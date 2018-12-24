Футбол

Сульшер: природой «Манчестер Юнайтед» является атакующий футбол
Чемпионат
12:18

Природой „Манчестер Юнайтед“ является атакующий футбол. Безусловно, мы не можем играть в атакующем стиле в каждом матче.
Чемпионат12:18

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Уле Гуннар Сульшер: «Атакующий стиль заложен в природе „МЮ“»

Спорт-Экспресс12:27

Сульшер: природой «Манчестер Юнайтед» является атакующий футбол

Чемпионат12:18

Оле-Гуннар Сульшер: «Атакующая философия заложена в природе „Манчестер Юнайтед“»

Sports.ru11:55
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Политика

Силуанов назвал итоги встречи Путина и Лукашенко

Силуанов рассказал, что лидеры двух стран во время встречи обсудили в том числе изменения в налоговом законодательстве и совместные действия в области ценообразования на энергоресурсы.
Обновлено в 12:23
Общество

Сенатор Клишас ответил на расследование Навального

Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас ответил на расследование о нем, проведенное Фондом борьбы с коррупцией Алексея Навального.
Обновлено в 09:11
Политика

Переговоры Путина и Лукашенко в Кремле продолжались почти четыре часа

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко завершили переговоры.
Обновлено в 11:20
Происшествия

Убита 16-летняя вице-чемпионка России по плаванию

В Тольятти убита 16-летняя спортсменка Сафия Аскарова.
Обновлено вчера в 18:50
Общество

Удалившая грудь россиянка уехала из страны после угрозы лишиться детей

Многодетная мать из Екатеринбурга Юлия Савиновских, которая удалила грудь, после чего ее посчитали трансгендером и отняли двух приемных сыновей, уехала с семьей в Испанию и получила политическое убежище.
Обновлено в 12:42
Экономика

Владимир Путин подписал закон о повышении МРОТ

Президент России Владимир Путин 25 декабря подписал закон о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) на 117 рублей.
Обновлено в 12:49
Политика

Путин исполнил желание мальчика, мечтавшего снять ролик про борт №1

Владимир Путин исполнил желание тяжелобольного ребенка — 15-летнего Арслана Каипкулова, который мечтал снять видеоролик про борт №1 — самолет Ил-96-300.
Обновлено в 09:51
Происшествия

В дагестанском Буйнакске обрушился мост

В дагестанском городе Буйнакск обрушился мост.
Обновлено в 09:33
Политика

Медведев расширил санкции против Украины

Ответные санкции Первого ноября Россия в ответ на украинские санкции ввела ограничения против 322 физических и 68 юридических лиц.
Обновлено в 07:07
Политика

Военные предприятия Украины попали в список санкций России

Санкционный список России в отношении Украины пополнили военные предприятия «Укроборонпром» и «Укрспецэкспорт», следует из постановления, опубликованного на сайте правительства.
Обновлено в 10:42
Общество

Путин подписал закон о бесплатной любительской рыбалке

Президент Владимир Путин подписал закон о любительской рыбалке, в котором закрепляется норма о бесплатном рыболовстве в личных целях на любых водоемах общего пользования, за исключением объектов рыболовных хозяйств.
Обновлено в 12:27
Политика

Верховный суд разрешил использовать шпионскую технику в личных целях

В документе указывается, что если устройства приобретались россиянами для обеспечения личной безопасности и безопасности членов семьи, для охраны автомобиля, слежения за детьми и животными, то в таких случаях эти действия не могут быть классифицированы по статье "Незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации" УК РФ.
Обновлено в 04:38
Политика

Георгий Полтавченко избран председателем совета директоров ОСК

Бывший губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко избран председателем совета директоров АО «Объединенной судостроительной корпорации», сообщает компания.
Обновлено в 12:09
Происшествия

Пациент выстрелил во врача и покончил с собой в Петербурге

По информации правоохранителей, мужчина, обратившийся за оказанием помощи в клинику, несколько раз выстрелил из двух травматических пистолетов в женщину-врача, а потом покончил с собой.
Обновлено в 10:05
Общество

"Как со слухом у мэра?" Кадыров ответил на жалобу маленького блогера

Кадыров опубликовал в сети "ВКонтакте" обращение мальчика, обратив на него внимание главы Грозного Ибрагима Закриева.
Обновлено в 10:27
Происшествия

Суд заочно арестовал экс-руководителя Росалкогольрегулирования

«Удовлетворить ходатайство следствия, избрать Чуяну меру пресечения заочно», — огласила постановление судья.
Обновлено в 10:30
Происшествия

Юрист: футболисту «Спартака» грозит до 10 лет тюрьмы

Сергей Жорин, адвокат Дарьи Глушаковой - жены полузащитника московской "Спартака" Дениса Глушакова, сообщил, что капитану красно-белых грозит до 10 лет тюрьмы, передает "Спорт-Экспресс".
Обновлено в 12:05
Спорт

Антон Шипулин объявил о завершении карьеры

Олимпийский чемпион Сочи и чемпион мира 2017 года российский биатлонист Антон Шипулин объявил о завершении карьеры.
Обновлено в 02:38
Политика

Адвокат Бутиной рассчитывает на освобождение россиянки в феврале

Обновлено в 10:50
Футбол

Неймар рассчитывает на возвращение в «Барселону»

Обновлено в 11:55
Авто

АВТОВАЗ запустил продажи фургонов LADA Granta

АВТОВАЗ объявляет о старте продаж новой линейки коммерческих автомобилей LADA Granta, которая является неотъемлемой частью нового семейства LADA Granta.
Обновлено в 04:13
Происшествия

Корпоратив алтайских депутатов закончился избиением женщин и подростка

Обновлено в 02:38
Армия и оружие

Минобороны представило календарь «Армия России» на 2019 год

Министерство обороны России выпустило армейский календарь на 2019 год. Он опубликован в социальных аккаунтах ведомства.
Обновлено в 07:35
Общество

Мэр Клинцов оплатил расходы на поездку детей чиновников в Турцию

Глава города Клинцы Брянской области Олег Шкуратов перевёл из собственных средств благотворительному фонду имени Андрея Карлова 450 тыс. рублей, что компенсирует затраты на поездку детей чиновников в турецкий Демре.
Обновлено в 09:17
Происшествия

Следствие назвало причину крушения Boeing в Индонезии

Следствие пришло к выводу, что причиной катастрофы новейшего самолета Boeing 737 Maх индонезийской авиакомпании Lion Air в Яванском море в октябре 2018 года могла стать неправильная настройка датчика скорости.
Обновлено в 11:12
Политика

Британцы испугались «рождественского поздравления» Минобороны РФ

Британцы испугались календаря на 2019 год, который Министерство обороны РФ выпустило аккурат на католическое Рождество.
Обновлено в 12:11
Общество

Роскачество проверило российские игристые вина и шампанское

В некоторых винах, произведенных классическим методом, выделяются тона окисления, оттенки старого подвала, сырой пробки, аромат и вкус практически полностью закрыты этими оттенками "усталости", - отметил сопредседатель рабочей группы Роскачества по исследованиям вина, руководитель Союза сомелье и экспертов России Артур Саркисян.
Обновлено в 06:51
Происшествия

МЧС и ученые не увидели признаков падения метеорита в Хабаровском крае

Ранее в СМИ были обнародованы версии специалистов и ученых, по которым причиной перекрытия реки в Хабаровском крае никак не мог послужить метеорит.
Обновлено в 02:42
Политика

Путин заявил о важности работы с регионами для реализации нацпроектов

Президент России Владимир Путин на встрече с руководством Совета Федерации и Госдумы заявил о важности тесной работы с регионами для реализации национальных проектов, а также выстраивания предметной работы с общественными объединениями, профсоюзами, бизнесом и проведения гражданской экспертизы законодательных инициатив.
Обновлено в 12:24
Политика

Арестованный в Черном море служащий ВСУ передал письмо из СИЗО

Служащий Военно-морских сил (ВМС) Украины 19-летний Андрей Эйдер через адвоката передал письмо из московского СИЗО.
Обновлено вчера в 13:41
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Уле Гуннар Сульшер
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Норвежский футболист и футбольный тренер. Выступал на позиции нападающего. После завершения карьеры игрока тренировал резервный состав «Манчестер Юнайтед». В настоящее время является главным тренером футбольного клуба «Молде»
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Маркус Рашфорд
Британский футболист
Английский футболист, нападающий клуба «Манчестер Юнайтед» и национальной сборной Англии. Воспитанник академии «Манчестер Юнайтед», за которую выступал с 7-летнего возраста.
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