Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Уле Гуннар Сульшер рассказал об ожиданиях от игры нападающего Алексиса Санчеса. В прошлом сезоне его критиковали за слабую результативность. Он провел 27 матчей за "красных дьяволов", забил 2 гола и отдал 4 голевые передачи.

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