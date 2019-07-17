Футбол
Сульшер считает, что Санчес может забивать по 20 голов за сезонСпорт-Экспресс вчера в 23:27
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Уле Гуннар Сульшер рассказал об ожиданиях от игры нападающего Алексиса Санчеса. В прошлом сезоне его критиковали за слабую результативность. Он провел 27 матчей за "красных дьяволов", забил 2 гола и отдал 4 голевые передачи.
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Автоматически обработано 7328 источников, обновлено в 04:58, Вашингтон
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Нейтральный внешний фон, невыразительное движение нефтяных цен и закрытия реестров под дивиденды создали условия для открытия торгов в России у нулевых отметок.
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Найдены доказательства наличия тайной украинской тюрьмы в Мариуполе
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Совет Евросоюза призвал Россию признать ответственность за крушение Boeing 777 над Донбассом в 2014 году.
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Происшествия
В Астрахани возбудили 17 уголовных дел против чиновников и бизнесменов
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Происшествия
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Шоу-бизнес
Бари Алибасов подрался с подругой на «Пусть говорят»
Продюсер Бари Алибасов принялся бить свою подругу Лиану в прямом эфире телевизионной программы «Пусть говорят», которая транслируется по Первому каналу.
Обновлено вчера в 16:07
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Apple может вернуться к использованию легендарного радужного логотипа
Сегодня логотип Apple знает почти каждый человек на планете.
Обновлено в 03:38
Политика
Служащим по контракту рядовым и сержантам существенно повысят зарплату
Издание сообщает, что уже с первого сентября существенно увеличится денежное довольствие военнослужащих, замещающих первичные воинские должности рядового состава, в том числе должностных окладов с первого по четвертый тарифный разряд.
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Происшествия
Двум россиянам предъявили обвинение после ЧП во время салюта в Минске
Двум гражданам России, арестованным по делу о ЧП на праздничном салюте в честь Дня независимости в Минске, предъявлено обвинение.
Обновлено в 02:57
Шоу-бизнес
Харламов высмеял роман Брэдли Купера и Леди Гаги в Instagram
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Обновлено в 04:12
Политика
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Власти РФ не дали визы на въезд 30 преподавателям Англо-американской школы в Москве, где обучают, в частности, детей иностранных дипломатов и бизнесменов.
Обновлено вчера в 19:32
Политика
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Бывший министр экономики Украины Виктор Суслов предупредил, что страну ждет катастрофа, если она лишится транзита российского газа.
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Обновлено в 01:05
Армия и оружие
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Армия и оружие
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Росгвардия объяснила, почему сотрудники не обязаны представляться
Согласно федеральному закону сотрудники Росгвардии не обязаны предъявлять удостоверение и называть свои фамилию, звание и должности, сообщило издание «ПроВладимир», ссылаясь на ответ пресс-службы Управления Росгвардии Владимирской области.
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Политика
ВЦИОМ: большинство россиян хорошо относятся к Украине
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Порошенко отказался идти на допрос
Экс-президент Украины Петр Порошенко не пойдет на допрос, заявил его адвокат. Об этом сообщает РИА "Новости".
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LG Electronics создала капсульную машину для варки пива
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Речь идёт, в частности, о воспрепятствовании работе врачей и непропуск машин скорой помощи.
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