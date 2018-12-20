Футбол
Новый тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер прибыл на базу команды и провел первую тренировку.
Sportbox.RU04:17
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Автоматически обработаны 7153 источника, обновлено в 06:04, Ашберн
Футбол
«Монако» нанял помощника для Анри
Ранее Пасси работал в «Лилле» и «Марселе», где вместе с Анри входил в тренерских штаб Марсело Бьелсы.
Обновлено в 05:38
Футбол
Тарасов покинет «Локомотив» ради игровой практики
31-летний полузащитник отправится за игровой практикой в другой клуб чемпионата России В текущем сезоне РПЛ Тарасов сыграл лишь в четырех поединках, проведя на поле в общей сложности около 100 минут.
Обновлено в 05:05
Футбол
Миятович: «Перес любит Моуринью, вероятность возвращения очень высока»
Флорентино Перес любит Моуринью. Думаю, каждый раз, когда в "Реале" происходит смена наставника, президент связывается с Жозе.
Обновлено в 04:56
Футбол
Сборная России завершила год на 48-м месте в рейтинге ФИФА
Сборная России по футболу завершила 2018 год на 48-й позиции в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА), новая версия которого опубликована в четверг на официальном сайте организации.
Обновлено в 04:30
Футбол
Нойер отпраздновал гол в ворота «Лейпцига» зажигательным танцем
Зажигательный танец вратаря, действующего чемпиона Германии, попал на видео.
Обновлено в 05:26
Футбол
«Тоттенхэм» обыграл «Арсенал» и вышел в полуфинал Кубка лиги
"Тоттенхэм Хотспур" одержал победу над "Арсеналом" в матче финала Кубка английской лиги.
Обновлено вчера в 23:24
Футбол
«Витесс» подтвердил назначение Березуцких помощниками Слуцкого
«Спортивный директор клуба уже объявил, что с января Березуцкие приступают к работе», – сказал экс-тренер сборной России Слуцкий.
Обновлено вчера в 01:11
Футбол
Гарет Бэйл: «Действительно хочу выиграть еще один трофей»
Полузащитник "Реала" Гарет Бэйл подвел итоги матча 1/2 финала клубного чемпионата мира против "Касимы" (3:1).
Обновлено вчера в 14:05
Футбол
«Бавария» может купить Лукаса Эрнандеса за 85 млн евро
В «Баварии» Эрнандесу хотят предложить четырехлетний контракт. Защитник недавно подписал с «Атлетико» новый контракт до 2024 года.
Обновлено вчера в 13:54
Футбол
«Милан» решит судьбу Гаттузо до конца года
Главный тренер итальянского футбольного клуба «Милан» Дженнаро Гаттузо может покинуть свой пост уже в январе.
Обновлено в 02:02
Футбол
«Челси» не отпустит Кристенсена в «Барселону» в январе
Как сообщает Daily Mail, синие не намерены отпускать датского футболиста в зимнее трансферное окно, несмотря на недостаточное количество игрового времени, которое он получает, и интерес «Барселоны», готовой взять его в аренду на полгода.
Обновлено в 03:53
Футбол
«Ахмат» нацелился на полузащитника «Ягеллонии» Франковского
По информации «Чемпионата», грозненский «Ахмат» заинтересован в приобретении полузащитника польского клуба «Ягеллония» Пшемыслава Франковского.
Обновлено в 05:14
Футбол
Спэтару, Чирьяк и Семейкин покинут «Нижний Новгород»
Команду покинут нападающий Дану Спэтару из Молдавии и хорватский форвард Ловре Чирьяк.
Обновлено в 04:44
Футбол
«Краснодар» нацелился на трансфер полузащитника сборной Швеции Олссона
Обновлено в 01:48
Футбол
Денис Глушаков: "В будущем хочу возглавить "Спартак"!"
Капитан "Спартака" Денис Глушаков поделился впечатлениями от сдачи экзамена на лицензию УЕФА категории А. С журналистами полузащитник красно-белых стал общаться при условии, что вопросов о скандалах, связанных с ним, не будет.
Обновлено в 05:25