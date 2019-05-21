Футбол

Сульшер предложит Погба капитанскую повязку, чтобы удержать его в «МЮ»Чемпионат 17:00

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер хочет удержать в команде полузащитника Поля Погба. По информации The Times, норвежский специалист готов пойти на многое, чтобы сохранить французского футболиста.
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Сульшер предложит Погба капитанскую повязку, чтобы избежать перехода француза в «Реал»

Матч ТВ08:48

Сульшер предложит Погба капитанскую повязку, чтобы удержать его в «МЮ»

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Сульшер сделает Погба капитаном «Манчестер Юнайтед»

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Sport24.ru19:53

СМИ: Сульшер хочет сделать Погба капитаном «МЮ»

Спорт-Экспресс08:33

Сульшер предложит Погба капитанскую повязку, чтобы избежать перехода француза в «Реал»

Sportbox.RU08:48
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Норвежский футболист и футбольный тренер. Выступал на позиции нападающего. После завершения карьеры игрока тренировал резервный состав «Манчестер Юнайтед», «Кардифф Сити» и «Молде». В настоящее время является главным тренером «Манчестер Юнайтед».
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