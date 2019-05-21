Сульшер предложит Погба капитанскую повязку, чтобы удержать его в «МЮ»Чемпионат вчера в 17:00

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер хочет удержать в команде полузащитника Поля Погба. По информации The Times, норвежский специалист готов пойти на многое, чтобы сохранить французского футболиста.

Сульшер предложит Погба капитанскую повязку, чтобы удержать его в «МЮ»

Происшествия Планировавшие теракт боевики ликвидированы под Владимиром Двое боевиков, готовивших теракт на территории России, ликвидированы в городе Кольчугино, сообщает РИА "Новости".

Кино Опубликован русский трейлер фильма Тарантино «Однажды в Голливуде» Фильм режиссера Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде» повествует о череде событий, произошедших в Калифорнии в 1969 году.

Транспорт Закатают в стандарт: асфальт защитят от шипованных шин Росавтодор начал разработку предварительного национального стандарта, который позволит повысить устойчивость трасс к воздействию шипованной резины, сообщили «Известиям» в агентстве.

Общество СМИ назвали вакансию с зарплатой до 500 тысяч рублей Отмечается, что батлеры могут рассчитывать на зарплату от 200 тысяч до 500 тысяч рублей в месяц.

Игры В Origin бесплатно раздают The Sims 4 В Origin можно бесплатно получить The Sims 4. Акция продлится до 28 мая. Стандартное издание игры бесплатно можно получить по ссылке.

Общество Психолог посоветовала молодым не уступать пенсионерам место в метро Молодым москвичам не следует уступать пожилым людям место в метро, это позволит сократить дискриминацию пенсионеров.

Авто УАЗ «Хантер» сделали полноценным грузовиком УАЗ стал обладателем расширенного ОТТС на внедорожник «Хантер». По новым правилам, машина ныне называется «грузовик».

Происшествия В МВД рассказали о понизившемся уровне жизни полицейских Выступая на заседании комитета Совфеда по обороне, Гостев отметил, что снизилась покупательская способность сотрудников полиции.

Общество Правительство упростило порядок установления инвалидности Правительство России утвердило новый, упрощённый порядок проведения медико-социальной экспертизы (МСЭ), устанавливающей инвалидность.

Политика Сергей Меняйло удивлен, что в Хакасии не бунтуют мэры Полпред президента РФ В СФО Сергей Меняйло, подводя итоги вчерашнего совещанию, в очередной раз озадачил правительство Хакасии.

Происшествия В Италии задержали российского бизнесмена Смышляева Согласно документам итальянского МВД, которые юрист передал корреспонденту агентства, ордер на арест Смышляева был выдан в январе судом Уфы по статье "преднамеренное банкротство".

Армия и оружие Зеленский сменил главу генштаба вооруженных сил Украины Вступивший в должность президента Украины Владимир Зеленский подписал указ о назначении генерал-лейтенанта Руслана Хомчака новым главой Генерального штаба вооруженных сил страны.

Политика Мадуро призвал военных задерживать «предателей» в рядах ВС Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил во вторник, 21 мая, что вооруженные силы страны должны сохранять единство в своих рядах.

Политика Супрун призвала исключить Россию из Совбеза ООН Исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун в ходе выступления на 72-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в Женеве заявила, что «ООН не должна терпеть присутствие Российской Федерации в Совете Безопасности».

Космос Созданный в РФ спутник снял первое видео Земли в формате 4K Разработанный в российском РКК «Энергия» египетский спутник впервые снял видео поверхности Земли в формате 4К.

Шоу-бизнес Сын обнародовал редкие фотографии Любови Полищук в день ее рождения Сын Любови Григорьевны, актер Алексей Макаров, почтил ее память в своем микроблоге в Instagram, опубликовав серию архивных фото матери.

Политика Климкин высказался о первых кадровых назначениях Зеленского Ушедший в отставку с поста министра иностранных дел Украины Павел Климкин прокомментировал в Facebook первые кадровые решения нового президента страны Владимира Зеленского.

Интернет Opera разработала версию браузера для геймеров Специалисты разработали версию браузера для геймеров под названием GX.

Футбол «Челси» официально представил Пулишича Лондонский «Челси» официально представил американского полузащитника Кристиана Пулишича.

Политика Чиновникам Кремля и правительства на 10% повысили зарплаты Как отмечается, их зарплаты были уменьшены на 10% с 1 мая 2015 года, но с 1 января этого года они вернулись к прежнему уровню.

Армия и оружие В Пентагоне заявили, что США не собираются воевать с Ираном Исполняющий обязанности главы Пентагона Патрик Шэнахан заявил, что США не собираются воевать с Ираном, но будут защищать свои интересы на Ближнем Востоке.

Общество Московские власти выступили против творчества поп-группы «Френдзона» Власти Москвы рекомендовали опекунам, попечителям и приемным родителям предупредить детей о вреде творчества группы «Френдзона».

Политика «Софизм имбецила» — в КНДР прокомментировали высказывания Байдена Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) обрушилось с критикой на американского политика Джо Байдена после его высказываний о высшем руководстве КНДР в ходе своей предвыборной кампании.