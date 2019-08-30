Защитник «Манчестер Юнайтед» Крис Смоллинг продолжит карьеру в Италии. Футболист перейдет в «Рому», о чем сообщил главный тренер манкунианцев Уле Гуннар Сульшер.

Сульшер подтвердил, что Смоллинг перейдет в «Рому»

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