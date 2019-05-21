Футбол
Сульшер предложит Погба капитанскую повязку, чтобы удержать его в «МЮ»Чемпионат вчера в 17:00
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер хочет удержать в команде полузащитника Поля Погба. По информации The Times, норвежский специалист готов пойти на многое, чтобы сохранить французского футболиста.
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Сульшер предложит Погба капитанскую повязку, чтобы избежать перехода француза в «Реал»
Sportbox.RUвчера в 08:48
Автоматически обработан 7251 источник, обновлено в 02:48, Ашберн
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