Футбол

Сульшер считает, что Санчес может забивать по 20 голов за сезонСпорт-Экспресс вчера в 23:27

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Уле Гуннар Сульшер рассказал об ожиданиях от игры нападающего Алексиса Санчеса. В прошлом сезоне его критиковали за слабую результативность. Он провел 27 матчей за "красных дьяволов", забил 2 гола и отдал 4 голевые передачи.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Сульшер считает, что Санчес может забивать по 20 голов за сезон

Спорт-Экспрессвчера в 23:27

Сульшер: «Санчес - топ-футболист, он легко может забить 20 голов»

Евро-футбол.ру01:38

Сульшер: «Я рассчитываю на Санчеса, но не могу кормить его с ложечки»

Soccer.ruвчера в 23:39

Оле-Гуннар Сульшер: Санчес легко может забить 20 голов

Советский спорт02:32

Сульшер: Санчес — топ-игрок, он легко может забить 20 мячей

Чемпионатвчера в 19:42

Сульшер о Санчесе: «Он легко может забить 20 мячей»

Sports.ruвчера в 17:45
Показать все источники
Автоматически обработано 7328 источников, обновлено в 04:58, Вашингтон
Финансы

Назван самый плохой день для рубля

Российская валюта может утвердиться на отметке 61,90 рублей за доллар.
Обновлено в 03:44
Политика

Володин предложил изменить Конституцию

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин выступил с предложением внести поправки в Конституцию, которые позволят участвовать парламенту в консультациях при формировании правительства.
Обновлено в 04:10
Финансы

Российский рынок перешел к коррекции

Нейтральный внешний фон, невыразительное движение нефтяных цен и закрытия реестров под дивиденды создали условия для открытия торгов в России у нулевых отметок.
Обновлено вчера в 03:15
Политика

Путин тепло поздравил Меркель с юбилеем

Обновлено в 04:41
Происшествия

Найдены доказательства наличия тайной украинской тюрьмы в Мариуполе

Обнаружены документальные свидетельства существования тайной украинской тюрьмы в аэропорту Мариуполя, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 02:17
Политика

Совет ЕС призвал Россию признать ответственность за крушение MH17

Совет Евросоюза призвал Россию признать ответственность за крушение Boeing 777 над Донбассом в 2014 году.
Обновлено вчера в 15:10
Политика

Лавров заявил о попытках разжигать русофобские настроения в Грузии

Министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил обеспокоенность попытками радикально настроенных представителей грузинской политической элиты разжигать русофобские настроения.
Обновлено вчера в 17:29
Гаджеты

Исследование показывает, что мир ещё не готов проститься с Windows 7

Microsoft прекратит поддержку Windows 7 в январе 2020 года, но поскольку под управлением этой операционной системы всё ещё работает около 35 % компьютеров в мире, есть большая вероятность того, что значительное количество устройств останется без исправлений безопасности, когда подойдёт крайний срок.
Обновлено в 03:55
Происшествия

В Астрахани возбудили 17 уголовных дел против чиновников и бизнесменов

Следственный комитет расследует 17 уголовных дел в отношении астраханских чиновников и бизнесменов, сообщается на сайте СК.
Обновлено в 03:53
Происшествия

Россиянина Макеева приговорили к 37,5 годам тюрьмы в Мексике

Суд в мексиканском штате Кинтана-Роо признал россиянина Алексея Макеева виновным в убийстве местного жителя и приговорил к 37,5 годам тюрьмы и выплате ущерба семье погибшего в 405 тыс. песо (около $22 тыс.).
Обновлено вчера в 17:59
Шоу-бизнес

Бывший король Малайзии развелся с «Мисс Москва»

Экс-король Малайзии Мухаммад V развелся с российской моделью, обладательницей титула "Мисс Москва-2015" Оксаной Воеводиной.
Обновлено в 03:41
Шоу-бизнес

Бари Алибасов подрался с подругой на «Пусть говорят»

Продюсер Бари Алибасов принялся бить свою подругу Лиану в прямом эфире телевизионной программы «Пусть говорят», которая транслируется по Первому каналу.
Обновлено вчера в 16:07
Происшествия

Жительница Екатеринбурга через суд вернула полную стоимость Tesla

Обновлено в 02:46
Гаджеты

Apple может вернуться к использованию легендарного радужного логотипа

Сегодня логотип Apple знает почти каждый человек на планете.
Обновлено в 03:38
Политика

Служащим по контракту рядовым и сержантам существенно повысят зарплату

Издание сообщает, что уже с первого сентября существенно увеличится денежное довольствие военнослужащих, замещающих первичные воинские должности рядового состава, в том числе должностных окладов с первого по четвертый тарифный разряд.
Обновлено вчера в 21:03
Происшествия

Двум россиянам предъявили обвинение после ЧП во время салюта в Минске

Двум гражданам России, арестованным по делу о ЧП на праздничном салюте в честь Дня независимости в Минске, предъявлено обвинение.
Обновлено в 02:57
Шоу-бизнес

Харламов высмеял роман Брэдли Купера и Леди Гаги в Instagram

Ufhbr Харламов высмеял роман Леди Гаги и Брэдли Купера и выложил видео на свою страницу в соцсети Instagram.
Обновлено в 04:08
Шоу-бизнес

Наталья Рудова появилась на премьере фильма «Король Лев» без юбки

В Москве вечером 16 июля в одном из кинотеатров состоялся премьерный показ анимационного фильма "Король Лев".
Обновлено в 04:12
Политика

NYT: Россия не дала визы 30 учителям Англо-американской школы в Москве

Власти РФ не дали визы на въезд 30 преподавателям Англо-американской школы в Москве, где обучают, в частности, детей иностранных дипломатов и бизнесменов.
Обновлено вчера в 19:32
Политика

Украине предрекли катастрофу без транзита газа из России

Бывший министр экономики Украины Виктор Суслов предупредил, что страну ждет катастрофа, если она лишится транзита российского газа.
Обновлено в 00:27
Культура

В Петербурге госпитализировали актера Юрия Кузнецова, сообщили СМИ

Обновлено в 03:25
Общество

В Роскачестве рассказали, как выбирать арбузы

Обновлено в 01:05
Армия и оружие

В Израиле назвали турецкие С-400 угрозой для ВВС США и НАТО

Обновлено вчера в 11:50
Армия и оружие

Как «учат воевать» морские вертолеты. Летчик-испытатель «Камова» о секретах мастерства

На Ка-29 находится комплекс управляемого вооружения, аналогичный вертолету Ми-24В Александр Чередниченко летчик-испытатель 1-го класса АО "Камов" В номенклатуру вооружения также входят неуправляемые авиационные ракеты С-5 и более современные С-8.
Обновлено в 04:30
Происшествия

Росгвардия объяснила, почему сотрудники не обязаны представляться

Согласно федеральному закону сотрудники Росгвардии не обязаны предъявлять удостоверение и называть свои фамилию, звание и должности, сообщило издание «ПроВладимир», ссылаясь на ответ пресс-службы Управления Росгвардии Владимирской области.
Обновлено вчера в 11:04
Политика

ВЦИОМ: большинство россиян хорошо относятся к Украине

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) выяснил, что большинство россиян (68%) в целом хорошо относятся к Украине.
Обновлено в 04:17
Политика

Порошенко отказался идти на допрос

Экс-президент Украины Петр Порошенко не пойдет на допрос, заявил его адвокат. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 02:58
Гаджеты

LG Electronics создала капсульную машину для варки пива

Обновлено в 04:14
Происшествия

В России ужесточают наказание за непропуск машин скорой помощи

Речь идёт, в частности, о воспрепятствовании работе врачей и непропуск машин скорой помощи.
Обновлено вчера в 08:17
Происшествия

Драка с участием россиян произошла в аэропорту Греции

Сотрудник аэропорта напал на россиян, который отдыхали в греческих Салониках, передает РЕН.
Обновлено в 03:37
ещё по теме
Уле Гуннар Сульшер
Норвежский футболист
Норвежский футболист и футбольный тренер. Выступал на позиции нападающего. После завершения карьеры игрока тренировал резервный состав «Манчестер Юнайтед», «Кардифф Сити» и «Молде». В настоящее время является главным тренером «Манчестер Юнайтед».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Алексис Санчес
Чилийский футболист
Чилийский футболист, нападающий «Манчестер Юнайтед» и национальной сборной Чили. Лучший бомбардир в истории сборной Чили.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное