Сульшер предложит Погба капитанскую повязку, чтобы удержать его в «МЮ»Чемпионат 17:00

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер хочет удержать в команде полузащитника Поля Погба. По информации The Times, норвежский специалист готов пойти на многое, чтобы сохранить французского футболиста.

Сульшер предложит Погба капитанскую повязку, чтобы удержать его в «МЮ»

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