Футбол

Сульшер предложил Скоулзу работу в «Манчестер Юнайтед»Sport24.ru 06:46

Скоулз на протяжении четырех матчей работал тренером в «Юнайтед» в 2014 году, когда команду временно возглавлял Райан Гиггз. Скоулз также некоторое время тренировал команду U23, когда сэр Алекс Фергюсон все еще возглавлял «МЮ».
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Сульшер будет рад видеть Скоулза в тренерском штабе «МЮ»

РИА Новости07:24

Уле-Гуннар Сульшер: «Матч с „Арсеналом“ получился странным»

Sportbox.RU07:09

Уле-Гуннар Сульшер: «Матч с „Арсеналом“ получился странным»

Матч ТВ07:09

Сульшер предложил Скоулзу работу в «Манчестер Юнайтед»

Sport24.ru06:46
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Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 12:43, Ашберн
Происшествия

У брошенной в квартире в Москве девочки нашлись родственники

У пятилетней девочки, которую обнаружили в захламленной квартире в Москве, нашлись родственники, сообщила в эфире телеканала "Россия 24" уполномоченный при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова.
Обновлено в 07:53
Политика

США расширили санкции против России

Американский Минфин расширил антироссийские санкции, введенные из-за ситуации на Украине, следует из опубликованного ведомством сообщения.
Обновлено в 12:00
Спорт

Елисеев вошел в состав сборной России по биатлону на эстафету на ЧМ

Главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев назвал состав на мужскую эстафету на чемпионате мира.
Обновлено в 11:08
Общество

Минтранс установит минимальные размеры бесплатной ручной клади

В Минтрансе предлагают изменить федеральные авиационные правила в части регламентации минимального размера ручной клади.
Обновлено в 12:01
Происшествия

Депутат Госдумы Белоусов задержан по обвинению в получении взятки

Депутат Госдумы от «Справедливой России» Вадим Белоусов задержан следователями 4-го управления ГСУ СКР, которое дислоцируется в Екатеринбурге.
Обновлено в 07:10
Политика

Порошенко оговорился и поблагодарил врагов Украины

Петр Порошенко во время выступления в Закарпатье оговорился и "поддержал" врагов Украины, пишет Strana.ua.
Обновлено в 09:03
Политика

Посол России в Минске ответил на критику МИД Белоруссии

Посол России в Минске Михаил Бабич ответил на критику пресс-секретаря Министерства иностранных дел Белоруссии Анатолия Глаза, подчеркнув, что Москва спокойно относится к высказываниям подобного рода.
Обновлено в 10:49
Экономика

Ozon вернул возможность бесплатной доставки всем клиентам

До 3 февраля Ozon предлагал бесплатную доставку для предоплаченных покупок, которые привозились в его собственную сеть постаматов, а доставка в постаматы партнеров стоила 99 руб.
Обновлено в 10:40
Политика

Володин предложил оценить убытки Крыма от нахождения в составе Украины

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин 15 марта предложил проанализировать те потери, которые понес Крым, находясь в составе Украины, и с помощью европейских парламентских структур добиваться их компенсации.
Обновлено в 08:26
Происшествия

49 человек погибли при стрельбе в мечетях в Новой Зеландии

В результате теракта - массового расстрела - в двух мечетях новозеландского города Крайстчерч погибли по меньшей мере 49 человек.
Обновлено в 11:40
Экономика

«Аэрофлот» нарастит нетрадиционные доходы

Эксперты считают, что такого резкого роста доли неавиационных доходов в выручке можно достичь только путем введения безбагажных тарифов, но пока «Аэрофлот» такое намерение не анонсировал.
Обновлено в 10:02
Финансы

Курс доллара обновил октябрьский минимум

Курс доллара во время торгов на Московской бирже обновил минимум с октября 2018 года, опустившись до 65,155 руб. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные торгов Уточняется, что в последний раз валюта Соединенных Штатов торговалась ниже этой отметки 24 октября 2018 года.
Обновлено в 11:44
Экономика

Переводы с карты на карту в России впервые обогнали снятие наличных

Объем переводов с карты на карту в России в 2018 году впервые в истории превысил объем операций по снятию наличных, следует из статистики Центробанка.
Обновлено в 09:09
Политика

Украина осталась без денег по спору с Россией

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман признался, что Киев пока не получал денег от России по решению Стокгольмского арбитража, в котором «Нафтогаз» отсудил у «Газпрома» 2,56 миллиарда долларов.
Обновлено в 12:30
Политика

США ввели визовые санкции против Международного уголовного суда

Напомним, в октябре минувшего года советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон уже грозил Международному уголовному суду санкциями за начало расследования в отношении американских военных, подозреваемых в пытках граждан Афганистана.
Обновлено в 10:43
Здоровье

В России возникли перебои с кардиологическим препаратом амиодарон

Как стало известно РбК, представитель основного поставщика амиодарона на российский рынок, французской компании Sanofi, подтвердил: перебои с поставками кардиологического препарата амиодарон в Россию действительно имеют место.
Обновлено в 11:14
Общество

Суд приостановил строительство завода на берегу Байкала

Обновлено в 04:01
Политика

ЦИК регистрирует требования не передавать депутатский мандат Грудинину

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) России получила ряд обращений с просьбой не передавать мандат депутата Госдумы РФ Павлу Грудинину.
Обновлено в 12:23
Политика

США, Франция, Германия и Британия считают войну в Сирии незаконченной

США, Британия, Франция и ФРГ не верят, что в Сирии появились условия для восстановления мирной жизни и считают, что «режим» продолжает подавлять народ, указано в совместном заявлении этих стран, опубликованном 15 марта.
Обновлено в 11:19
Армия и оружие

США показали новую боевую машину-амфибию

Обновлено в 11:22
Происшествия

Малахов отправился на перевал Дятлова

Российский ведущий Андрей Малахов в программе «Прямой эфир» объявил о том, что вместе со съемочной группой отправляется к месту гибели группы туристов под руководством Игоря Дятлова, которое произошло в 1959 году.
Обновлено в 12:15
Армия и оружие

Американские солдаты помочились на рижский памятник Свободы

В столице Латвии двое американских солдат были оштрафованы за то, что справили малую нужду на памятник Свободы.
Обновлено в 12:19
Финансы

Вклады россиян в банках в феврале выросли до максимума за два года

Вклады физлиц в банках РФ в феврале выросли на 0,42 трлн рублей, или на 1,6%, с исключением влияния валютной переоценки, сообщается в информации на сайте ЦБ РФ.
Обновлено в 05:57
Происшествия

Мужчина выпал из окна офиса «Газпрома» в Москве

Технический специалист одного из филиалов компании "Газпром" погиб, выпав из окна офиса на улице Наметкина в Москве.
Обновлено в 10:46
Политика

МИД Украины выразил протест из-за визита делегации Госдумы в Крым

Министерство иностранных дел Украины направило ноту российскому дипломатическому ведомству в связи с визитом в Крым делегации Государственной думы.
Обновлено в 11:55
Происшествия

Двое жителей Дагестана перечислили террористам 10 млн рублей

Фигурантами уголовного дела стали 41-летний житель Махачкалы и 29-летний житель Кизилюртовского района.
Обновлено в 11:05
Общество

Похороны Малашенко пройдут 18 марта на Троекуровском кладбище

Похороны медиаменеджера Игоря Малашенко, скончавшегося в Испании в возрасте 64 лет, пройдут на Троекуровском кладбище Москвы в понедельник, 18 марта, сообщил РИА Новости главный редактор "Эха Москвы" Алексей Венедиктов.
Обновлено в 06:23
Политика

Киев обвинил Россию в подготовке наступления на Украину

Директор политического департамента МИД Украины Алексей Макеев заявил, что инцидент в Керченском проливе станет шагом для "наступления" России на Украину.
Обновлено в 10:24
Происшествия

В Тюменской области столкнулись 22 машины

В Тюменской области произошло массовое ДТП с участием 22 автомобилей, сообщает ГУ МЧС по региону.
Обновлено в 12:03
Происшествия

На Урале отправили в колонию мужчину, который выбросил кота с балкона

Обновлено в 11:02
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Уле Гуннар Сульшер
Норвежский футболист
Норвежский футболист и футбольный тренер. Выступал на позиции нападающего. После завершения карьеры игрока тренировал резервный состав «Манчестер Юнайтед», «Кардифф Сити» и «Молде». В настоящее время является исполняющим обязанности главного тренера «Манчестер Юнайтед» до завершения сезона 2018/19.
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Манчестер Юнайтед
Футбольный клуб
Английский профессиональный футбольный клуб из Стретфорда, Большой Манчестер. Был основан в 1878 году под названием «Ньютон Хит», в 1902 году изменил название на «Манчестер Юнайтед». Один из самых популярных футбольных клубов в мире. Один из основателей английской Премьер-лиги в 1992 году.
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