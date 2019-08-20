Футбол

Погба попал в список худших пенальтистов АПЛMetaratings 05:24

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба в матче 2-го тура АПЛ против «Вулверхэмптона» (1:1) заработал пенальти, но не смог его реализовать. По статистике французский футболист вошёл в список худших пенальтистов в истории английской Премьер-лиги.
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