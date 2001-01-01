Футбол

Сульшер отказался говорить о трансфере ДибалыСпорт-Экспресс вчера в 20:08

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Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Уле-Гуннар Сульшер после победы над "Кристиансунном" в товарищеском матче (1:0) отказался говорить о трансферах. Специалита спросили по поводу возможного перехода Пауло Дибалы из "Ювентуса".
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