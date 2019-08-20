Футбол

Сульшер подтвердил наличие интереса к СанчесуRT на русском 03:30

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер заявил, что чилийский футболист Алексис Санчес может покинуть клуб.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Сульшер подтвердил, что Санчесом интересуются другие клубы

Матч ТВ03:02

Сульшер подтвердил, что Санчесом интересуются другие клубы

Sportbox.RU03:02

Оле-Гуннар Сульшер: «Клубы интересуются Санчесом. Посмотрим, что будет»

Sports.ruвчера в 21:47

Сульшер прокомментировал информацию о возможном уходе Санчеса из «Манчестер Юнайтед»

Спорт-Экспресс02:16

Сульшер: «Есть клубы, заинтересованные в трансфере Санчеса. Увидим, что будет дальше»

Бомбардир.ру00:43

В «МЮ» подтвердили возможность ухода Санчеса из клуба

Газета.Ruвчера в 23:16

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Сульшер подтвердил интерес нескольких клубов к Санчесу

ТАСС02:38
Показать все источники
Автоматически обработано 7290 источников, обновлено в 11:32, Ашберн
Политика

В Израиле объяснились за оскорбившую украинцев жену Нетаньяху

Обновлено в 10:53
Политика

Украина намерена начать поставки газа из Румынии

"Ожидается, что уже 1 января 2020 будет создана постоянная мощность для импорта газа из Румынии объемом 1,5 миллиарда кубометров газа в год, независимо от объемов транзита российского газа по территории Украины", - говорится в сообщении "Укртрансгаза".
Обновлено в 02:03
Политика

Путин назвал ситуацию в первичном звене здравоохранения «провалом»

Без модернизации первичного звена здравоохранения количество инфарктов и инсультов не уменьшится, заявил президент РФ Владимир Путин.
Обновлено в 11:03
Политика

Оппозиционеры подали заявки в мэрию на проведение митинга 31 августа

Муниципальный депутат, член совета московского отделения «Партии перемен» Эльвира Вихарева и представитель движения «Психология за права человека» Иван Брушлинский подали заявки в правительство Москвы на проведение митинга 31 августа.
Обновлено в 10:11
Политика

Премьер Италии объявил о решении уйти в отставку

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил о планах покинуть свой пост из-за разразившегося в стране острого политического кризиса.
Обновлено в 10:25
Происшествия

В Саранске завели дело на мужчину, пытавшегося выбросить дочь из окна

В отношении жителя Саранска, пытавшегося выбросить с третьего этажа свою пятимесячную дочь, возбуждено уголовное дело: 37-летнего мужчину подозревают в покушении на убийство малолетнего.
Обновлено в 04:54
Политика

Оскорбивший Путина журналист уволен с телеканала «Рустави-2»

Вместе с Георгием Габунией уволен и глава информационной службы телеканала Нодар Меладзе, а также ведущая ток-шоу «Акценты недели» Екатерина Квеситадзе.
Обновлено в 10:23
Наука

На Итурупе обнаружили сеть подземных ходов

Участники экспедиции "Восточный бастион — Курильская гряда" обнаружили на острове Итуруп сеть подземных ходов, сооруженных, как предполагается, во время Второй мировой войны.
Обновлено вчера в 21:33
Политика

Макрон рассчитывает продолжить встречи и переговоры с Путиным

Президент Франции Эммануэль Макрон на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным заявил, что рассчитывает продолжить встречи и переговоры с президентом РФ.
Обновлено вчера в 11:21
Происшествия

В Греции разбился вертолет с россиянами на борту

Обновлено в 10:20
Культура

Режиссер Марк Захаров попал в реанимацию в тяжелом состоянии

Обновлено вчера в 19:58
Экономика

Ростовская область заняла четвертое место в ЮФО по доступности бензина

Ростовская область оказалась на четвертом месте среди других регионов Южного федерального округа по доступности бензина.
Обновлено вчера в 03:30
Происшествия

Вылетевший в Мюнхен самолет вернулся в Петербург

Обновлено в 11:21
Армия и оружие

Две станции мониторинга радиации возобновили работу в России

В России после сбоя начали работать две станции мониторинга радиоактивных частиц в атмосфере, сообщил исполнительный секретарь комиссии Организации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ОДВЗЯИ) Ласина Зербо.
Обновлено в 09:08
Футбол

Леонид Слуцкий выложил фото, на котором вновь поедает бургер

Главный тренер голландского "Витесса" Леонид Слуцкий опубликовал в своем аккаунте Instagram фото, на котором он поедает бургер одном из заведений сети ресторанов быстрого питания.
Обновлено в 04:57
Происшествия

СПЧ просит СК проверить данные о необоснованном применении силы на митингах в Москве

Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) попросил руководителей МВД, Росгвардии и СК проверить сведения о необоснованном применении силы со стороны сотрудников правоохранительных органов на акциях, которые прошли в Москве 27 июля, 3 и 10 августа.
Обновлено в 09:32
Армия и оружие

К чему приведёт сирийская атака турецкого конвоя в Идлибе

Последние события, связанные с ударами сирийских ВВС по турецкому конвою, вполне могут привести даже к прямому военному столкновению Дамаска и Анкары, отметил в разговоре с News.ru руководитель Центра исламских исследований Института инновационного развития Кирилл Семёнов.
Обновлено вчера в 12:40
Армия и оружие

Минобороны показало первый полет тяжелого беспилотника «Альтиус-У»

Минобороны опубликовало видео первого полета шеститонного беспилотника "Альтиус-У".
Обновлено в 06:38
Происшествия

Летевший из Москвы в Париж самолёт экстренно сел в Люксембурге

Самолёт авиакомпании Air France, выполнявший рейс из Москвы в Париж, произвёл экстренную посадку в аэропорту Люксембурга.
Обновлено в 06:44
Музыка

Валерия получила травму на съемках шоу «Голос 60+»

В новом сезоне шоу Первого канала певица входит в состав жюри. Однако съемки «Голоса» начались для Валерии с форс-мажора.
Обновлено в 09:00
Технологии

Рогозин назвал появление Илона Маска вызовом для Роскосмоса

После появления на рынке компании Илона Маска SpaceX корпорации Роскосмос пришлось принять вызов и заняться разработкой новых ракет.
Обновлено в 06:48
Происшествия

Руку подростка из Петербурга засосало в трубу бассейна в Турции

Обновлено вчера в 21:59
Политика

Глава ЛНР рассказал, к чему стремится республика

Луганская Народная Республика (ЛНР) не просится в состав Украины, а стремится к легитимизации и прекращению военных действий.
Обновлено в 11:16
Общество

Иркутскую чиновницу попросили объяснить слова о быдле

Чиновница Иркутской области Ирина Алашкевич ответила на информацию о том, что она якобы назвала жертв паводка "бичами" и "быдлом".
Обновлено в 08:08
Недвижимость

По эскроу продается лишь каждая десятая квартира в новостройках Москвы

В компании отмечают, что только в семи из 17 корпусов, в которых квартиры продаются через эскроу, строительные работы проходили на уровне котлована.
Обновлено в 01:59
Энергетика

Украина закупила в Колумбии более 300 тыс. тонн угля

Обновлено в 08:23
Происшествия

Появились первые снимки из Airbus A321, севшего в кукурузном поле

Появились первые снимки салона и кабины самолета Airbus A321 «Уральских авиалиний», аварийно приземлившегося в кукурузном поле в Подмосковье.
Обновлено в 06:24
Армия и оружие

Британские истребители перехватили российские Су-30 над Балтикой

Обновлено вчера в 18:12
Общество

В Рособрнадзоре рассказали об изменениях в ЕГЭ в 2020 году

Федеральный институт педагогических измерений опубликовал проекты контрольных измерительных материалов для ЕГЭ 2020 года, сообщила пресс-служба Рособрнадзора.
Обновлено в 04:13
Футбол

Роббен хочет на год отдохнуть от футбола

Бывший полузащитник сборной Нидерландов Арьен Роббен рассказал, что в ближайшее время хочет отдохнуть от футбола.
Обновлено в 08:48
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Уле Гуннар Сульшер
Норвежский футболист
Норвежский футболист и футбольный тренер. Выступал на позиции нападающего. После завершения карьеры игрока тренировал резервный состав «Манчестер Юнайтед», «Кардифф Сити» и «Молде». В настоящее время является главным тренером «Манчестер Юнайтед».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Алексис Санчес
Чилийский футболист
Чилийский футболист, нападающий «Манчестер Юнайтед» и национальной сборной Чили. Лучший бомбардир в истории сборной Чили.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное