Футбол

Сульшер рассказал о переговорах «Манчестер Юнайтед» по СанчесуSport.ru вчера в 10:59

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Уле-Гуннар Сульшер подтвердил, что "МЮ" ведёт переговоры с клубами о переходе вингера Алексиса Санчеса.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

«Манчестер Юнайтед» не ищет замену Санчесу

Чемпионатвчера в 23:08

Сульшер о замене Санчесу: «Не собираемся никого подписывать»

Sports.ruвчера в 21:33

«МЮ» ведет переговоры по трансферу Санчеса с несколькими клубами

Sportbox.RUвчера в 10:02

Сульшер рассказал о переговорах «Манчестер Юнайтед» по Санчесу

Sport.ruвчера в 10:59

«МЮ» ведет переговоры по трансферу Санчеса с несколькими клубами

Матч ТВвчера в 10:02

Уле Гуннар Сульшер: «Переговоры по Санчесу ведутся»

Спорт-Экспрессвчера в 18:30

Санчес расспрашивал Дармиана о Милане

Soccer.ruвчера в 10:46
Показать все источники
Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 05:30, Ашберн
Шоу-бизнес

Лолита посоветовала работать пожаловавшейся на трудную жизнь россиянке

Обновлено вчера в 21:02
Общество

Первый за 15 лет визит к обломкам «Титаника» поразил ученых

Ученые совершили пять погружений, снимая первые в истории кадры корабля 4K и собрали богатый материал для нового документального фильма.
Обновлено 21 августа в 23:48
Игры

В Assassin’s Creed Rogue появилась новая фигурка

Обновлено в 05:08
Происшествия

Лодка с четырьмя рыбаками перевернулась у плотины Саратовской ГЭС

Спасательная операция по поиску рыбаков с перевернувшейся в субботу моторной лодки развернута на Волге в районе города Балаково Саратовской области, сообщил "Интерфаксу" глава областной службы спасения Юрий Юрин.
Обновлено в 04:22
Космос

НАСА назвало причину неудачной стыковки «Союза МС-14» к МКС

Космический корабль «Союз МС-14» с роботом FEDOR (Final Experimental Demonstration Object Research) на борту не смог пристыковаться к Международной космической станции (МКС) из-за неполадок в системе сближения и стыковки «Курс-НА».
Обновлено в 04:44
Космос

В Солнечной системе найдены две забытые планеты. Кто доберется первым

Обновлено вчера в 01:00
Кино

На Арнольда Шварценеггера и Джеки Чана подали в суд в России

В качестве ответчика указаны китайская компания China Film Group, выступившая сопродюсером, а также актёры Джеки Чан и Арнольд Шварценеггер, также участвовавшие в создании фильма.
Обновлено вчера в 02:34
Общество

Четверть закупок инсулина в России оказалась сорвана

За первые шесть месяцев 2019 года четверть из объявленных тендеров на закупку инсулина в России была сорвана.
Обновлено вчера в 10:54
Происшествия

В ДТП с автобусом под Волгоградом погибли пять человек

Утром 24 августа на трассе в Новоаннинском районе Волгоградской области легковой автомобиль Hyundai Solaris выехал на встречную полосу и врезался в рейсовый автобус, следовавший из Жирновска в Москву.
Обновлено в 05:17
Происшествия

На Ставрополье во время кесарева умерла женщина

Смерть роженицы произошла во время кесарева сечения из-за нарушений, которые допустил медицинский персонал при родовспоможении.
Обновлено вчера в 15:46
Баскетбол

Сборная США по баскетболу проиграла впервые за 13 лет

Последний раз сборная США по баскетболу проигрывала в полуфинале чемпионата мира 2006 года команде Греции.
Обновлено в 04:10
Политика

Захарова ответила Киеву на слова об украинском флаге над Владивостоком

Обновлено в 02:43
Культура

Forbes опубликовал список самых высокооплачиваемых актрис мира

Американская актриса Скарлетт Йоханссон возглавила список самых высокооплачиваемых актрис мира с годовым доходом в $56 млн, сообщил в пятницу Forbes.
Обновлено вчера в 19:10
Политика

В США заявили о намерении открыть консульство в Гренландии

Госдепартамент США в письме к конгрессу сообщил о намерении открыть американское консульство в Гренландии для расширения присутствия страны в Арктике.
Обновлено вчера в 18:23
Происшествия

На АК «Победа» возбудили дело из-за недопуска пассажира на рейс

Управлением Роспотребнадзора по Москве возбуждено дело об административном правонарушении в отношении авиакомпании "Победа" по факту недопуска пассажира на рейс.
Обновлено в 03:59
Общество

Кадыров попросил построить скромную мечеть после его смерти

Глава Чечни Рамзан Кадыров попросил построить небольшую мечеть в честь него после его кончины.
Обновлено вчера в 10:47
Политика

Французский контейнерный перевозчик отказался от Севморпути

Обновлено в 04:59
Политика

В Крыму ответили на удаление подписи «Россия» к фото в The Guardian

Исправление британской газетой The Guardian подписи к фотографии с крымского фестиваля «Таврида» говорит о давлении властей западных стран на средства массовой информации, заявил зампредседателя Совета министров Крыма Георгий Мурадов.
Обновлено вчера в 15:58
Культура

Никита Михалков перенес серию операций на ноге

Михалкову провели серию операций, в результате чего режиссеру пришлось провести под наркозом 39 часов.
Обновлено вчера в 16:51
Политика

Зеленский учредил День памяти защитников Украины

Президент Украины Владимир Зеленский назначил 29 августа Днем памяти погибших защитников Украины.
Обновлено в 04:28
Происшествия

В Дагестане семья с двумя детьми погибла под камнепадом

В Цумадинском районе Дагестане под камнепад попала легковая машина, в которой находилась супружеская пара с двумя детьми.
Обновлено вчера в 14:11
Кино

Кит Харингтон сыграет в новом фильме студии Marvel

Обновлено в 02:01
Шоу-бизнес

Директор Анастасии Заворотнюк опроверг слухи о раке мозга у актрисы

В последние дни российский сегмент соцсетей просто "накрыла" волна слухов и сплетен вокруг Анастасии Заворотнюк, которая якобы тяжело больна.
Обновлено вчера в 07:17
Шоу-бизнес

Максим Галкин опубликовал фото романтического ужина на берегу моря

Российский телеведущий и юморист Максим Галкин опубликовал на своей странице в соцсети фото, на котором компания из четырех старых друзей ужинает при свечах на побережье в Юрмале.
Обновлено вчера в 17:48
Здоровье

Первый случай смерти от вейпа зафиксирован в США

В американском штате Иллинойс зафиксировали первый случай смерти в результате заболевания, которое спровоцировало курение электронной сигареты.
Обновлено вчера в 16:47
Спорт

Малиновский завоевал бронзу в суперспринте на юниорском ЧМ

Россиянин Игорь Малиновский стал бронзовым призером по итогам суперспринта на юниорском чемпионате мира по летнему биатлону, который проходит в Раубичах (Белоруссия).
Обновлено вчера в 09:58
Авто

Названа стоимость седана Aurus Senat

23 августа на открытии первого шоурума бренда Aurus в «Москва-Сити» генеральный директор компании Адиль Ширинов назвал официальную цену элитного седана модели S600: 18 миллионов рублей в базовой комплектации.
Обновлено вчера в 06:29
Кино

Умер актер Виталий Логвиновский

Советский, российский актер театра, кино и ТВ, народный артист России Виталий Степанович Логвиновский скончался на 79-м году жизни 22 августа.
Обновлено вчера в 13:32
Финансы

Глава ЦБ Англии предложил заменить доллар новой резервной валютой

Карни заявил, что доминирование доллара в мировой финансовой системе увеличило риск ловушки ликвидности сверхнизких процентных ставок.
Обновлено вчера в 16:20
Армия и оружие

Путин поручил подготовить ответ на американские ракетные испытания

Президент Владимир Путин на совещании с членами Совбеза России поручил подготовить симметричный ответ на испытания в США новой крылатой ракеты.
Обновлено вчера в 09:20
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Уле Гуннар Сульшер
Норвежский футболист
Норвежский футболист и футбольный тренер. Выступал на позиции нападающего. После завершения карьеры игрока тренировал резервный состав «Манчестер Юнайтед», «Кардифф Сити» и «Молде». В настоящее время является главным тренером «Манчестер Юнайтед».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Алексис Санчес
Чилийский футболист
Чилийский футболист, нападающий «Манчестер Юнайтед» и национальной сборной Чили. Лучший бомбардир в истории сборной Чили.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное