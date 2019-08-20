Футбол
Сульшер подтвердил наличие интереса к СанчесуRT на русском 03:30
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер заявил, что чилийский футболист Алексис Санчес может покинуть клуб.
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Происшествия
«Коммерсантъ» узнал о росте суммы ущерба в деле о хищении из «Югры»
По информации газеты, в июне на экс-владельца банка Алексея Хотина, экс-директора московского филиала банка Нину Чернову и еще нескольких человек было заведено новое уголовное дело о растрате, которое объединили в одно производство с основным.
Обновлено в 02:39
Политика
Путин рассказал об осторожном оптимизме после бесед с Зеленским
Разговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским внушают осторожный оптимизм.
Обновлено вчера в 11:36
Происшествия
В Удмуртии мужчина, избежавший смертной казни, изнасиловал ребенка
Житель Удмуртии, которого за тяжкие преступления приговорили к смертной казни, но затем помиловали, изнасиловал маленькую девочку, сообщили в главке Следственного комитета по республике.
Обновлено в 02:23
Армия и оружие
Рябков обвинил США в нагнетании военной напряженности
Проведя испытания крылатой ракеты, запрещенной Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), США взяли курс на нагнетание военной напряженности.
Обновлено в 03:12
Происшествия
Двое детей ушли на рыбалку в Югре и пропали
В Березовском районе Ханты-Мансийского автономного округа пропали двое детей — ранее подростки ушли рыбачить на лодке.
Обновлено в 02:49
Культура
Режиссер Марк Захаров попал в реанимацию
Обновлено вчера в 21:16
Общество
Водоналивную дамбу разворачивают в Хабаровске для защиты набережной
"Начали работу по развертыванию водоналивной дамбы длиной 840 м, которая должна защитить наиболее низкий и, соответственно, в первую очередь подтапливаемый участок набережной", - сказал Исламов.
Обновлено вчера в 21:32
Космос
Доставленный с Луны миссией «Аполлон-14» камень оказался земным
По данным портала Phys.org, образец, вызвавший вопросы у Немчина, был доставлен на Землю в 1971 году и стал одним из камней, добытых в рамках миссии "Апполон-14".
Обновлено в 03:20
Экономика
Банковские карты предложили блокировать при подозрительных операциях
Банки могут заблокировать карту на 30 дней, если возник риск подозрительных операций. Причем владелец карты предупрежден не будет.
Обновлено в 01:26
Происшествия
Водителя попавшего в ДТП в Перми автобуса отпустили
В Перми в отношении водителя автобуса, который попал в крупное дорожно-транспортное происшествие, избрана мера пресечения в виде обязательства о явке.
Обновлено в 03:38
Политика
Жена Нетаньяху бросила на землю кусочек предложенного в Киеве каравая
Обновлено вчера в 05:30
Происшествия
Российскую девочку затянуло в трубу бассейна в Турции
В Турции впала в кому 12-летняя девочка из России, она захлебнулась в бассейне одного из отелей.
Обновлено в 02:41
Здоровье
Названы города и районы Башкирии, в которых чаще травятся алкоголем
Показатель отравлений представлен за семь месяцев 2019 года Показатель отравлений спиртосодержащей продукцией по Башкирии за семь месяцев 2019 года составил 19,3 на 100 тысяч населения.
Обновлено вчера в 23:58
Футбол
Назаров спел песню в честь победы «Спартака» над ЦСКА
Обновлено в 00:56
Общество
В России могут ограничить использование мобильных телефонов в школах
Министерство просвещения РФ рекомендовало региональным органам управления образованием рассмотреть вопрос об ограничении использования мобильных телефонов в школах, сообщается 19 августа на сайте ведомства.
Обновлено вчера в 02:07
Наука
На Итурупе обнаружили сеть подземных ходов
Ранее ученые Русского географического общества (РГО) нашли два артиллерийских орудия времен Второй мировой войны.
Обновлено вчера в 21:33
Культура
Apple потратила 6 млрд долларов на производство своих шоу и фильмов
Корпорация Apple потратила порядка шести миллиардов долларов на производство своих оригинальных шоу и фильмов.
Обновлено в 02:47
Армия и оружие
Разработчик нового транспортника на замену Ан-12 определится осенью
В сентябре Минобороны РФ назовет конструкторское бюро, которое будет создавать перспективный средний военно-транспортный самолет на замену советскому Ан-12.
Обновлено в 02:33
Общество
В ГД предложили установить в школах индивидуальные шкафчики для вещей
Депутат пояснил, что учащиеся жалуются на большой объём вещей, которые им приходится носить в школу ежедневно.
Обновлено вчера в 20:21
Армия и оружие
В Британии нашли свидетельства участия России в боях под Иловайском
Обновлено 18 августа в 18:35
Происшествия
В Подмосковье столкнулись маршрутка и ещё пять автомобилей
В Подмосковье столкнулись маршрутное такси Mercedes и ещё пять автомобилей, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Московской области.
Обновлено в 02:13
Армия и оружие
Reuters: вооруженная оппозиция перегруппировывает силы в Хан-Шейхуне
Формирования вооруженной сирийской оппозиции перегруппировывают свои силы в Хан-Шейхуне (провинция Идлиб).
Обновлено в 03:25
Финансы
Рубль снизился к доллару и евро на фоне остановившегося роста нефти
По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", рубль немного снизился к доллару и евро на старте торгов 20 августа вследствие приостановившегося роста мировых цен на нефть после их значительного повышения накануне, вызванного оптимизмом в отношении мировой торговли и ожиданиями стимулов со стороны центробанков мира.
Обновлено в 03:22
Происшествия
Пропавшую в лесу пятилетнюю Зарину Авгонову ищут с собаками
Пропавшую в лесу пятилетнюю Зарину Авгонову ищут сотрудники Центра кинологической службы регионального ГУ МВД России, сообщили в пресс-службе ведомства.
Обновлено вчера в 07:01
Общество
В Госдуме предложили освободить водителей от некоторых штрафов
Депутаты Госдумы внесли на рассмотрения законопроект об освобождении водителей от некоторых штрафов за административные правонарушения.
Обновлено в 02:29
Происшествия
Российский самолет совершил жесткую посадку в Армении
Самолет авиакомпании «Победа» совершил жесткую посадку в аэропорту армянского города Гюмри.
Обновлено вчера в 15:33
Происшествия
В ДТП с микроавтобусом в Челябинске пострадали 13 человек
В Челябинске из-за столкновения КАМАЗа и микроавтобуса пострадали 13 человек. Об этом сообщают экстренные службы.
Обновлено в 00:02
Футбол
Маркизио пожелал «Зениту» успехов в текущем сезоне
Экс-полузащитник "Зенита" Клаудио Маркизио рассказал о расторжении контракта с петербургским клубом и ходе восстановления после операции на колене, сообщает Sky Sport Italia.
Обновлено вчера в 14:04
Армия и оружие
Две мониторинговые станции в России сообщили о перебоях со связью
Две российские станции, входящие в международную систему мониторинга ядерных испытаний, перестали передавать данные 10 августа из-за перебоев со связью.
Обновлено вчера в 12:26