Футбол
Sport24.ruСульшер подтвердил, что Смоллинг перейдет в «Рому»
Защитник «Манчестер Юнайтед» Крис Смоллинг продолжит карьеру в Италии. Футболист перейдет в «Рому», о чем сообщил главный тренер манкунианцев Уле Гуннар Сульшер.
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Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 06:41, Ашберн
Политика
Депутат Рады не смог выступить на украинском языке, рассмешив коллег
16 июля текущего года на Украине вступил в силу закон, который ранее был подписан экс-президентом Порошенко об исключительном использовании украинского языка.
RuNews24.ru 03:44
Происшествия
Из Москвы-реки достали тело бизнесмена, сообщили СМИ
Из Москвы-реки на севере столицы вытащили труп мужчины, сообщает РЕН ТВ.
РИА Новости 05:22
Технологии
Линейку пассажирских электрических речных судов разработали в России
Отмечается, что все суда будут бесшумные и экологичные. Nation News сообщало, "принципиально новый" вертолет разрабатывают в России.
Народные новости вчера в 23:47
Происшествия
Молодая россиянка захлебнулась в бассейне в Турции и впала в кому
Девушку в бирюзовом купальнике вытащили из бассейна без сознания.
Интерфакс 04:34
Кино
Скончался актер Александр Числов
Российский актер Александр Числов скончался в возрасте 54 лет, сообщает ТАСС. Причина смерти артиста не уточняется.
Москва 24 вчера в 04:35
Общество
В Японии прекратил свою работу K Computer
K Computer, созданный японской компанией Fujitsu совместно с институтом Рикэн, заработал в 2011 году.
ТАСС 03:47
Армия и оружие
Глава МИД Турции заявил о полученных от России гарантиях по Идлибу
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что российская сторона дала Анкаре гарантии безопасности турецких наблюдательных пунктов в провинции Идлиб в Сирии.
RT на русском 05:24
Футбол
Умерла дочь экс-тренера «Барселоны» Луиса Энрике
News.ru вчера в 18:19
Политика
Россия и Украина продолжают обсуждать детали обмена заключенными, процесс пока не завершен
Россия и Украина продолжают обсуждать детали обмена заключенными, процесс пока не завершен, сообщил агентству РИА Новости дипломатический источник в Москве.
Эхо Москвы 06:00
Общество
Россияне назвали самые чистые и грязные города страны
В среднем россияне оценили чистоту на улицах и во дворах городов, в которых они живут, чуть выше среднего: на 6 баллов из 10 возможных.
Российская газета вчера в 20:15
Политика
ЦИК заявил о некорректности материала AP по интервью Памфиловой
Публикация, о которой идет речь, вышла после интервью журналистов агентства с Памфиловой 29 августа.
РБК 05:52
Политика
Трамп отменил визит в Польшу из-за урагана
ТАСС вчера в 17:26
Политика
«Укртрансгаз» провел учения на случай прекращения транзита газа из России
Оператор украинской ГТС компания "Укртрансгаз" провела учения на случай полного прекращения транзита российского газа через с 1 января 2020, сообщает пресс-служба компании.
РИА Новости 05:30
Футбол
ЦСКА согласовал трансфер Комличенко
Журналист Василий Конов поделился информацией о том, что московский ЦСКА в ближайшее время усилит атакующую линию форвардом «Млады Болеслав» Николаем Комличенко.
Евро-футбол.ру 03:31
Общество
Шесть миллионов неработающих предпенсионеров обнаружили в России
В России официально трудоустроены только 40% из 10,1 млн граждан предпенсионного возраста, выяснили «Известия», проанализировав данные статистики.
Известия 28 августа в 20:42
Экономика
Борис Титов предлагает продлить режим ЕНВД до 2024 года
Как недавно подтвердил первый вице-премьер—министр финансов Антон Силуанов, власти не рассматривают вариант продления действия этого режима, поскольку он часто применяется для уклонения от уплаты налогов.
Коммерсантъ 28 августа в 07:41
Наука
Раскрыт секрет строительства огромных зданий в Древнем мире
Археолог Алессандро Пьераттини из Университета Нотр-Дам провел собственное исследование, в ходе которого выяснил, как древние строители поднимали и перемещали массивные каменные блоки.
Ридус вчера в 05:53
Происшествия
В Башкирии из дома пропал годовалый мальчик
Российская газета вчера в 08:31
Армия и оружие
Самолет с мотором от автомобиля показали на авиасалоне МАКС-2019
Самолет на авиасалон привезла из Волгограда компания «Аэроконцепт».
LentaChel.ru 06:08
Музыка
«Евровидение» в 2020 году пройдет в Роттердаме
Организаторы песенного конкурса "Евровидение" утвердили место проведения события в 2020 году. "Евровидение-2020" состоится в Роттердаме.
Московский Комсомолец 06:27
Экономика
Россия на треть увеличила ввоз пластикового мусора из-за границы
Согласно таможенной статистике, лидерами по продажам в Россию пластиковых отходов выступают Турция ($6,25 млн за 2018 год), Белоруссия ($3,1 млн) и Япония ($2,8 млн).
РБК 00:00
Политика
Кикабидзе объяснил, почему не выступает в России
Грузинский актер и певец подчеркнул, что не ездит в РФ, потому что у него есть гордость Грузинский актер и певец Вахтанг Кикабидзе заявил, что не выступает в России, потому что у него есть гордость, пишет грузинская газета Kviris Palitra.
Аргументы и Факты вчера в 17:01
Экономика
Россиянам могут разрешить выкупать свои долги со скидкой
Начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий считает, что законодательная возможность выкупа россиянами своих просроченных долгов до их передачи третьим лицам может привести к снижению платежной дисциплины заемщиков, а также росту плохих долгов в банках.
Вести.Ru 05:55
Футбол
Спартак — Брага 1:2
Soccer.ru вчера в 15:10
Общество
Во Владивостоке побит рекорд по количеству осадков
Во Владивостоке побит рекорд 1900 года по количеству осадкой в августе. Об этом сообщает Гидрометцентр.
Газета.Ru 06:05
Политика
Рада одобрила законопроект о снятии депутатской неприкосновенности
Законопроект об отмене депутатской неприкосновенности приняла Верховная рада Украины. Депутаты намерены изменить 80-ю статью Конституции.
Российская газета вчера в 20:00
Здоровье
Все хирурги из Нижнего Тагила отозвали заявления об увольнении
Ранее заявления об увольнении написали все хирурги Демидовской больницы и ЦГБ №1 Нижнего Тагила.
URA.Ru вчера в 09:21