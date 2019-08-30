Футбол

Sport24.ruSport24.ruСульшер рассказал о возможности возвращения Ибрагимовича в «МЮ»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер прокомментировал желание нападающего «Лос-Анджелес Гэлакси» Златана Ибрагимовича вернуться в «МЮ». Ранее 37-летний игрок заявил, что готов помочь своей бывшей команде, если ей это потребуется.
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