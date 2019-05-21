Футбол
Сульшер сделает Погба капитаном МЮ, чтобы тот остался в командеSoccer.ru 17:18
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер хочет удержать Поля Погба в команде. Сообщается, что норвежский специалист готов предложить хавбеку роль капитана команды в следующем сезоне. Напомним, что Погба входит в сферу интересов мадридского «Реала».
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7251 источник, обновлено в 22:15, Ашберн
Хоккей
Воробьев: «Овечкин и Малкин вместе сыграли случайно»
Обновлено в 17:54
Кино
Татуировка Софи Тернер оказалась спойлером к финалу «Игры престолов»
Старая татуировка британской актрисы Софи Тернер, известной по роли Сансы Старк в «Игре престолов», оказалась спойлером к финалу сериала.
Обновлено в 12:58
Авто
Названа стоимость нового российского электромобиля Zetta
Обновлено в 18:57
Шоу-бизнес
Вдова Доренко опубликовала последние фото и видео с ним перед смертью
Вдова Сергея Доренко Юлия показала сделанные в день смерти журналиста фотографии и видео. Они опубликованы в ее Instagram.
Обновлено в 13:44
Политика
Савченко рассказала о страхе в глазах украинских депутатов
Обновлено в 20:43
Здоровье
Названы вызывающие рак продукты
Главный внештатный онколог Минздрава России Андрей Каприн рассказал, какие факторы повышают риск возникновения опухолей.
Обновлено в 12:03
Футбол
Артем Фидлер: «Задача „Урала“ — Кубок России»
Полузащитник «Урала» Артем Фидлер поделился мнением о предстоящем финальном матче Олимп-Кубка России против «Локомотива».
Обновлено в 05:57
Энергетика
Козак ответил на предупреждение независимых АЗС о росте цен на бензин
В правительстве не видят причин для беспокойства, которое выразили независимые АЗС относительно возможного роста цен на топливо, об этом журналистам заявил вице-премьер Дмитрий Козак.
Обновлено в 14:13
Происшествия
Во Владимирской области начали контртеррористическую операцию
Бандиты, планировавшие совершить теракт, заблокированы в частном доме города Кольчугино Владимирской области, в регионе введен режим контртеррористической операции (КТО), сообщает информационный центр НАК.
Обновлено в 18:35
Авто
В продаже появились новые ЗИЛ-133
В объявлении речь идёт о продаже шести автомобилей 1994 года выпуска с пробегом всего в 1,5 тысячи километров – грузовики прошли заводскую обкатку и с тех пор хранились в гараже.
Обновлено в 06:16
Политика
Украина призвала не дать российской делегации вернуться в ПАСЕ
В интервью «Укринформу» постпред Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба заявил, что властям в Киеве нужно приложить максимум усилий для мобилизации украинской делегации в ПАСЕ, чтобы не позволить России вернуться в эту организацию.
Обновлено в 10:30
Происшествия
В автосервисе в Новой Москве произошел пожар
Здание автосервиса горит на территории Новой Москвы, площадь возгорания составляет 200 кв. м. Об этом сообщил ТАСС в ночь на среду источник в экстренных службах.
Обновлено в 20:13
Кино
Джордж Мартин высказался о финале «Игры престолов»
Американский писатель, автор романов "Песнь льда и пламени", сюжет которых лег в основу первых сезонов сериала "Игра престолов", Джордж Мартин прокомментировал финал киноэпопеи в личном блоге Not a Вlод.
Обновлено в 08:30
Происшествия
Российский ребенок умер от отравления в отеле в Хургаде
Обновлено в 05:59
Политика
На Украине началось следствие по обвинению Порошенко в госизмене
Речь, поясняет «112 Украина», идет о заявлении, которое накануне подал в ГБР бывший заместитель руководителя администрации украинского президента Андрей Портнов (эту должность он занимал при Викторе Януковиче).
Обновлено в 07:27
Происшествия
Участницу организации «Ассоциация народного сопротивления» задержали в Москве
На прошлой неделе несколько человек вывесили на заборе резиденции патриарха баннер с надписью «Извинись за Екб» и раскидали рядом дымовые шашки.
Обновлено в 20:03
Экономика
24 млн граждан могут лишить пенсии
По предварительным данным Росстата на текущий год, общее число трудоспособных граждан превышает 81 млн. Еще 2,4 млн - неработающие инвалиды.
Обновлено в 12:03
Экономика
С 2021 года в России вырастет минимальный размер оплаты труда
После пересмотра потребительской корзины 1 января 2021 года вырастет минимальная размер оплаты труда в России.
Обновлено вчера в 10:25
Армия и оружие
Госдеп заявил о «признаках» применения сирийскими властями химоружия
Госдепартамент США заявил, что видит признаки того, что власти Сирии вновь "используют химическое оружие".
Обновлено в 17:51
Экономика
ФАС отказала розничным сетям в признании Visa и Mastercard олигополией
Положение Visa и Mastercard на российском рынке нельзя считать доминирующим, сообщила Федеральная антимонопольная служба в ответ на жалобу розничных сетей.
Обновлено в 09:43
Технологии
Mail.ru Group примет пожертвования
Сервис зарабатывает за счет комиссии с пожертвований в размере 5–12%.
Обновлено в 18:10
Происшествия
Экс-финдиректор Нота-банка помогла раскрыть хищение 25 млрд рублей
Бывший финансовый директор Нота-банка помогла раскрыть схему хищения 25 млрд рублей.
Обновлено в 16:15
Происшествия
В тоннеле московского метро застряли три поезда
Три поезда с людьми застряли в тоннеле на Солнцевской линии московского метро. Об этом сообщается в "Твиттере" столичного метрополитена.
Обновлено в 13:31
Футбол
«Витесс» Слуцкого сыграет в финале за место в плей-офф Лиги Европы
"Витесс" под руководством российского специалиста Леонида Слуцкого обыграл "Гронинген" и вышел в финал плей-офф чемпионата Нидерландов за место в плей-офф Лиги Европы в следующем сезоне, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 19:00
Технологии
Летающие такси появятся во многих городах мира
Воздушные такси появятся во многих городах мира до 2025 года.
Обновлено в 21:21
Общество
СМИ назвали вакансию с зарплатой до 500 тысяч рублей
Отмечается, что батлеры могут рассчитывать на зарплату от 200 тысяч до 500 тысяч рублей в месяц.
Обновлено в 20:35
Общество
Уникальный и удобный для жизни: пять причин не уезжать из Новокузнецка
Редакция ВашГород.ру решила вспомнить и назвать несколько позитивных причин, почему всё-таки стоит остаться в городе.
Обновлено в 17:00
Общество
Психолог порекомендовала не уступать пенсионерам место в метро
Психолог Люция Сулейманова порекомендовала жителям Москвы не уступать место в метро пожилым людям.
Обновлено в 19:38
Политика
Пушков оценил идею Зеленского о референдуме по переговорам с Россией
В своем микроблоге в Twitter Пушков выразил мнение, что идея референдума по переговорам с Россией «призвана обезопасить Зеленского от упреков в предательстве со стороны радикалов и Порошенко и Ко».
Обновлено в 17:32