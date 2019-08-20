Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер заявил, что чилийский футболист Алексис Санчес может покинуть клуб.

Происшествия «Коммерсантъ» узнал о росте суммы ущерба в деле о хищении из «Югры» По информации газеты, в июне на экс-владельца банка Алексея Хотина, экс-директора московского филиала банка Нину Чернову и еще нескольких человек было заведено новое уголовное дело о растрате, которое объединили в одно производство с основным.

Происшествия В Удмуртии мужчина, избежавший смертной казни, изнасиловал ребенка Житель Удмуртии, которого за тяжкие преступления приговорили к смертной казни, но затем помиловали, изнасиловал маленькую девочку, сообщили в главке Следственного комитета по республике.

Армия и оружие Рябков обвинил США в нагнетании военной напряженности Проведя испытания крылатой ракеты, запрещенной Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), США взяли курс на нагнетание военной напряженности.

Происшествия Двое детей ушли на рыбалку в Югре и пропали В Березовском районе Ханты-Мансийского автономного округа пропали двое детей — ранее подростки ушли рыбачить на лодке.

Общество Водоналивную дамбу разворачивают в Хабаровске для защиты набережной "Начали работу по развертыванию водоналивной дамбы длиной 840 м, которая должна защитить наиболее низкий и, соответственно, в первую очередь подтапливаемый участок набережной", - сказал Исламов.

Космос Доставленный с Луны миссией «Аполлон-14» камень оказался земным По данным портала Phys.org, образец, вызвавший вопросы у Немчина, был доставлен на Землю в 1971 году и стал одним из камней, добытых в рамках миссии "Апполон-14".

Экономика Банковские карты предложили блокировать при подозрительных операциях Банки могут заблокировать карту на 30 дней, если возник риск подозрительных операций. Причем владелец карты предупрежден не будет.

Происшествия Водителя попавшего в ДТП в Перми автобуса отпустили В Перми в отношении водителя автобуса, который попал в крупное дорожно-транспортное происшествие, избрана мера пресечения в виде обязательства о явке.

Происшествия Российскую девочку затянуло в трубу бассейна в Турции В Турции впала в кому 12-летняя девочка из России, она захлебнулась в бассейне одного из отелей.

Здоровье Названы города и районы Башкирии, в которых чаще травятся алкоголем Показатель отравлений представлен за семь месяцев 2019 года Показатель отравлений спиртосодержащей продукцией по Башкирии за семь месяцев 2019 года составил 19,3 на 100 тысяч населения.

Общество В России могут ограничить использование мобильных телефонов в школах Министерство просвещения РФ рекомендовало региональным органам управления образованием рассмотреть вопрос об ограничении использования мобильных телефонов в школах, сообщается 19 августа на сайте ведомства.

Наука На Итурупе обнаружили сеть подземных ходов Ранее ученые Русского географического общества (РГО) нашли два артиллерийских орудия времен Второй мировой войны.

Культура Apple потратила 6 млрд долларов на производство своих шоу и фильмов Корпорация Apple потратила порядка шести миллиардов долларов на производство своих оригинальных шоу и фильмов.

Армия и оружие Разработчик нового транспортника на замену Ан-12 определится осенью В сентябре Минобороны РФ назовет конструкторское бюро, которое будет создавать перспективный средний военно-транспортный самолет на замену советскому Ан-12.

Общество В ГД предложили установить в школах индивидуальные шкафчики для вещей Депутат пояснил, что учащиеся жалуются на большой объём вещей, которые им приходится носить в школу ежедневно.

Происшествия В Подмосковье столкнулись маршрутка и ещё пять автомобилей В Подмосковье столкнулись маршрутное такси Mercedes и ещё пять автомобилей, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Московской области.

Финансы Рубль снизился к доллару и евро на фоне остановившегося роста нефти По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", рубль немного снизился к доллару и евро на старте торгов 20 августа вследствие приостановившегося роста мировых цен на нефть после их значительного повышения накануне, вызванного оптимизмом в отношении мировой торговли и ожиданиями стимулов со стороны центробанков мира.

Происшествия Пропавшую в лесу пятилетнюю Зарину Авгонову ищут с собаками Пропавшую в лесу пятилетнюю Зарину Авгонову ищут сотрудники Центра кинологической службы регионального ГУ МВД России, сообщили в пресс-службе ведомства.

Общество В Госдуме предложили освободить водителей от некоторых штрафов Депутаты Госдумы внесли на рассмотрения законопроект об освобождении водителей от некоторых штрафов за административные правонарушения.

Происшествия Российский самолет совершил жесткую посадку в Армении Самолет авиакомпании «Победа» совершил жесткую посадку в аэропорту армянского города Гюмри.

Происшествия В ДТП с микроавтобусом в Челябинске пострадали 13 человек В Челябинске из-за столкновения КАМАЗа и микроавтобуса пострадали 13 человек. Об этом сообщают экстренные службы.

Футбол Маркизио пожелал «Зениту» успехов в текущем сезоне Экс-полузащитник "Зенита" Клаудио Маркизио рассказал о расторжении контракта с петербургским клубом и ходе восстановления после операции на колене, сообщает Sky Sport Italia.