Футбол
«Манчестер Юнайтед» утвердил Сульшера главным тренеромРИА Новости 05:12
Норвежский специалист Уле-Гуннар Сульшер утвержден в должности главного тренера "Манчестер Юнайтед", контракт рассчитан на три года, сообщается на сайте английского футбольного клуба.
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Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 16:43, Ашберн
Футбол
УЕФА наказал «Шахтер» за расистское поведение болельщиков
УЕФА объявил о санкциях в отношении «Шахтера» за расистское поведение болельщиков во время первого матча 1/16 финала Лиги Европы с «Айнтрахтом» (2:2). Встреча прошла 14 февраля в Харькове на стадионе «Металлист».
Обновлено в 14:15
Футбол
Лучшим тренером 2018 года в Германии стал Кофельдт из «Вердера»
Главный тренер "Вердера" Флориан Кофельдт признан лучшим тренером по итогам 2018 года по версии Немецкого футбольного союза, сообщает официальный сайт "бременцев".
Обновлено в 16:35
Общество
Врачи из роддома в Башкирии увольняются, посмеявшись над зарплатами
Врачи и медсестры роддома в башкирском Салавате, которые попали в поле зрения СМИ после видеоролика, начали увольняться, пишет «МК».
Обновлено вчера в 06:10
Музыка
В Германии раскритиковали новый клип Rammstein про концлагерь
Обновлено в 16:24
Единоборства
Хирн: следующим соперником Усика станет Такам
Известный британский промоутер Эдди Хирн подтвердил информацию, что чемпион мира в первом тяжёлом весе Александр Усик проведёт следующий поединок с экс-претендентом на титул чемпиона мира в супертяжёлом весе Карлосом Такамом.
Обновлено в 14:33
Экономика
В Петербурге потратят 3 млрд рублей на технику для уборки улиц
В Петербурге для уборки улиц закупят дополнительную технику. Об этом сообщил врио губернатора Александр Беглов.
Обновлено в 10:24
Политика
Зеленский продолжает лидировать в президентском рейтинге на Украине
Кандидат в президенты Украины шоумен Владимир Зеленский лидирует в президентском рейтинге, который был сформирован центром социальных и маркетинговых исследований «Социс».
Обновлено вчера в 12:01
Футбол
«Арсенал» хочет приобрести Умтити и Алабу
«Арсенал» планирует провести плодотворную летнюю трансферную кампанию и приобрести до пяти футболистов.
Обновлено в 13:47
Интернет
Microsoft запретила первоапрельские шутки
Директор по маркетингу Microsoft Крис Капоссела (Chris Capossela) предупредила всех сотрудников компании, что они не должны участвовать в розыгрышах в грядущий понедельник и призвала воздержаться от каких-либо публичных шуток в этот день.
Обновлено в 13:44
Происшествия
Абызова поместили в камеру без горячей воды и телевизора
Бывший министр по делам Открытого правительства РФ Михаил Абызов помещен в картантин в пустую двухместную камеру.
Обновлено в 16:27
Хоккей
ЦСКА одолел СКА в матче финала Западной конференции
Победитель регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) ЦСКА одолел петербургский СКА в первом матче финальной серии Западной конференции, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 15:11
Футбол
Андрей Федун: "Болейте не за Карреру – болейте за "Спартак"!"
Что окружало матч "Спартака" и "Зенита" – Одна из главных мишеней фанатов – Денис Глушаков.
Обновлено в 14:30
Армия и оружие
Разработчик рассказал об уникальности ракетного комплекса «Тор-М2»
Главный конструктор Государственного машиностроительного конструкторского бюро «Вымпел» имени И.И. Торопова (входит в корпорацию «Тактическое ракетное вооружение») Виктор Елецкий в беседе с газетой «Известия» рассказал об уникальности зенитного ракетного комплекса «Тор-М2».
Обновлено вчера в 18:49
Политика
Дело в отношении ближайшего окружения Порошенко открыто незаконно
Генпрокуратура Украины заявила о ряде процессуальных нарушений при возбуждении дела в отношении ближайшего окружения президента страны Петра Порошенко о соучастии в хищениях миллиардов гривен.
Обновлено в 16:16
Здоровье
Сотрудники можайской подстанции «скорой помощи» объявили «итальянскую забастовку»
В забастовке участвует около половины персонала.
Обновлено в 15:31
Авто
Kia показала два новых полноприводных кроссовера
Корейская компания Kia представила на автосалоне в Сеуле новый концепт Mohave Masterpiece и SP Signature.
Обновлено в 14:13
Футбол
Одриосола: «Бэйл идеально знает испанский, но стесняется использовать его»
Защитник «Реала» Альваро Одриосола поделился мнением об одноклубнике Гарете Бэйле.
Обновлено в 16:22
Происшествия
Экстренно госпитализирован Николай Добронравов
Обновлено в 08:34
Кино
Анджелина Джоли станет супергероем Marvel
Джоли сделала выбор в пользу проекта Marvel, сюжет которого будет крутиться вокруг сверхдержав и почти бессмертных существах, а также о неких девиантах — существах-монстрах, созданных пришельцами.
Обновлено вчера в 22:29
Шоу-бизнес
Николь Кидман запретили присутствовать на свадьбе собственного сына
51-летняя актриса Николь Кидман не сможет присутствовать на свадьбе своего сына.
Обновлено в 03:57
Общество
Старейшая пирожковая в Петербурге продолжит работу
Старейшая петербургская пирожковая «Хозяюшка» на Московском проспекте продолжит работу.
Обновлено в 13:38
Политика
Кремль ответил на требование Трампа уйти из Венесуэлы
В среду, 27 марта, Трамп потребовал от России покинуть Венесуэлу и прекратить поддержку президента страны Николаса Мадуро.
Обновлено в 12:59
Технологии
Роскомнадзор предложил операторам тестировать Рунет на «суверенность»
Выбор для тестирования продукта RDP.RU, как рассказывает один из операторов, в Роскомнадзоре компаниям объяснили тем, что он оказался лучшим по итогам испытаний по фильтрации трафика.
Обновлено в 14:31
Политика
Власти Венесуэлы запретили Гуайдо занимать госпосты в течение 15 лет
Правительство Венесуэлы запретило спикеру Национального собрания, лидеру оппозиции Хуану Гуайдо занимать государственные должности в течение 15 лет, пишет «Газета.ру».
Обновлено в 15:42
Авто
Определен лучший автомобиль в бизнес-классе
Ситуация в сегменте среднеразмерных седанов бизнес-класса на российском рынке не меняется уже много лет подряд.
Обновлено в 13:30
Политика
Проект ВСМ Москва — Казань не получил поддержки Путина
Обсуждение перспектив проекта строительства железнодорожной высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва — Казань с участием Владимира Путина состоялось на этой неделе, по итогам консультаций он не получил окончательного одобрения президента, рассказали РБК два источника, близких к правительству, и подтвердил отраслевой консультант.
Обновлено в 15:53
Армия и оружие
Корабли НАТО вошли в Черное море
Боевые корабли Второй постоянной группы ВМС НАТО вошли в Черное море.
Обновлено в 13:14
Здоровье
Россияне превысили норму потребления сахара в 2018 году в два раза
Граждане России в 2018 году употребили сахара в два раза больше установленных Минздравом норм.
Обновлено в 04:13
Общество
Российская модель госпитализирована в Шанхае с менингитом
Обновлено в 13:52
Политика
Бразилия потребовала от России убрать своих военных из Венесуэлы
Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что «Россия должна убраться» из Венесуэлы, а для того, чтобы это произошло, «допустимы все методы».
Обновлено в 14:09