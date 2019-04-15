Футбол
Сульшер: память о матче с «ПСЖ» поможет «МЮ» в игре с «Барселоной»Чемпионат 12:12
Лига чемпионов, Четвертьфинал
Стадион «Камп Ноу»
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер поделился ожиданиями от ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов с «Барселоной».
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Автоматически обработаны 7303 источника, обновлено в 16:44, Ашберн
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Сегодня, 15 апреля, народная артистка СССР, «Примадонна» российской эстрады Алла Пугачёва отмечает 70-летний юбилей.
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Рейсовый автобус № 501 врезался в стену на востоке Москвы. В результате десять человек получили травмы.
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