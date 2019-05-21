Футбол

Сульшер сделает Погба капитаном «Манчестер Юнайтед»Советский спорт 09:14

Своим решением главный тренер пытается положить конец слухам в отношении Погба, предоставив ему больше обязанностей на поле, сообщает Газета.ру со ссылкой на ESPN.
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Сульшер намерен сделать Погба капитаном «Манчестер Юнайтед»

Евро-футбол.ру09:25

Сульшер сделает Погба капитаном «Манчестер Юнайтед»

Советский спорт09:14

Сульшер предложит Погба капитанскую повязку, чтобы избежать перехода француза в «Реал»

Матч ТВ08:48

Сульшер дал Погба капитанскую повязку

Газета.Ru08:53

СМИ: Сульшер хочет сделать Погба капитаном «МЮ»

Спорт-Экспресс08:33

Сульшер предложит Погба капитанскую повязку, чтобы избежать перехода француза в «Реал»

Sportbox.RU08:48
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Политика

В МИД назвали условие внесения взносов в бюджет ПАСЕ

Россия внесет взносы в бюджет Совета Европы после полного восстановления прав российской делегации, заявил журналистам замглавы МИД РФ Александр Грушко.
Обновлено в 07:39
Происшествия

У пьяных водителей намерены конфисковывать автомобили

Пресс-служба МВД РФ обнародовала предложение ведомства о возможности конфискации автомобилей у пьяных водителей.
Обновлено вчера в 14:29
Армия и оружие

Дания пригрозила России истребителями в Гренландии

Министр обороны Дании Клаус Йорт Фредериксен не исключил, что Копенгаген перебросит истребители в Гренландию, если военная авиация России, которую планируется разместить на острове архипелага Земля Франца-Иосифа, будет нарушать гренландское воздушное пространство.
Обновлено вчера в 06:30
Происшествия

В аэропорт в Анапе поступило ложное сообщение о минировании

Сообщение о "минировании" аэропорта в Анапе не подтвердилось, он продолжил работу, сообщает пресс-служба воздушной гавани.
Обновлено в 09:49
Политика

Зеленский подписал первый указ после инаугурации

Президент Украины назначил себя Верховным главнокомандующим ВСУ После инаугурации Владимир Зеленский подписал свой первый указ, будучи действующим президентом Украины, сообщает газета "Известия".
Обновлено в 01:49
Политика

Сергей Меняйло предрек главе Хакасии плаху с топорами

Обновлено в 05:33
Политика

В Эквадоре назвали сумму, потраченную на содержание Ассанжа

В апреле глава МИД Эквадора Хосе Валенсия заявил, что в период между 2012 и 2018 годами страна потратила 5,817 миллиона долларов на обеспечение безопасности Ассанжа, не уточнив, из каких статей расхода сложилась эта сумма.
Обновлено в 07:51
Энергетика

Независимые АЗС предупредили Козака о новом скачке цен на бензин

С 15 апреля по 15 мая оптовые цены на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) на бензин марки АИ-92 выросли на 23%, а на бензин АИ-95 — на 18,5%, цена на летнее дизельное топливо выросла на 2,5%, говорится в письме Баженова.
Обновлено в 07:40
Происшествия

Страховщик опроверг информацию о неоказании медпомощи ребенку в Египте

Ранее на сайте Федерального агентства по туризму появилось сообщение, что "в соответствии с информацией, полученной 20.05.2019 из генерального консульства Российской Федерации в Хургаде (Египет), в результате случая острого отравления российских граждан в отеле Alibaba Beach Resort (город Хургада) наступила смерть ребенка 2014 года рождения".
Обновлено в 08:11
Кино

Последняя серия «Игры престолов» поставила рекорд по числу зрителей

До «Игры престолов» рекорд среди сериалов HBO принадлежал «Клану Сопрано», премьерную серию четвертого сезона в 2002 году посмотрели 13,4 миллиона человек.
Обновлено в 08:23
Происшествия

Три человека погибли при столкновении четырех машин в Подмосковье

По данным полиции, в результате аварии погибли два человека, еще двое пострадали.
Обновлено в 07:45
Здоровье

Более половины жителей РФ доверились бы роботу-хирургу

На операцию с участием робота-хирурга согласились бы более половины — 60% — жителей России.
Обновлено в 08:02
Политика

На Украине против Порошенко возбудили дело о госизмене

Государственное бюро расследований Украины возбудило уголовное дело по статье о госизмене в отношении экс-президента Петра Порошенко.
Обновлено в 06:56
Общество

Рома Дик примерил под храм святой Екатерины новые площадки

Руководитель студии брендинга и дизайна «Дикий Филин» Рома Дик прикинул, как храм святой Екатерины впишется на четырех площадках, предложенных мэром Александром Высокинским.
Обновлено в 08:14
Происшествия

ГИБДД возбудила дело в отношении Алины Загитовой

Начальник первого отдела УГИБДД РФ по Удмуртии Вениамин Вычужанин рассказал о рассмотрении информации о нарушении олимпийской чемпионкой фигуристкой Алиной Загитовой правил дорожного движения.
Обновлено в 07:14
Футбол

Мхитарян не полетит с «Арсеналом» на финал Лиги Европы в Баку

Полузащитник лондонского "Арсенала" Генрих Мхитарян не примет участие в финальном матче Лиги Европы против "Челси".
Обновлено в 08:09
Музыка

Дробыш хочет подать в суд на организаторов «Евровидения»

Виктор Дробыш планирует подать иск в суд на Европейский вещательный союз (EBU) из-за того, что членов жюри из Белоруссии отстранили от голосования в финале международного песенного конкурса «Евровидение-2019».
Обновлено вчера в 14:28
Происшествия

Курганский подросток задушил деда

В Перми по подозрению в убийстве задержали 15-летнего подростка из Курганской области.
Обновлено в 05:03
Экономика

ФАС получила ходатайство о создании СП РФПИ, Alibaba, «Мегафона» и Mail.Ru

Федеральная антимонопольная служба РФ получила ходатайство в связи с созданием совместного предприятия РФПИ с Alibaba, "Мегафоном" и Mail.Ru Group, сообщил РИА Новости источник, знакомый с содержанием заявки.
Обновлено в 09:37
Интернет

В Сеть попали данные около 50 млн пользователей Instagram

В Сети обнаружены данные более 49 млн пользователей Instagram, сообщает TechCrunch.
Обновлено в 09:55
Происшествия

В Ульяновской области сошел с рельсов железнодорожный состав

Как сообщил на своей страничке в facebook.com министр промышленности и транспорта Ульяновской области Дмитрий Вавилин, сегодня в Барыше сошел с путей железнодорожный состав из восьми пустых цистерн, следовавший из Инзы в Самару.
Обновлено в 08:00
Шоу-бизнес

Сегодня Любовь Полищук могла бы отметить 70-летие

Сегодня, 21 мая 2019 года, известный артист Алексей Макаров, сын Полищук, выложил в сеть фото своей юной мамы, пишет "Телепрограмма.pro".
Обновлено в 09:45
Политика

Зеленский назвал причины роспуска Верховной рады

Основаниями для досрочных парламентских выборов на Украине стали низкий уровень доверия граждан к Верховной раде и отсутствие коалиции.
Обновлено в 07:46
Экономика

Данные о доходах скрывают 24 млн россиян

Согласно подсчетам «Известий», оставшиеся 24 млн россиян в трудоспособном возрасте либо не работают вовсе, либо получают зарплату «в конверте».
Обновлено вчера в 18:05
Происшествия

В МВД рассказали об упавшем уровне жизни полицейских

Очевидно, отметил замминистра, что из-за инфляции "в указанный период произошло снижение покупательской способности и уровня жизни сотрудников".
Обновлено в 06:03
Политика

Охрана не пускала Ляшко к Зеленскому

Обновлено в 04:01
Происшествия

Залезший на Эйфелеву башню мужчина оказался россиянином

Мужчина, залезший на Эйфелеву башню, оказался выходцем из России. Об этом сообщает радиостанция Europe 1.
Обновлено в 07:24
Происшествия

У вице-губернатора Ростовской области нашли коллекцию элитных часов

Заместителя губернатора Ростовской области по вопросам ЖКХ Сергея Сидаша задержали в связи с делом задержанного ранее регионального министра строительства Николая Безуглова.
Обновлено в 08:11
Шоу-бизнес

Кристина Орбакайте поздравила сына с днем рождения

В честь праздника певица выложила на страницу в Instagram видеоролик, под которым поздравила его с днем рождения теплыми словами.
Обновлено в 09:30
Кино

К финалу «Игры престолов» количество пиратских ссылок резко выросло

Пиратские копии финального сезона, стартовавшего 14 апреля, появились на 1098 различных сайтах, причем 94 из них были тематическими и создавались специально под «Игру престолов», констатирует Group-IB.
Обновлено в 09:47
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Поль Погба
Французский футболист
Французский футболист гвинейского происхождения, центральный полузащитник английского клуба «Манчестер Юнайтед» и сборной Франции. Чемпион мира 2018 года в составе национальной сборной.
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Уле Гуннар Сульшер
Норвежский футболист
Норвежский футболист и футбольный тренер. Выступал на позиции нападающего. После завершения карьеры игрока тренировал резервный состав «Манчестер Юнайтед», «Кардифф Сити» и «Молде». В настоящее время является главным тренером «Манчестер Юнайтед».
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