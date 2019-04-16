Сульшер: память о матче с «ПСЖ» поможет «МЮ» в игре с «Барселоной»Чемпионат вчера в 12:12

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер поделился ожиданиями от ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов с «Барселоной».

Сульшер: память о матче с «ПСЖ» поможет «МЮ» в игре с «Барселоной»

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