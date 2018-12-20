Футбол

Сульшер прибыл на первую тренировку «Манчестер Юнайтед»
Soccer.ru
03:15

Английская пресса сообщает, что новый главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле-Гуннар Сульшер прибыл на свою первую тренировку в качестве наставника команды. Напомним, что недавно специалист сменил у руля команды Жозе Моуриньо.
Soccer.ru03:15

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Сульшер прибыл на базу «Манчестер Юнайтед»

Матч ТВ04:17

Исполняющий обязанности главного тренера «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер прибыл в Великобританию

Эхо Москвы04:04

Сульшер прибыл на первую тренировку «Манчестер Юнайтед»

Soccer.ru03:15

Сульшер прибыл на базу «Манчестер Юнайтед»

Чемпионат04:07

Уле Гуннар Сульшер прибыл на базу «Манчестер Юнайтед»

Спорт-Экспресс03:43

Сульшер проведет первую тренировку в «Манчестер Юнайтед» 20 декабря

Советский спортвчера в 23:17

Стала известная дата первой тренировки Сульшара с «Манчестер Юнайтед»

Газета.Ruвчера в 20:03
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Поединок 16-го тура состоялся на «Альянц-Арене» и завершился победой хозяев поля со счетом 1:0.Победный гол на 83-й минуте забил полузащитник мюнхенского клуба Франк Рибери.
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В сентябре 2014 года Олссон был арендован до конца года датским «Мидтьюлландом», а по истечении срока аренду клуб выкупил трансфер игрока у «Арсенала» за 1 млн евро.
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«Реал» выделит 70 млн евро на трансфер Санчо

18-летний полузащитник дортмундской "Боруссии" Джейдон Санчо находится в сфере интересов мадридского "Реала".
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Телеканал «Матч ТВ» и букмекерская компания «Фонбет» заключили спонсорское соглашение в рамках КУБКА МАТЧ ПРЕМЬЕР, который пройдет с 21 по 29 января 2019 года в спортивном комплексе академии Aspire в столице Катара, Дохе.
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По данным «Матч ТВ», полузащитник Алан Касаев и защитник Константин Плиев, правами на которых владеют соответственно «Локомотив» и «Ростов», по всей видимости, не будут выступать за «Балтику» в весенней части первенства ФНЛ.
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Манчестер Юнайтед
Футбольный клуб
Английский профессиональный футбольный клуб из Стретфорда, Большой Манчестер. Был основан в 1878 году под названием «Ньютон Хит», в 1902 году изменил название на «Манчестер Юнайтед». Один из самых популярных футбольных клубов в мире. Один из клубов - основателей английской Премьер-лиги в 1992 году.
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