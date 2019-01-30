Футбол

Сульшер прокомментировал ничью своей команды в матче с «Бернли»Газета.Ru вчера в 21:57

Манчестер Юнайтед — Бернли
2 – 2
Матч завершён
Чемпионат Англии, вчера
Стадион «Олд Траффорд»
51′
Эшли Барнс
60′
Эшли Барнс
Андреас Перейра
Джесси Лингард
63′
Ромелу Лукаку
Алексис Санчес
67′
Хуан Мата
72′
73′
Чарли Тэйлор
78′
Дуайт Макнил
Йоханн Берг Гудмундссон
81′
Крис Вуд
Поль Погба
87′
Виктор Линделеф
90′+2′
90′+5′
Джек Корк
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Уле Гуннар Сульшер высказался по поводу ничейного результата своей команды в матче 24-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) против "Бернли", передает "Советский спорт".
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