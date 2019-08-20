Футбол
Сульшер подтвердил наличие интереса к СанчесуRT на русском 03:30
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер заявил, что чилийский футболист Алексис Санчес может покинуть клуб.
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Общество
Появился рейтинг самых шумных и тихих городов в России
Согласно составленному рейтингу, самым тихим российским городом стал Гурьевск в Калининградской области с оценкой 8,4 балла.
Обновлено вчера в 03:16
Футбол
Футболисты «Спартака» обыграли ЦСКА в чемпионате России
"Спартак" переиграл ЦСКА в московском дерби благодаря дублю французского защитника Самуэля Жиго.
Обновлено в 03:33
Политика
Путин впервые прокомментировал взрыв под Архангельском
Президент РФ Владимир Путин на встрече с французским коллегой Эммануэлем Макроном обсудил последствия ЧП в Архангельской области, где погибли испытатели «Росатома».
Обновлено вчера в 13:34
Политика
Рассмотрение жалобы на арест Вышинского снова перенесли
Рассмотрение жалобы на продление ареста Кирилла Вышинского в очередной раз отложено.
Обновлено в 04:34
Здоровье
Педиатры не рекомендуют давать детям более одного яблока в день
Детям рекомендуется съедать не более одного яблока в сутки, сообщил АГН «Москва» главный внештатный специалист-педиатр столичного департамента здравоохранения, главный врач детской клинической больницы им. З.Башляевой, доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач РФ Исмаил Османов.
Обновлено вчера в 01:18
Политика
Медведев уволил замглавы ПФР Иванова в связи с утратой доверия
Премьер-министр Дмитрий Медведев уволил находящегося под следствием заместителя председателя Пенсионного фонда России Алексея Иванова.
Обновлено в 04:38
Транспорт
«Аэрофлот» добавит в систему бронирования рейсы в «Гагарин»
Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" 20 августа добавит в систему бронирования рейсы в новый аэропорт Саратова "Гагарин" на зимний период, сообщил РИА Новости представитель компании.
Обновлено в 02:33
Общество
В Госдуме предложили освободить водителей от некоторых штрафов
Депутаты Госдумы внесли на рассмотрения законопроект об освобождении водителей от некоторых штрафов за административные правонарушения.
Обновлено в 02:29
Общество
Росстат назвал регионы с самыми большими расходами на еду
Меньше всего на еду, по оценке Росстата, в прошлом году потратили жители Москвы (24,5%), Ханты-Мансийского автономного округа — Югры (23,1%) и Татарстана (21,8%).
Обновлено в 04:53
Общество
Стали известны изменения в ЕГЭ в 2020 году
В следующем году школьников ожидают изменения в заданиях Единого государственного экзамена (ЕГЭ).
Обновлено вчера в 22:15
Транспорт
Минэкономразвития оценило связь аварийности с числом частных камер
В докладе Минэкономразвития указывается, что среднее снижение аварийности при установке камер частных компаний достигает 19%, а с государственными камерами этот показатель не выше 15%.
Обновлено в 01:13
Политика
В ОАК опровергли сообщения о массовых увольнениях в «Ильюшине»
В Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) опровергли сообщения про "массовые увольнения" из "Ильюшина", заявив, что идет оптимизация административно-управленческого и вспомогательного персонала.
Обновлено в 03:10
Здоровье
Новосибирцам раздадут контрацептивы на 5 миллионов рублей
Как сообщили Сиб.фм в министерстве здравоохранения Новосибирской области, в этом году на приобретение контрацептивов из бюджета потратят 5 миллионов рублей.
Обновлено вчера в 23:02
Гаджеты
Android не нужен. Создана операционка, которая работает быстрее
Разработчики из компании Cloudmosa представили облачную операционную систему Puffin OS, которая, по их словам, работает быстрее Android.
Обновлено вчера в 10:36
Наука
У ночных рыб нашли биолюминесцентные габаритные огни
Рыба большой фонареглаз (Anomalops katoptron) способна двигается в стаях даже ночью благодаря биолюминесцентным сигналам, которые особи подают друг другу, сообщается в журнале PLoS ONE.
Обновлено вчера в 07:07
Футбол
«Краснодар» вылетел в Грецию на матч с «Олимпиакосом»
«Краснодар» вылетел в Грецию на первый матч заключительного квалификационного раунда Лиги чемпионов с «Олимпиакосом».
Обновлено в 04:38
Армия и оружие
В МИД России оценили испытание США запрещенной ДРСМД ракеты
В МИД России прокомментировали испытание американцами крылатой ракеты, запрещенной Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Обновлено в 05:20
Происшествия
Пропавшую 5-летнюю девочку Зарину Авгонову ищут в лесу второй день
5-летняя Зарина Авгонова пропала днем 18 августа в поселке Степановка Вознесенского района.
Обновлено вчера в 04:20
Здоровье
Специалисты назвали опасную для здоровья окружность талии
Эксперты Минздрава назвали максимально допустимый объем талии, который не будет опасен для здоровья, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 03:27
Финансы
Аналитики ждут коррекции рубля после сильного падения
Рубль подрос утром во вторник, поглядывая на внешние индикаторы — нефть и акции, где настроения вчера улучшились, после того, как инвесторы поверили, что в пятницу в Джексон-Хоул ведущие центробанки мира порадуют их анонсом новых стимулирующих программ.
Обновлено в 04:30
Происшествия
Двое украинских моряков умерли от метилового спирта на Кубани
Двое граждан Украины, служивших моряками на судне под флагом Панамы, стоявшего на рейде Тамани, умерли после отравления метиловым спиртом в порту Краснодарского края.
Обновлено в 04:33
Политика
Путин впервые прокомментировал протесты в Москве
Президент РФ Владимир Путин во время визита во Францию прокомментировал протестные акции, прошедшие в Москве в июле и августе.
Обновлено вчера в 12:15
Происшествия
В Саранске спасли младенца, которого отец пытался выкинуть с балкона
В Саранске полицейские спасли жизнь пятимесячному ребенку — невменяемый отец пытался выбросить маленькую девочку из окна.
Обновлено в 03:20
Культура
Apple потратила 6 млрд долларов на производство своих шоу и фильмов
Корпорация Apple потратила порядка шести миллиардов долларов на производство своих оригинальных шоу и фильмов.
Обновлено в 02:47
Шоу-бизнес
Джигарханяна выписали из больницы
Народного артиста СССР Армена Джигарханяна выписали из больницы. На прошлой неделе он был госпитализирован для проведения обследования.
Обновлено в 05:05
Авто
Nissan показал новый Juke на официальных фото
Через две недели Nissan представит миру новое поколение кроссовера Juke, который десять лет назад стал практически родоначальником сегмента B-SUV.
Обновлено вчера в 08:17
Происшествия
Водителя попавшего в ДТП в Перми автобуса отпустили
В Перми в отношении водителя автобуса, который попал в крупное дорожно-транспортное происшествие, избрана мера пресечения в виде обязательства о явке.
Обновлено в 03:38
Теннис
Аманда Анисимова снялась с US Open из-за смерти отца
Американская теннисистка Аманда Анисимова пропустит US Open из-за смерти отца, передает L'Équipe, ссылаясь на агента спортсменки.
Обновлено в 03:02
Политика
Макрон заявил о европейском будущем России после встречи с Путиным
Президент Франции Эмманюэль Макрон по итогам встречи с российским коллегой Владимиром Путиным в Брегансоне выразил уверенность в европейском будущем России.
Обновлено в 03:30