Сульшер сделает Погба капитаном МЮ, чтобы тот остался в командеSoccer.ru 17:18

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер хочет удержать Поля Погба в команде. Сообщается, что норвежский специалист готов предложить хавбеку роль капитана команды в следующем сезоне. Напомним, что Погба входит в сферу интересов мадридского «Реала».

Сульшер сделает Погба капитаном МЮ, чтобы тот остался в команде

Хоккей Сборная России проигрывает после первого периода в матче ЧМ со Швецией После первого периода заключительного матча группового этапа чемпионата мира по хоккею российская сборная уступает шведской с минимальным счётом.

Происшествия Три поезда с пассажирами застряли в тоннеле московского метро Три поезда застряли на участке Солнцевской и Большой кольцевой линий московского метро из-за поломки одного из составов, говорится в Twitter московской подземки.

Политика Главред «Коммерсанта» подписал заявления 11 уволившихся журналистов Главный редактор газеты «Коммерсантъ» Владимир Желонкин подписал заявления об увольнении 11 журналистов издания.

Политика Зеленский решил распустить Раду Вступивший в должность президента Украины Владимир Зеленский заявил, что распустит Верховную Раду прежнего созыва.

Происшествия Родители забыли новорожденного ребенка в такси В Германии родители забыли своего новорожденного ребенка в такси, сообщает Daily Mail.

Космос На самом дальнем астроиде Солнечной системы нашли воду Астероид сформировался в то же время, что и другие объекты Солнечной системы, и практически не изменился за несколько миллиардов лет.

Интернет Microsoft выпустила следующее крупное обновление Windows 10 Компания Microsoft сделала доступным для всех желающих следующее крупное обновление Windows 10.

Политика Россия планирует взыскать с Минска деньги за схемы с растворителями Глава российского правительства Дмитрий Медведев планирует обсудить с белорусским премьером Сергеем Румасом вопрос экспорта сублимированных нефтепродуктов, так называемых "растворителей", поставка которых производилась в 2011-2012 годах, сообщает interfax.by со ссылкой на пресс-секретаря российского премьера Олега Осипова.

Армия и оружие Зеленский назначил нового начальника генштаба ВСУ Президент Украины Владимир Зеленский в первый день после инаугурации уволил Виктора Муженко с должности начальника Генерального штаба - главнокомандующего Вооруженных сил Украины и назначил на этот пост Руслана Хомчака.

Наука Резкие колебания веса у пожилых людей могут предвещать деменцию По итогам наблюдений ученые констатировали, что в пожилом возрасте крайне важно не только придерживаться здорового образа жизни, но и контролировать массу тела, поскольку ее резкие изменения могут предвещать развитие слабоумия.

Футбол «Витесс» Слуцкого вышел в финал плей-офф за место в Лиге Европы У проигравших отличился Кай Сирхейс (81-я). В первом матче двухраундового противостояния "Витесс" уступил со счетом 1:2.

Происшествия СМИ сообщили о гибели в Петербурге владельца завода «Сантех» В Санкт-Петербурге на месте сгоревшего здания на шоссе Революции, 88, обнаружено тело владельца завода металлоконструкций «Сантех» Игоря Галышева.

Шоу-бизнес Вдова Доренко опубликовала последние фото и видео с ним перед смертью Вдова Сергея Доренко Юлия показала сделанные в день смерти журналиста фотографии и видео. Они опубликованы в ее Instagram.

Кино Актёры «Игры престолов» назвали петицию о пересъёмках неуважением Исполнители ролей Брана и Сансы Старк Айзек Хемпстед-Райт и Софи Тёрнер рассказали о своём отношении к фанатской петиции, в которой требуют переделать восьмой сезон «Игры престолов» с «компетентными сценаристами».

Авто Новые «Крокодилы» ЗИЛ-133 выставили в интернете на продажу Грузовые автомобили ЗИЛ-133ГЯ выставлены на продажу в интернете. Объявление появилось на одном из популярных сервисов частных объявлений.

Общество «Яндекс» посчитал стоимость приготовления окрошки в России Результаты показали, что набор продуктов на пять человек для приготовления окрошки обходится в 281 рубль.

Общество Знаменитый повар Джейми Оливер больше не руководит своими ресторанами Известный шеф-повар Джейми Оливер лишился контроля над своим ресторанным бизнесом. Теперь ряд заведений перешел под внешнее управление.

Общество Володин заверил депутатов, что они не провалятся в Госдуме Председатель Государственной думы Вячеслав Володин заявил, что фундамент нижней палаты парламента укрепят и депутаты не провалятся под землю.

Армия и оружие США поставили Турции ультиматум из-за российских С-400, сообщили СМИ США дали Турции две недели на отказ от российских зенитных ракетных комплексов С-400, сообщил CNBC со ссылкой на осведомленные источники.

Энергетика Reuters заявило о провале плана по очистке «Дружбы» от грязной нефти План по удалению грязной нефти из трубопровода "Дружба" провален, теперь ожидаемое возобновление экспорта российской нефти в Польшу и Германию может задержаться, сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.

Хоккей Германия обыграла Финляндию на чемпионате мира по хоккею Сборная Германии обыграла Финляндию на чемпионате мира по хоккею.

Наука Желание завести собаку может быть связано с генетикой Шведские ученые провели исследование и пришли к выводу, что стремление людей завести собаку на 50% обусловлено генетическими факторами.