Футбол
Сульшер предложил Скоулзу работу в «Манчестер Юнайтед»Sport24.ru 06:46
Скоулз на протяжении четырех матчей работал тренером в «Юнайтед» в 2014 году, когда команду временно возглавлял Райан Гиггз. Скоулз также некоторое время тренировал команду U23, когда сэр Алекс Фергюсон все еще возглавлял «МЮ».
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 12:43, Ашберн
Происшествия
У брошенной в квартире в Москве девочки нашлись родственники
У пятилетней девочки, которую обнаружили в захламленной квартире в Москве, нашлись родственники, сообщила в эфире телеканала "Россия 24" уполномоченный при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова.
Обновлено в 07:53
Политика
США расширили санкции против России
Американский Минфин расширил антироссийские санкции, введенные из-за ситуации на Украине, следует из опубликованного ведомством сообщения.
Обновлено в 12:00
Спорт
Елисеев вошел в состав сборной России по биатлону на эстафету на ЧМ
Главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев назвал состав на мужскую эстафету на чемпионате мира.
Обновлено в 11:08
Общество
Минтранс установит минимальные размеры бесплатной ручной клади
В Минтрансе предлагают изменить федеральные авиационные правила в части регламентации минимального размера ручной клади.
Обновлено в 12:01
Происшествия
Депутат Госдумы Белоусов задержан по обвинению в получении взятки
Депутат Госдумы от «Справедливой России» Вадим Белоусов задержан следователями 4-го управления ГСУ СКР, которое дислоцируется в Екатеринбурге.
Обновлено в 07:10
Политика
Порошенко оговорился и поблагодарил врагов Украины
Петр Порошенко во время выступления в Закарпатье оговорился и "поддержал" врагов Украины, пишет Strana.ua.
Обновлено в 09:03
Политика
Посол России в Минске ответил на критику МИД Белоруссии
Посол России в Минске Михаил Бабич ответил на критику пресс-секретаря Министерства иностранных дел Белоруссии Анатолия Глаза, подчеркнув, что Москва спокойно относится к высказываниям подобного рода.
Обновлено в 10:49
Экономика
Ozon вернул возможность бесплатной доставки всем клиентам
До 3 февраля Ozon предлагал бесплатную доставку для предоплаченных покупок, которые привозились в его собственную сеть постаматов, а доставка в постаматы партнеров стоила 99 руб.
Обновлено в 10:40
Политика
Володин предложил оценить убытки Крыма от нахождения в составе Украины
Председатель Государственной думы Вячеслав Володин 15 марта предложил проанализировать те потери, которые понес Крым, находясь в составе Украины, и с помощью европейских парламентских структур добиваться их компенсации.
Обновлено в 08:26
Происшествия
49 человек погибли при стрельбе в мечетях в Новой Зеландии
В результате теракта - массового расстрела - в двух мечетях новозеландского города Крайстчерч погибли по меньшей мере 49 человек.
Обновлено в 11:40
Экономика
«Аэрофлот» нарастит нетрадиционные доходы
Эксперты считают, что такого резкого роста доли неавиационных доходов в выручке можно достичь только путем введения безбагажных тарифов, но пока «Аэрофлот» такое намерение не анонсировал.
Обновлено в 10:02
Финансы
Курс доллара обновил октябрьский минимум
Курс доллара во время торгов на Московской бирже обновил минимум с октября 2018 года, опустившись до 65,155 руб. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные торгов Уточняется, что в последний раз валюта Соединенных Штатов торговалась ниже этой отметки 24 октября 2018 года.
Обновлено в 11:44
Экономика
Переводы с карты на карту в России впервые обогнали снятие наличных
Объем переводов с карты на карту в России в 2018 году впервые в истории превысил объем операций по снятию наличных, следует из статистики Центробанка.
Обновлено в 09:09
Политика
Украина осталась без денег по спору с Россией
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман признался, что Киев пока не получал денег от России по решению Стокгольмского арбитража, в котором «Нафтогаз» отсудил у «Газпрома» 2,56 миллиарда долларов.
Обновлено в 12:30
Политика
США ввели визовые санкции против Международного уголовного суда
Напомним, в октябре минувшего года советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон уже грозил Международному уголовному суду санкциями за начало расследования в отношении американских военных, подозреваемых в пытках граждан Афганистана.
Обновлено в 10:43
Здоровье
В России возникли перебои с кардиологическим препаратом амиодарон
Как стало известно РбК, представитель основного поставщика амиодарона на российский рынок, французской компании Sanofi, подтвердил: перебои с поставками кардиологического препарата амиодарон в Россию действительно имеют место.
Обновлено в 11:14
Общество
Суд приостановил строительство завода на берегу Байкала
Обновлено в 04:01
Политика
ЦИК регистрирует требования не передавать депутатский мандат Грудинину
Центральная избирательная комиссия (ЦИК) России получила ряд обращений с просьбой не передавать мандат депутата Госдумы РФ Павлу Грудинину.
Обновлено в 12:23
Политика
США, Франция, Германия и Британия считают войну в Сирии незаконченной
США, Британия, Франция и ФРГ не верят, что в Сирии появились условия для восстановления мирной жизни и считают, что «режим» продолжает подавлять народ, указано в совместном заявлении этих стран, опубликованном 15 марта.
Обновлено в 11:19
Армия и оружие
США показали новую боевую машину-амфибию
Обновлено в 11:22
Происшествия
Малахов отправился на перевал Дятлова
Российский ведущий Андрей Малахов в программе «Прямой эфир» объявил о том, что вместе со съемочной группой отправляется к месту гибели группы туристов под руководством Игоря Дятлова, которое произошло в 1959 году.
Обновлено в 12:15
Армия и оружие
Американские солдаты помочились на рижский памятник Свободы
В столице Латвии двое американских солдат были оштрафованы за то, что справили малую нужду на памятник Свободы.
Обновлено в 12:19
Финансы
Вклады россиян в банках в феврале выросли до максимума за два года
Вклады физлиц в банках РФ в феврале выросли на 0,42 трлн рублей, или на 1,6%, с исключением влияния валютной переоценки, сообщается в информации на сайте ЦБ РФ.
Обновлено в 05:57
Происшествия
Мужчина выпал из окна офиса «Газпрома» в Москве
Технический специалист одного из филиалов компании "Газпром" погиб, выпав из окна офиса на улице Наметкина в Москве.
Обновлено в 10:46
Политика
МИД Украины выразил протест из-за визита делегации Госдумы в Крым
Министерство иностранных дел Украины направило ноту российскому дипломатическому ведомству в связи с визитом в Крым делегации Государственной думы.
Обновлено в 11:55
Происшествия
Двое жителей Дагестана перечислили террористам 10 млн рублей
Фигурантами уголовного дела стали 41-летний житель Махачкалы и 29-летний житель Кизилюртовского района.
Обновлено в 11:05
Общество
Похороны Малашенко пройдут 18 марта на Троекуровском кладбище
Похороны медиаменеджера Игоря Малашенко, скончавшегося в Испании в возрасте 64 лет, пройдут на Троекуровском кладбище Москвы в понедельник, 18 марта, сообщил РИА Новости главный редактор "Эха Москвы" Алексей Венедиктов.
Обновлено в 06:23
Политика
Киев обвинил Россию в подготовке наступления на Украину
Директор политического департамента МИД Украины Алексей Макеев заявил, что инцидент в Керченском проливе станет шагом для "наступления" России на Украину.
Обновлено в 10:24
Происшествия
В Тюменской области столкнулись 22 машины
В Тюменской области произошло массовое ДТП с участием 22 автомобилей, сообщает ГУ МЧС по региону.
Обновлено в 12:03