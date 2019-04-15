Футбол

Сульшер: память о матче с «ПСЖ» поможет «МЮ» в игре с «Барселоной»Чемпионат 12:12

Барселона — Манчестер Юнайтед
завтра
в 15:00
Лига чемпионов, Четвертьфинал
Стадион «Камп Ноу»
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер поделился ожиданиями от ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов с «Барселоной».
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