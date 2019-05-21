Футбол
Сульшер предложит Погба капитанскую повязку, чтобы удержать его в «МЮ»Чемпионат 17:00
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер хочет удержать в команде полузащитника Поля Погба. По информации The Times, норвежский специалист готов пойти на многое, чтобы сохранить французского футболиста.
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Армия и оружие
Минобороны России отказалось от тушёнки и «мясорастительных консервов»
По словам Булгакова, в советской и российской армии тушенка и "мясорастительные консервы" были фирменным знаком, теперь же они не входят в рацион питания военнослужащих.
Обновлено в 02:10
Энергетика
Козак ответил на предупреждение независимых АЗС о росте цен на бензин
В правительстве не видят причин для беспокойства, которое выразили независимые АЗС относительно возможного роста цен на топливо, об этом журналистам заявил вице-премьер Дмитрий Козак.
Обновлено в 14:13
Происшествия
Во Владимирской области идёт контртеррористическая операция
Контртеррористическая операция проводится в городе Кольчугино (Владимирская область), сообщили 22 мая в пресс-службе Национального антитеррористического комитета.
Обновлено в 19:52
Армия и оружие
Зеленский назначил нового начальника генштаба ВСУ
Президент Украины Владимир Зеленский в первый день после инаугурации уволил Виктора Муженко с должности начальника Генерального штаба - главнокомандующего Вооруженных сил Украины и назначил на этот пост Руслана Хомчака.
Обновлено в 14:27
Происшествия
Названа причина остановки поездов метро в Москве
Обновлено в 14:04
Политика
Сергей Меняйло предрек главе Хакасии плаху с топорами
Обновлено в 05:33
Кино
Вышел новый трейлер фильма Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде»
Sony Pictures Entertainment представила новый трейлер к фильму Квентина Тарантино "Однажды в Голливуде" (Once upon in time in Hollywood).
Обновлено в 11:43
Общество
Знаменитый повар Джейми Оливер больше не руководит своими ресторанами
Известный шеф-повар Джейми Оливер лишился контроля над своим ресторанным бизнесом. Теперь ряд заведений перешел под внешнее управление.
Обновлено в 11:31
Армия и оружие
Госдеп заявил о «признаках» применения сирийскими властями химоружия
Госдепартамент США заявил, что видит признаки того, что власти Сирии вновь "используют химическое оружие".
Обновлено в 17:51
Общество
В России упрощена процедура получения инвалидности
Раньше гражданин лично подавал документы в письменной форме в бюро медико-социальной экспертизы.
Обновлено в 08:30
Шоу-бизнес
Анфиса Чехова сделала лазерную коррекцию зрения
Без очков звезда всё видит расфокусировано, поэтому она давно задумывалась о лазерной коррекции зрения. Но телеведущая боялась идти к врачу.
Обновлено в 06:43
Армия и оружие
США дали Турции две недели на отказ от покупки С-400 у России
Госдепартамент США потребовал от властей Турции в ближайшие две недели отказаться от покупки зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 у России, сообщает CNBC со ссылкой на источники.
Обновлено в 18:51
Хоккей
Определены все четвертьфинальные пары чемпионата мира по хоккею
Стали известны все пары четвертьфинала чемпионатам мира по хоккею в Словакии. Во вторник завершился групповой этап турнира.
Обновлено в 19:20
Экономика
Сотни тысяч россиян оказались потенциальными банкротами
Почти два миллиона россиян могут подать иск о банкротстве, но не делают это.
Обновлено в 06:32
Авто
Названа стоимость нового российского электромобиля Zetta
Обновлено в 18:57
Происшествия
МВД раскрыло сеть фиктивных медицинских клиник
МВД раскрыло группу лжеврачей, которые обманули более 11 тысяч человек на миллиард рублей, сообщила РИА Новости официальный представитель ведомства Ирина Волк.
Обновлено в 00:42
Политика
Белый дом анонсировал визит Трампа в Ирландию
Президент США Дональд Трамп посетит Ирландию с визитом 5 июня, сообщил Белый дом.
Обновлено в 17:56
Происшествия
В Польше смерч повредил более ста зданий
Сильный смерч прошел во вторник недалеко от польского Люблина и повредил 120 зданий, один человек ранен, сообщает радиостанция RMFFM.
Обновлено в 11:57
Экономика
24 млн россиян прячут свои доходы от государства
Страховые взносы в Пенсионный фонд РФ (ПФР) платят 54 млн россиян, тогда как в стране насчитывается 81,3 млн граждан трудоспособного возраста, посчитали в Росстате.
Обновлено вчера в 19:13
Кино
Джордж Мартин высказался о финале «Игры престолов»
Американский писатель, автор романов "Песнь льда и пламени", сюжет которых лег в основу первых сезонов сериала "Игра престолов", Джордж Мартин прокомментировал финал киноэпопеи в личном блоге Not a Вlод.
Обновлено в 08:30
Экономика
Рыбопромышленники просят ФНС проверить сомнительный экспорт артемии
В 2016 году объем сомнительного экспорта артемии составил 803 тонны, или половину всей вывезенной за рубеж продукции по объему.
Обновлено в 20:15
Происшествия
В МВД рассказали о понизившемся уровне жизни полицейских
Выступая на заседании комитета Совфеда по обороне, Гостев отметил, что снизилась покупательская способность сотрудников полиции.
Обновлено в 08:30
Экономика
Дочернее предприятие «Трансмашхолдинга» планирует участвовать в тендере в Парагвае
Компания "ТМХ-Аргентина" (дочернее предприятие "Трансмашхолдинга") намерена участвовать в тендере на пригородный поезд в Парагвае и уже подала заявку в качестве потенциального поставщика.
Обновлено в 20:35
Политика
Вопрос о переговорах с Россией Зеленский вынесет на референдум
На всенародный референдум намерен вынести вопрос о формате переговоров между Москвой и Киевом президент Украины Владимир Зеленский.
Обновлено в 14:44
Футбол
Чех летом вернётся в «Челси» и займёт пост спортивного директора
Чех займёт должность спортивного директора. В последнем в карьере матче 36-летнему голкиперу предстоит встретится как раз с «Челси».
Обновлено в 15:17
Экономика
Закупки Россией золота назвали «плохим знаком» для мира
Резервы увеличены на 145,5 тонны, что на 68% больше, чем за такой же период 2018 года. Для мира действия Москвы являются «плохим знаком».
Обновлено в 20:03
Путешествия
7 сувениров, которые опасно привозить с собой из-за границы
Собираясь в поездку за рубеж, туристы составляют целые списки сувениров, которые им хотелось бы привезти на родину.
Обновлено в 05:54