Футбол

Сульшер сделает Погба капитаном МЮ, чтобы тот остался в командеSoccer.ru 17:18

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер хочет удержать Поля Погба в команде. Сообщается, что норвежский специалист готов предложить хавбеку роль капитана команды в следующем сезоне. Напомним, что Погба входит в сферу интересов мадридского «Реала».
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Сульшер готов сделать Погба капитаном, чтобы удержать его в «МЮ»

Sports.ru21:54

Сульшер предложит Погба капитанскую повязку, чтобы избежать перехода француза в «Реал»

Матч ТВ08:48

Сульшер сделает Погба капитаном «Манчестер Юнайтед»

Советский спорт09:14

Сульшер дал Погба капитанскую повязку

Газета.Ru08:53

Сульшер предложит Погба капитанскую повязку, чтобы удержать его в «МЮ»

Чемпионат17:00

СМИ: Сульшер хочет сделать Погба капитаном «МЮ»

Спорт-Экспресс08:33

Сульшер предложит Погба капитанскую повязку, чтобы избежать перехода француза в «Реал»

Sportbox.RU08:48
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Автоматически обработан 7251 источник, обновлено в 22:15, Ашберн
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