Футбол

Сульшер предложит Погба капитанскую повязку, чтобы удержать его в «МЮ»Чемпионат вчера в 17:00

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер хочет удержать в команде полузащитника Поля Погба. По информации The Times, норвежский специалист готов пойти на многое, чтобы сохранить французского футболиста.
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Сульшер готов сделать Погба капитаном, чтобы удержать его в «МЮ»

Sports.ruвчера в 21:54

Сульшер предложит Погба капитанскую повязку, чтобы удержать его в «МЮ»

Чемпионатвчера в 17:00

Сульшер предложит Погба капитанскую повязку, чтобы избежать перехода француза в «Реал»

Sportbox.RUвчера в 08:48

Сульшер дал Погба капитанскую повязку

Газета.Ruвчера в 08:53

Сульшер предложит Погба капитанскую повязку, чтобы избежать перехода француза в «Реал»

Матч ТВвчера в 08:48

СМИ: Сульшер хочет сделать Погба капитаном «МЮ»

Спорт-Экспрессвчера в 08:33

Сульшер сделает Погба капитаном «Манчестер Юнайтед»

Советский спортвчера в 09:14
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Автоматически обработан 7251 источник, обновлено вчера в 23:47, Ашберн
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Космос

На космодром Восточный доставили спутник «Метеор-М» №2-2

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Происшествия

В МВД рассказали о понизившемся уровне жизни полицейских

Выступая на заседании комитета Совфеда по обороне, Гостев отметил, что снизилась покупательская способность сотрудников полиции.
Обновлено вчера в 08:30
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Правительство упростило порядок установления инвалидности

Правительство России утвердило новый, упрощённый порядок проведения медико-социальной экспертизы (МСЭ), устанавливающей инвалидность.
Обновлено вчера в 02:10
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Сергей Меняйло удивлен, что в Хакасии не бунтуют мэры

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Происшествия

В Италии задержали российского бизнесмена Смышляева

Согласно документам итальянского МВД, которые юрист передал корреспонденту агентства, ордер на арест Смышляева был выдан в январе судом Уфы по статье "преднамеренное банкротство".
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Toyota объявила о возрождении модели Granvia

Модель Toyota Granvia будет возрождена.
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Политика

Супрун призвала исключить Россию из Совбеза ООН

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун в ходе выступления на 72-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в Женеве заявила, что «ООН не должна терпеть присутствие Российской Федерации в Совете Безопасности».
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Климкин высказался о первых кадровых назначениях Зеленского

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Чиновникам Кремля и правительства на 10% повысили зарплаты

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Стала известна стоимость нового российского электромобиля Zetta

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Французский футболист гвинейского происхождения, центральный полузащитник английского клуба «Манчестер Юнайтед» и сборной Франции. Чемпион мира 2018 года в составе национальной сборной.
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Уле Гуннар Сульшер
Норвежский футболист
Норвежский футболист и футбольный тренер. Выступал на позиции нападающего. После завершения карьеры игрока тренировал резервный состав «Манчестер Юнайтед», «Кардифф Сити» и «Молде». В настоящее время является главным тренером «Манчестер Юнайтед».
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