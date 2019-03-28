Футбол

«Манчестер Юнайтед» утвердил Сульшера главным тренеромРИА Новости 05:12

Норвежский специалист Уле-Гуннар Сульшер утвержден в должности главного тренера "Манчестер Юнайтед", контракт рассчитан на три года, сообщается на сайте английского футбольного клуба.
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Сульшера наконец-то утвердили главным тренером «МЮ». Правильно это или нет?

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Директор по маркетингу Microsoft Крис Капоссела (Chris Capossela) предупредила всех сотрудников компании, что они не должны участвовать в розыгрышах в грядущий понедельник и призвала воздержаться от каких-либо публичных шуток в этот день.
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Дело в отношении ближайшего окружения Порошенко открыто незаконно

Генпрокуратура Украины заявила о ряде процессуальных нарушений при возбуждении дела в отношении ближайшего окружения президента страны Петра Порошенко о соучастии в хищениях миллиардов гривен.
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Уле Гуннар Сульшер
Норвежский футболист
Норвежский футболист и футбольный тренер. Выступал на позиции нападающего. После завершения карьеры игрока тренировал резервный состав «Манчестер Юнайтед», «Кардифф Сити» и «Молде». В настоящее время является исполняющим обязанности главного тренера «Манчестер Юнайтед» до завершения сезона 2018/19.
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