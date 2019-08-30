Футбол
Sport24.ruСульшер рассказал о возможности возвращения Ибрагимовича в «МЮ»
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер прокомментировал желание нападающего «Лос-Анджелес Гэлакси» Златана Ибрагимовича вернуться в «МЮ». Ранее 37-летний игрок заявил, что готов помочь своей бывшей команде, если ей это потребуется.
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Политика
Дважды продавшая Путину мороженое девушка растворилась вместе с лотком
Московский Комсомолец 28 августа в 10:11
Футбол
Определились все участники Лиги Европы
В четверг стал известен состав группового этапа Лиги Европы.
Pravda.Ru 01:54
Общество
Вильфанд пообещал жителям европейской части России бабье лето
"Уверенно говорим, что бабье лето будет", — сказал на пресс-конференции научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
РИА Новости 07:59
Музыка
Роттердам примет «Евровидение-2020»
«Роттердам был выбран принимающим городом 65-го песенного конкурса «Евровидение» после напряженной борьбы с южным нидерландским городом Маастрихтом», - говорится в сообщении.
RuNews24.ru 07:30
Политика
Южная Осетия потребовала от Грузии ликвидации блокпоста на границе
Газета.Ru вчера в 17:49
Экономика
В Госсовете предложили снизить ставку кредитования малого бизнеса
Рабочая группа Государственного совета РФ предлагает снизить конечную ставку кредитования для субъектов малого и среднего предпринимательства с 8,5 до 6,5% годовых, сообщил на заседании калининградский губернатор Антон Алиханов.
РИА Новости 08:55
Шоу-бизнес
Бородина вступилась за обвиненного в измене мужа Дарьи Пынзарь
Бородина подметила, что среди пользователей Сети нашлись те, кто заподозрил мужа Дарьи в неверности.
Телепрограмма 06:49
Футбол
«Славия» отказалась продавать Соучека в «Динамо» за 20 миллионов евро
Спорт-Экспресс 08:14
Политика
СМИ: российские спецслужбы могут быть причастны к убийству чеченца в Германии
Мужчина, которого подозревают в убийстве в Берлине гражданина Грузии чеченского происхождения Зелимхана Хангошвили, приехал в Германию через Францию с только что выпущенным загранпаспортом на имя Вадима Андреевича Соколова 1970 года рождения, выяснили в совместном расследовании The Insider, Bellingcat и Der Spiegel.
Ведомости 09:17
Политика
Коломойский рассказал о встрече с Порошенко после победы Зеленского
Украинский олигарх Игорь Коломойский сообщил, что один раз встречался с экс-президентом страны Петром Порошенко после выборов главы государства, они ни о чем не договаривались, а "поболтали про жизнь".
РИА Новости 07:23
Общество
Минпросвещения прокомментировало запрет смартфонов в школах
Первые годы рекомендательного запрета смартфонов в школах могут вызвать непонимание со стороны учеников, родителей и учителей.
Lenta.ru вчера в 15:29
Происшествия
Молодая россиянка захлебнулась в бассейне в Турции и впала в кому
Девушку в бирюзовом купальнике вытащили из бассейна без сознания.
Интерфакс 04:34
Политика
Путин назвал семью с тремя детьми правильной
Президент России Владимир Путин заявил, что три ребенка в семье - это норма. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 07:06
Политика
Медведчук и Рабинович посетили заключенных в Лефортово
Ранее в СБУ заявили, что Украина и Россия перенесли обмен заключенными.
Газета.Ru 09:16
Происшествия
Похищен любовник топ-менеджера российского банка
6 августа сообщалось, что житель Всеволжского района Ленинградской области похитил бывшую сожительницу.
Lenta.ru 08:24
Политика
Россия направит Зеленскому приглашение в Москву на 75-летие Победы
Россия направит украинскому лидеру Владимиру Зеленскому приглашение на празднование 75-летия Победы в Москве 9 мая 2020 года, заявил помощник президента России Юрий Ушаков.
RT на русском 09:38
Происшествия
Два человека погибли при экстренной посадке Ан-2 в Якутии
В результате вынужденной посадки самолета Ан-2 в Кобяйском улусе Якутии погибли два человека.
Известия 08:57
Политика
Украина намерена добиться долгосрочного контракта на транзит газа
Новое правительство Украины намерено добиться долгосрочного контракта на транзит российского газа в Европу, сообщил премьер-министр страны Алексей Гончарук.
RT на русском 06:54
Музыка
Наргиз винит Серябкину в разрыве партнерских отношений с Фадеевым
Певица Наргиз Закирова дала сенсационное интервью Ирине Шихман, где рассказала о причинах конфликта с продюсером Максимом Фадеевым.
Народные новости вчера в 08:35
Армия и оружие
Российский Су-47 на МАКС-2019 восхитил западные СМИ
Одним из самых необычных экспонатов аэрокосмического салона МАКС-2019 в подмосковном «Жуковском» стал истребитель Су-47 «Беркут».
ФАН 07:22
Происшествия
Суд заочно арестовал бывшего депутата Госдумы Олега Михеева
Басманный суд Москвы заочно арестовал бывшего депутата Госдумы Олега Михеева.
Российская газета 08:13
Футбол
Защитник «Манчестер Юнайтед» может перейти в «Парму»
Итальянская «Парма» интересуется защитником «Манчестер Юнайтед» Маттео Дармианом. Об этом сообщает Football Italia.
Чемпионат 02:35
Культура
Победителей конкурса имени Андрея Стенина назовут 10 сентября
Победителей Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина объявят 10 сентября, сообщило РИА «Новости».
Телеканал 360° 07:58
Политика
Эрдоган сообщил о переговорах с Россией по поставкам Су-57
Москва и Анкара ведут переговоры о поставках российских истребителей Су-57, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
РИА Новости 07:28
Кино
Названы дата и место прощания с актером Александром Числовым
Российская газета 09:30
Политика
МИД выразил надежду на адекватность нового украинского правительства
Москва внимательно наблюдает за происходящим на Украине и рассчитывает, что новое поколение украинских политиков окажется более ответственным и адекватным, в отличие от представителей прежнего режима, заявило Министерство иностранных дел России.
Ведомости 09:22
Общество
РЖД решили застроить четыре вокзала в центре Москвы
«РЖД-Недвижимость» (стопроцентная «дочка» РЖД) планирует заняться модернизацией московских вокзалов и перестройкой прилегающих к ним территорий для бизнес-проектов и строительства жилья.
РБК вчера в 17:00
Происшествия
Самолет совершил вынужденную посадку в Екатеринбурге из-за птиц
Лайнер авиакомпании "Уральские авиалинии", вылетевший по маршруту Санкт-Петербург — Худжанд (Таджикистан), совершил вынужденную посадку в Екатеринбурге, пишет Свободная Пресса.
Национальная служба новостей 01:19