян завершено

Следствие по делу обвиняемых в убийстве отца сестер Хачатурян завершено.
Обновлено вчера в 06:30
Происшествия

Один человек погиб и пятеро пострадали в ДТП в Крыму

"В результате ДТП погиб водитель ВАЗ-21110, пострадали водитель и три пассажира автомобиля Mitsubishi ASX, в том числе двое несовершеннолетних, а также пассажир Daewoo Matiz", - уточнили в пресс-службе.
Обновлено в 03:07
Происшествия

Экс-чиновник Минпромторга задержан по делу о махинациях

Бывший сотрудник министерства промышленности и торговли РФ Владимир Потапкин задержан по делу о махинациях в лесной отрасли.
Обновлено в 03:41
Единоборства

У друга Макгрегора попытались вырвать флаги России и Ирландии

В Дарэме со скандалом завершилась процедура взвешивания ирландца Артема Лобова и экс-чемпиона мира по боксу Поли Малиньяджи перед кулачным боем, сообщает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 23:08
Шоу-бизнес

Федосееву-Шукшину госпитализировали вскоре после выписки Алибасова

Актриса Лидия Федосеева-Шукшина, супруга продюсера Бари Алибасова, недавно выписанного из НИИ имени Склифосовского после отравления, сама попала в больницу.
Обновлено в 04:32
Политика

Департамент туризма Грузии заверил в безопасности посещения страны

Все местные достопримечательности по-прежнему открыты для посещения.
Обновлено в 03:28
Кино

Джилленхол рассказал о решении сыграть Мистерио в новом фильме о Человеке-пауке

Американский актёр Джейк Джилленхол в интервью РИА Новости рассказал о том, как принял решение сыграть суперзлодея Мистерио в новом фильме режиссёра Джона Уоттса «Человек-паук: Вдали от дома».
Обновлено в 04:25
Происшествия

Девять человек погибли в результате крушения самолета на Гавайях

Обновлено в 02:57
Авто

В Казахстане продают новый ГАЗ-3110 «Волгу» без пробега

Настоящий раритет продают в Казахстане – легендарный ГАЗ-3110 «Волгу».
Обновлено вчера в 22:22
Политика

«Аэрофлот» с 8 июля полностью прекращает полёты в Грузию

Накануне продажи билетов в Грузию после 8 июля начали отменять S7, «Уральские авиалинии», Red Wings, «Победа» и Smartavia Накануне Владимир Путин запретил российским авиакомпаниям с 8 июля выполнять пассажирские перевозки в Грузию.
Обновлено в 00:41
Общество

До 33 градусов тепла, дождь и гроза ожидаются в Московском регионе

Кратковременный дождь, гроза и до 33 градусов тепла ожидаются в субботу в Московском регионе, сообщается на сайте Гидрометцентра.
Обновлено вчера в 23:04
Авто

Флагманский кроссовер Audi SQ8 принял дизельную эстафету

Впоследствии рекордсмены не сменялись, а множились: этот же двигатель был помещён под капот Бентайги без изменения отдачи: 435 л.с. и 900 Н•м. Теперь же супердизелем обзавёлся и стильный «ку-восьмой», получив повышение до SQ8.
Обновлено вчера в 18:01
Здоровье

Петербургские онкологи освоили органосохраняющий метод лечения ретинобластомы у детей

Петербургские онкологи освоили методику органосохраняющего лечения ретинобластомы у детей, выживаемость пациентов стремится к 100%.
Обновлено вчера в 08:11
Футбол

«Наполи» готов продать Кулибали в «Манчестер Сити» за 120 млн евро

Обновлено в 03:51
Происшествия

ОМОН задержал посетителей «Ямы» в Москве

Обновлено вчера в 16:43
Политика

В Грузии указ Путина назвали наказанием

Ранее президент России Владимир Путин запретил российским авиакомпаниям осуществлять воздушные пассажирские перевозки (в том числе коммерческие) из России в Грузию.
Обновлено в 01:39
Происшествия

Колокольцев лично допросил задержавших Голунова оперативников

Глава МВД Владимир Колокольцев лично побеседовал с людьми, которые участвовали в задержании журналиста "Медузы" Ивана Голунова.
Обновлено в 02:34
Происшествия

В Москве в захламленной квартире нашли двух девочек

Обновлено вчера в 15:21
Хоккей

Форвард Хьюз выбран «Нью Джерси» первым на драфте НХЛ-2019

Обновлено в 00:18
ЖКХ

В «Укрэнерго» допустили аварийные отключения электричества из-за жары

Украинская государственная энергетическая компания «Укрэнерго» предупредила о возможности аварийных отключений электроэнергии в связи с жарой.
Обновлено вчера в 15:23
Происшествия

При пожаре в центре Парижа погибли три человека

Пожар произошел в многоквартирном доме в центре Парижа в субботу утром, три человека погибли, 28 получили ранения, сообщает газета Parisien со ссылкой на собственные источники.
Обновлено в 03:19
Общество

«Роскосмос» разработал кодекс этики космонавтов

«Роскосмос» подготовил кодекс профессиональной этики российских космонавтов.
Обновлено в 03:59
Армия и оружие

МИД Ирана пообещал противостоять угрозам США

Тегеран намерен противостоять любой угрозе нарушения территориальной целостности со стороны США.
Обновлено в 04:46
Общество

МЧС предупредило москвичей о сильной жаре

Обновлено вчера в 05:45
Транспорт

«Аэрофлот» отменил 13 рейсов 22 июня из-за непогоды

Обновлено вчера в 09:58
Футбол

Зидан не хочет менять Асенсио на Эриксена

Как утверждает источник, "Тоттенхэм" готов отпустить Эриксена только в обмен на Марко Асенсио.
Обновлено в 00:11
Политика

Путин ответил на критику «Единой России»

Владимир Путин во время прямой линии выбрал один из вопросов, которые поступают в эфир.
Обновлено 20 июня в 08:09
Общество

Уральцы объявили себя гражданами СССР и отказались оплачивать ЖКХ

Долги тагильских «граждан СССР» в большинстве случаев относятся к коммунальной сфере, однако некоторые из них мотивируют идеологическими причинами отказ платить и по другим кредитам и займам, включая ипотечные.
Обновлено вчера в 17:48
Армия и оружие

Минобороны рассекретило документы о защитниках Брестской крепости

Минобороны опубликовало ранее не известные документы, касающиеся обороны Брестской крепости.
Обновлено в 00:27
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Поль Погба
Французский футболист
Французский футболист гвинейского происхождения, центральный полузащитник английского клуба «Манчестер Юнайтед» и сборной Франции. Чемпион мира 2018 года в составе национальной сборной.
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Уле Гуннар Сульшер
Норвежский футболист
Норвежский футболист и футбольный тренер. Выступал на позиции нападающего. После завершения карьеры игрока тренировал резервный состав «Манчестер Юнайтед», «Кардифф Сити» и «Молде». В настоящее время является главным тренером «Манчестер Юнайтед».
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