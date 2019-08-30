Футбол
Sport24.ruСульшер рассказал о возможности возвращения Ибрагимовича в «МЮ»
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер прокомментировал желание нападающего «Лос-Анджелес Гэлакси» Златана Ибрагимовича вернуться в «МЮ». Ранее 37-летний игрок заявил, что готов помочь своей бывшей команде, если ей это потребуется.
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Космос
В Сети появилось видео с роботом «Федором» на МКС
РИА Новости 15:25
Шоу-бизнес
«Пойдем – гульнем»: Пугачева в прозрачной юбке ушла в отрыв с Галкиным
Супруг Аллы Пугачевой решил не наряжаться. Максим Галкин выбрал для похода на мероприятие белую футболку и брюки в тон.
Дни.ру 14:28
Политика
Южная Осетия обвинила Грузию в вооруженном вторжении
Парламент Южной Осетии обвинил Грузию в «неприкрытом акте агрессии».
Военное обозрение 09:45
Политика
Владимир Путин встретился с Андреем Чибисом в Кремле
Чибис рассказал, что в течение пяти лет регион должен сократить потребление дорогого мазута.
ТВ-21 13:19
Кино
Прощание с актером Александром Числовым пройдет 2 сентября
Вечерняя Москва 13:50
Общество
Скарлетт Йоханссон вышла в свет с заплаканными глазами
Голливудская актриса Скарлетт Йоханссон появилась на красной дорожке Венецианского кинофестиваля с заплаканными и опухшими глазами, поклонники забеспокоились о состоянии кино-дивы.
Газета.Ru 05:14
Общество
Наводнение в Иркутской области: жилье возводят в авральном режиме
В микрорайоне Сосновый бор идет строительство полутора тысяч подворий. Жилье возводят в авральном режиме.
Вести.Ru 14:20
Политика
Бортко снялся с выборов губернатора Петербурга
После снятия с выборов Бортко, который был выдвинут КПРФ, в предвыборной гонке остались три кандидата: депутаты Заксобрания Петербурга Надежда Тихонова («Справедливая Россия») и Михаил Амосов («Гражданская платформа»), а также самовыдвиженец Александр Беглов.
Lenta.ru 14:17
Армия и оружие
Американская разведка рассказала о взрыве под Северодвинском
News.ru вчера в 22:03
Экономика
ЦБ в 10 раз снизил минимальный размер комиссии за быстрые переводы
Совет директоров Банка России решил снизить в 10 раз минимальный размер тарифов за денежные переводы между физическими лицами, а также от физического лица в адрес юридического в Системе быстрых платежей (СБП), следует из сообщения регулятора.
РБК 09:53
Общество
Умер создатель корпорации Tetra Pak Ханс Раусинг
Создатель транснациональной корпорации Tetra Pak Ханс Раусинг скончался в возрасте 93 лет.
Известия 13:20
Политика
Украина намерена добиться долгосрочного контракта на транзит газа
Новое правительство Украины намерено добиться долгосрочного контракта на транзит российского газа в Европу, сообщил премьер-министр страны Алексей Гончарук.
RT на русском 06:54
Футбол
Бывший защитник «Локомотива» Спахич получил травмы в ДТП
Бывший капитан сборной Боснии и Герцеговины Эмир Спахич, известный в России по выступлению за «Шинник», «Торпедо», «Локомотив» и «Анжи», попал в автомобильную аварию на родине.
Sport24.ru 13:21
Киберспорт
Авторы Cyberpunk 2077 показали 15 минут геймплея
Игромания.ру 14:28
Происшествия
Собака напала на восьмимесячного ребенка в квартире в Москве
В Москве собака покусала восьмимесячного ребенка. По данным следствия, дог находился в квартире родственников хозяев животного.
Интерфакс 14:43
Армия и оружие
В «Иловайском котле» нашли 16 загадочных тел
Тела 16 человек, погибших в ходе боев за Иловайск в августе 2014 года, остаются неопознанными даже после проведения ДНК-тестов и сравнения результатов с пробами, взятыми у родственников всех без вести пропавших украинских бойцов.
Lenta.ru 12:49
Музыка
Филипп Киркоров не попал в фонограмму на «Новой волне» в Сочи
Филипп Киркоров оказался в неприятной ситуации во время выступлении в Сочи.
OAnews 10:11
Гаджеты
Смартфон Redmi Note 8 Pro представлен официально
Как и ожидалось, сегодня компания Redmi представила ожидаемый смартфон Redmi Note 8 Pro.
Megaobzor.com вчера в 05:26
Общество
В Госдуме оценили возможность сделать 31 декабря выходным днём
Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в беседе с Inforeactor оценила возможность сделать 31 декабря выходным днём.
RT на русском 14:18
Армия и оружие
Российский Су-47 на МАКС-2019 восхитил западные СМИ
Одним из самых необычных экспонатов аэрокосмического салона МАКС-2019 в подмосковном «Жуковском» стал истребитель Су-47 «Беркут».
ФАН 07:22
Происшествия
На Кипре по подозрению в отравлении галлюциногеном задержали россиянку
Правоохранительные органы Кипра задержали россиянку по подозрению в непредумышленном убийстве 34-летней гражданки Латвии, передает газета Philenews.
РБК 14:22
Кино
Опубликован новый трейлер фильма «Терминатор: Темные судьбы»
Компания Paramount Pictures опубликовала новый трейлер шестой части франшизы «Терминатор: Темные судьбы».
Известия 07:29
Экономика
Россиянам могут разрешить выкупать свои долги у банков
Минэкономики подготовило поправки, которые обязывают кредитора перед передачей долга третьему лицу предложить его по аналогичной цене самому должнику.
Коммерсантъ 05:51
Политика
США хотят потребовать от Китая оплаты императорских долгов
Администрация президента США Дональда Трампа задумалась на тему возможности взыскания с КНР оплаты долгов по облигациям, которые были выпущены в период правления в Китае императоров.
Вести.Ru вчера в 22:56
Политика
Обмен заключенными между Украиной и Россией может затягиваться из-за требования Москвы о выдаче Владимира Цемаха
Обмен заключенными между Украиной и Россией может затягиваться из-за требования Москвы о выдаче Владимира Цемаха.
Эхо Москвы 08:00
Происшествия
В Самаре возбудили дело после массового отравления суши
В Самаре следователи возбудили дело после массового отравления роллами, сообщается на сайте Следственного комитета.
Газета.Ru 12:05
Теннис
Серена Уильямс вышла в четвёртый круг US Open
Восьмая ракетка мира, американская теннисистка Серена Уильямс, в третьем круге US Open победила чешку Каролину Мухову, занимающую 44-е место мирового рейтинга, - 6/3, 6/2.
GoTennis.ru 15:57