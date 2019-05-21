Футбол

Сульшер сделает Погба капитаном МЮ, чтобы тот остался в командеSoccer.ru вчера в 17:18

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер хочет удержать Поля Погба в команде. Сообщается, что норвежский специалист готов предложить хавбеку роль капитана команды в следующем сезоне. Напомним, что Погба входит в сферу интересов мадридского «Реала».
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Сульшер предложит Погба капитанскую повязку, чтобы избежать перехода француза в «Реал»

Матч ТВвчера в 08:48

Сульшер предложит Погба капитанскую повязку, чтобы удержать его в «МЮ»

Чемпионатвчера в 17:00

Сульшер сделает Погба капитаном «Манчестер Юнайтед»

Советский спортвчера в 09:14

Сульшер дал Погба капитанскую повязку

Газета.Ruвчера в 08:53

Сульшер готов сделать Погба капитаном, чтобы удержать его в «МЮ»

Sports.ruвчера в 21:54

СМИ: Сульшер хочет сделать Погба капитаном «МЮ»

Спорт-Экспрессвчера в 08:33

Сульшер предложит Погба капитанскую повязку, чтобы избежать перехода француза в «Реал»

Sportbox.RUвчера в 08:48
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Армия и оружие

Боец спецназа признался Навальному в засилье бюрократии в Минобороны

Главный вопрос, который задавался бойцам, готовы ли они открыть огонь по людям, если митинг или выступление выйдет из-под контроля.
Обновлено вчера в 22:07
Армия и оружие

Перенос производства Су-34 из Новосибирска опровергли

Обновлено вчера в 23:19
Общество

Никола Вешний: как по народным приметам предсказывали урожай

Рассказываем, что за праздник Никола Вешний, какие традиции и народные приметы связаны с этим днем, и что нельзя делать в Николин день.
Обновлено в 00:49
Общество

Названы вакансии на зарплату до 500 тысяч рублей

Батлер (VIP управляющий домашним хозяйством) и няня попали в список самых высокооплачиваемых вакансий мая, составленный порталом Работа.ру (есть в распоряжении "РГ").
Обновлено вчера в 20:15
Шоу-бизнес

Кристина Асмус призналась, что Гарик Харламов ревнует ее к визажисту

Интересно, что в своем поздравлении актриса призналась, что именно к ней переодически Асмус ревнует муж.
Обновлено вчера в 12:04
Хоккей

Голы Тарасенко и Барбашева вывели «Сент-Луис» в финал Кубка Стэнли

В финале турнира команда встретится с "Бостон Брюинз". Ранее сообщалось, что Тарасенко вошел в историю "Сент-Луиса".
Обновлено вчера в 22:46
Хоккей

Определились все четвертьфинальные пары на ЧМ по хоккею

Полностью состав четвертьфиналов выглядит так: Россия (1 место в группе) - США (4) Канада (1) - Швейцария (4) Чехия (2) - Германия (3) Финляндия (2) - Швеция (3) Время начала четвертьфинальных матчей директорат турнира определит чуть позднее.
Обновлено вчера в 16:42
Спорт

Российские волейболистки с поражения стартовали в Лиге наций

Обновлено вчера в 21:26
Политика

Кремль ответил на призыв Зеленского усилить санкции против России

Заявление нового президента Украины Владимира Зеленского о необходимости усиления санкций против России не блещет новизной, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Обновлено вчера в 06:03
Происшествия

Под Владимиром ликвидировали готовившую теракт группу боевиков

В городе Кольчугино Владимирской области ликвидировали двух боевиков, планировавших совершить теракт.
Обновлено в 00:33
Политика

Макрон и Меркель в разговоре с Путиным поддержали восстановление прав РФ в ПАСЕ

Президент России Владимир Путин, канцлер Германии Ангела Меркель и глава Франции Эммануэль Макрон в телефонном разговоре обсудили ситуацию с правами российской делегации в ПАСЕ, говорится в сообщении на официальном сайте Кремля.
Обновлено вчера в 15:57
Политика

Госдума приняла законопроект о посещении родственников в реанимации

Депутаты Госдумы приняли в третьем, окончательном решении законопроект, разрешающий доступ в отделения реанимации и интенсивной терапии родственникам пациентов.
Обновлено вчера в 07:06
Армия и оружие

Минобороны России отказалось от тушёнки и «мясорастительных консервов»

По словам Булгакова, в советской и российской армии тушенка и "мясорастительные консервы" были фирменным знаком, теперь же они не входят в рацион питания военнослужащих.
Обновлено вчера в 02:10
Энергетика

Правительство предупредили о риске нового скачка цен на бензин

Глава Независимого топливного союза (НТС) Павел Баженов предупредил российского вице-премьера Дмитрий Козака о риске резкого скачка цен на топливо.
Обновлено вчера в 11:29
Политика

Зеленский устроит референдум о переговорах с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский проведет референдум по вопросу переговорного процесса с Россией.
Обновлено вчера в 16:53
Политика

Климкин с одобрением воспринял первые назначения Зеленского

Первые кадровые назначения, которые произвёл недавно избранный президент Украины Владимир Зеленский, министр иностранных дел Украины Павел Климкин воспринял с «искренним уважением».
Обновлено в 00:46
Происшествия

В центре Москвы на проезжей части провалился грунт

На расположенной в центре столицы улице Мытной возле дома номер 3 произошел провал грунта на проезжей части общей площадью около четырех квадратных метров и глубиной до полуметра.
Обновлено в 00:54
Политика

Зеленский назначил Шефира первым помощником

Президент Украины Владимир Зеленский издал указ о назначении Сергея Шефира первым помощником.
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Гаджеты

Samsung Galaxy Note 10 на рендерах

Обновлено вчера в 15:32
Армия и оружие

Госдеп заявил о признаках возможного применения химоружия в Сирии

Госдепартамент США считает, что сирийские власти снова якобы использует химическое оружие.
Обновлено вчера в 18:08
Гаджеты

Россияне стали распродавать смартфоны Huawei

Россияне стали массового продавать смартфоны Huawei после скандала, в который попала китайская фирма.
Обновлено вчера в 11:53
Технологии

Сервис по заказу такси Gett получил предупреждение ФАС

Федеральная антимонопольная служба РФ сообщила о предупреждении, которое вынесено ООО «Геттакси Рус» (юрлицо сервиса заказа такси Gett).
Обновлено вчера в 15:13
Энергетика

Reuters заявило о провале плана по очистке «Дружбы» от грязной нефти

План по удалению грязной нефти из трубопровода "Дружба" провален, теперь ожидаемое возобновление экспорта российской нефти в Польшу и Германию может задержаться, сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.
Обновлено вчера в 11:41
Шоу-бизнес

Внучка Олега Стриженова: «Когда девочка родилась, у нее были проблемы со здоровьем»

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Апноэ во сне повышает риск рака у женщин сильнее, чем у мужчин

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Экономика

Медведев обсудит с главой правительства Белоруссии ситуацию с нефтью

Как сообщил пресс-секретарь Медведева Олег Осипов, планируется поднять проблемную тему, связанную с поставками нефти по трубопроводу «Дружба», а также задолженности Белоруссии, возникшей из-за незаконной схемы поставок так называемых «растворителей».
Обновлено в 00:24
Армия и оружие

МИД Ирана: США усиливают «опасную игру» в Персидском заливе

США затеяли «опасную игру» в Персидском заливе, усиливая своё военное присутствие в этом регионе, заявил 21 мая министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф в интервью телеканалу CNN.
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Экс-финдиректор Нота-банка помогла раскрыть хищение 25 млрд рублей

Бывший финансовый директор Нота-банка помогла раскрыть схему хищения 25 млрд рублей.
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Происшествия

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Самолет казахстанской авиакомпании "Эйр Астана", выполнявший рейс KZR873 по маршруту Нур-Султан — Москва (Шереметьево), по техническим причинам вернулся в аэропорт вылета.
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Авто

Chevrolet заставит пристегиваться молодых водителей

Компания Chevrolet представила «первую в отрасли» функцию Buckle to Drive, которая напомнит молодым водителям о необходимости пристегнуться.
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Поль Погба
Французский футболист
Французский футболист гвинейского происхождения, центральный полузащитник английского клуба «Манчестер Юнайтед» и сборной Франции. Чемпион мира 2018 года в составе национальной сборной.
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Уле Гуннар Сульшер
Норвежский футболист
Норвежский футболист и футбольный тренер. Выступал на позиции нападающего. После завершения карьеры игрока тренировал резервный состав «Манчестер Юнайтед», «Кардифф Сити» и «Молде». В настоящее время является главным тренером «Манчестер Юнайтед».
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