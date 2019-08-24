Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Уле-Гуннар Сульшер подтвердил, что "МЮ" ведёт переговоры с клубами о переходе вингера Алексиса Санчеса.

Сульшер рассказал о переговорах «Манчестер Юнайтед» по Санчесу

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