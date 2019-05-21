Футбол
Сульшер сделает Погба капитаном МЮ, чтобы тот остался в командеSoccer.ru 17:18
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер хочет удержать Поля Погба в команде. Сообщается, что норвежский специалист готов предложить хавбеку роль капитана команды в следующем сезоне. Напомним, что Погба входит в сферу интересов мадридского «Реала».
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Автоматически обработан 7251 источник, обновлено в 17:43, Ашберн
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