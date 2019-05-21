Футбол

Сульшер сделает Погба капитаном МЮ, чтобы тот остался в командеSoccer.ru 17:18

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер хочет удержать Поля Погба в команде. Сообщается, что норвежский специалист готов предложить хавбеку роль капитана команды в следующем сезоне. Напомним, что Погба входит в сферу интересов мадридского «Реала».
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Сульшер дал Погба капитанскую повязку

Газета.Ru08:53

Сульшер намерен сделать Погба капитаном «Манчестер Юнайтед»

Евро-футбол.ру09:25

Сульшер сделает Погба капитаном «Манчестер Юнайтед»

Советский спорт09:14

Сульшер предложит Погба капитанскую повязку, чтобы удержать его в «МЮ»

Чемпионат17:00

Сульшер предложит Погба капитанскую повязку, чтобы избежать перехода француза в «Реал»

Матч ТВ08:48

СМИ: Сульшер хочет сделать Погба капитаном «МЮ»

Спорт-Экспресс08:33

Сульшер предложит Погба капитанскую повязку, чтобы избежать перехода француза в «Реал»

Sportbox.RU08:48
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Автоматически обработан 7251 источник, обновлено в 17:43, Ашберн
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Бывший финансовый директор Нота-банка помогла раскрыть схему хищения 25 млрд рублей.
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Глава российского правительства Дмитрий Медведев планирует обсудить с белорусским премьером Сергеем Румасом вопрос экспорта сублимированных нефтепродуктов, так называемых "растворителей", поставка которых производилась в 2011-2012 годах, сообщает interfax.by со ссылкой на пресс-секретаря российского премьера Олега Осипова.
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Президент Украины Владимир Зеленский в первый день после инаугурации уволил Виктора Муженко с должности начальника Генерального штаба - главнокомандующего Вооруженных сил Украины и назначил на этот пост Руслана Хомчака.
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Уле Гуннар Сульшер
Норвежский футболист
Норвежский футболист и футбольный тренер. Выступал на позиции нападающего. После завершения карьеры игрока тренировал резервный состав «Манчестер Юнайтед», «Кардифф Сити» и «Молде». В настоящее время является главным тренером «Манчестер Юнайтед».
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