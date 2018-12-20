Футбол
Английская пресса сообщает, что новый главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле-Гуннар Сульшер прибыл на свою первую тренировку в качестве наставника команды. Напомним, что недавно специалист сменил у руля команды Жозе Моуриньо.
Soccer.ru03:15
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Автоматически обработаны 7152 источника, обновлено в 04:19, Ашберн
Футбол
«Тоттенхэм» обыграл «Арсенал» и вышел в полуфинал Кубка лиги
"Тоттенхэм Хотспур" одержал победу над "Арсеналом" в матче финала Кубка английской лиги.
Обновлено вчера в 23:24
Футбол
Головин дисквалифицирован на 4 матча
Полузащитник футбольного клуба «Монако» Александр Головин исключён из состава команды на четыре ближайших матча, сообщает сайт Профессиональной футбольной лиги Франции (LFP).
Обновлено в 02:01
Футбол
Кокорин в СИЗО читает Новый Завет и хочет чаще общаться со священником
Обновлено в 02:58
Футбол
«Милан» решит судьбу Гаттузо до конца года
Главный тренер итальянского футбольного клуба «Милан» Дженнаро Гаттузо может покинуть свой пост уже в январе.
Обновлено в 02:02
Футбол
Гарет Бэйл: «Действительно хочу выиграть еще один трофей»
Обновлено вчера в 14:05
Футбол
«Хоффенхайм» обратился в полицию из-за дрона на тренировке
Полиция расследует причины появления дрона на одной из последних тренировок «Хоффенхайма», сообщает BBC.
Обновлено в 02:07
Футбол
«Атлетико» опроверг информацию о покупке Эрнандеса «Баварией»
«Атлетико» прокомментировал информацию о скором переходе защитника команды Лукаса Эрнандеса в «Баварию».
Обновлено вчера в 19:08
Футбол
Кавазашвили рассказал, что Мутко спас РФС от банкротства
Заслуженный мастер спорта СССР Анзор Кавазашвили оценил работу Виталия Мутко на посту президента Российского футбольного союза (РФС).
Обновлено в 03:53
Футбол
Рибери принес «Баварии» победу над «Лейпцигом»
Поединок 16-го тура состоялся на «Альянц-Арене» и завершился победой хозяев поля со счетом 1:0.Победный гол на 83-й минуте забил полузащитник мюнхенского клуба Франк Рибери.
Обновлено в 00:54
Футбол
«Краснодар» нацелился на трансфер полузащитника сборной Швеции Олссона
В сентябре 2014 года Олссон был арендован до конца года датским «Мидтьюлландом», а по истечении срока аренду клуб выкупил трансфер игрока у «Арсенала» за 1 млн евро.
Обновлено в 01:48
Футбол
«Реал» выделит 70 млн евро на трансфер Санчо
18-летний полузащитник дортмундской "Боруссии" Джейдон Санчо находится в сфере интересов мадридского "Реала".
Обновлено в 02:58
Футбол
Титульным спонсором КУБКА МАТЧ ПРЕМЬЕР выступит «Фонбет»
Телеканал «Матч ТВ» и букмекерская компания «Фонбет» заключили спонсорское соглашение в рамках КУБКА МАТЧ ПРЕМЬЕР, который пройдет с 21 по 29 января 2019 года в спортивном комплексе академии Aspire в столице Катара, Дохе.
Обновлено в 03:20
Футбол
Касаев и Плиев покинут «Балтику»
По данным «Матч ТВ», полузащитник Алан Касаев и защитник Константин Плиев, правами на которых владеют соответственно «Локомотив» и «Ростов», по всей видимости, не будут выступать за «Балтику» в весенней части первенства ФНЛ.
Обновлено в 03:34
Футбол
«Зенит» определился с трансферными планами на зиму
Тренерский штаб питерского «Зенита» совместно с руководством клуба определился, какие позиции необходимо укрепить в команде.
Обновлено вчера в 04:05
Футбол
«ПСЖ» договорился о новом контракте с Ареола
«ПСЖ» договорился с голкипером Альфонсом Ареола о новом контракте, сообщает RMC.
Обновлено в 01:12