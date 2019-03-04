Футбол
Сульшер о матче с «ПСЖ»: «В истории „МЮ“ было много великих камбэков»Sports.ru 12:37
Знаем, что играем против одной из лучших команд в Европе, в которой выступают очень качественные футболисты. У «Манчестер Юнайтед» было много великих камбэков в истории.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7274 источника, обновлено в 13:09, Ашберн
Происшествия
Кокорин получил ожоги после лечения колена в СИЗО
Обновлено в 11:17
Общество
Forbes назвал богатейшую женщину мира
Обновлено в 12:39
Музыка
Вокалист The Prodigy Кит Флинт покончил с собой
Обновлено в 07:44
Хоккей
«Автомобилист» обыграл «Трактор» и вышел во второй раунд плей-офф КХЛ
В понедельник в четвертом матче серии первого раунда клуб из Екатеринбурга в гостях обыграл челябинский "Трактор" со счетом 4:3. Решающая победа получилась волевой.
Обновлено в 11:38
Армия и оружие
Командир женского танкового экипажа ДНР перешла на сторону Украины
Воевавшая на стороне самопровозглашенной Донецкой Народной Республики (ДНР) Светлана Дрюк (позывной «Ветерок») покинула республику и перешла на сторону Украины.
Обновлено в 09:38
Экономика
OCCRP узнал о проводках на $4,6 млрд через офшорную сеть «Тройки Диалог»
Среди получателей средств от фирм из офшорной сети OCCPR называет, в частности, виолончелиста Сергея Ролдугина (о дружбе с ним рассказывал президент Владимир Путин), членов семьи экс- губернатора Самарской области Владимира Артякова и людей «ближнего круга» самого Варданяна, пишет Meduza, которая также участвовала в изучении документов OCCRP.
Обновлено в 12:35
Общество
Комиссия по этике рекомендовала уволить топ-менеджера «Роскосмоса»
Напомним, сотрудник госкорпорации «Роскосмос» Станислав Жарков в ходе обсуждения поста колумниста RT Максима Кононенко о программе реновации в Москве назвал «скотобазой» жителей столичных хрущевок.
Обновлено в 07:34
Авто
Volvo установит ограничение скорости на своих автомобилях
Обновлено в 08:03
Политика
СБУ признала, что установила прослушку возле офиса Зеленского
Служба безопасности Украины (СБУ) признала, что установила прослушку возле офиса кандидата в президенты, шоумена Владимира Зеленского, но заявила, что эти меры не связаны ни с одним из кандидатов на пост главы государства.
Обновлено в 11:58
Политика
Медведев рассказал, от чего будет зависеть маршрут «Турецкого потока»
Новая ветка не должна повторить печальную судьбу "Южного потока", указал Медведев.
Обновлено вчера в 16:17
Экономика
Чистая прибыль «Аэрофлота» по МСФО за 2018 год упала в четыре раза
В 2018 году чистая прибыль «Аэрофлота» по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) составила 5,7 млрд руб. по сравнению с 23,06 млрд в 2017 году.
Обновлено в 12:07
Политика
Мэй посетила Солсбери в годовщину отравления Скрипалей
На сайте британского правительства опубликовано заявление Мэй в связи с годовщиной отравления Скрипалей.
Обновлено в 06:37
Общество
Шнуров заступился за сотрудника Роскосмоса
Обновлено в 08:14
Происшествия
В Подмосковье самолет Ан-26 выкатился за пределы взлетной полосы
«При выполнении посадки на один из аэродромов в Московской области выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы транспортный самолет Ан-26», — сказали в ведомстве, не уточнив, где именно произошел инцидент.
Обновлено в 11:34
Экономика
Законопроект о доплатах пенсионерам рассмотрят 5 марта
Премьер-министр России Дмитрий Медведев в конце февраля заявлял, что законопроект о доплатах малообеспеченным пенсионерам сверх прожиточного минимума должен быть принят Госдумой в весеннюю сессию, а выплаты начнутся не позднее 1 июля 2019 года.
Обновлено в 12:17
Общество
В РПЦ ответили на заявление протоиерея о россиянах после 2050 года
Ранее протоиерей Дмитрий Смирнов заявил радиостанции «Говорит Москва», что «россияне закончатся к 2050 году».
Обновлено в 11:46
Происшествия
Разборки чеченцев и азербайджанцев после драки в Москве продолжаются
После массовой драки чеченцев и азербайджанцев у кафе «Неолит» в Москве конфликт между сторонами остался нерешенным.
Обновлено в 07:40
Общество
Игоря Малашенко могут похоронить на Троекуровском кладбище
Одного из основателей телекомпании НТВ Игоря Малашенко могут похоронить на Троекуровском кладбище в Москве, такой вариант обсуждается.
Обновлено в 12:29
Армия и оружие
Истребитель ВВС Индии сбил пакистанский дрон над Раджастханом
Истребитель ВВС Индии сбил над территорией штата Раджастхан пакистанский беспилотник, сообщает агентство ANI.
Обновлено в 10:46
Политика
Гуайдо заявил, что вернулся в Венесуэлу
Обновлено в 11:41
Авто
Страховщики назвали самые угоняемые автомобили в России
Одна из крупнейших страховых компаний России на рынке каско, «АльфаСтрахование», назвала самые угоняемые автомобили в 2018 году.
Обновлено в 07:22
Общество
Сергей Зверев провел одиночный пикет у стен Кремля
Обновлено в 10:52
Происшествия
В Польше разбился истребитель МиГ-29
Истребитель МиГ-29 ВВС Польши разбился в Мазовецком воеводстве страны, сообщил официальный представитель генерального командования Вооруженных сил республики Марек Павляк.
Обновлено в 08:36
Спорт
Вяльбе: российские лыжники не используют терапевтических исключений
Входящие в сборную России лыжники не используют терапевтические исключения, которые позволяли бы им легально использовать запрещенные препараты.
Обновлено в 08:44
Авто
Peugeot рассказала о своих премьерах на автосалоне в Женеве
Peugeot рассказала о своих премьерах на автосалоне в Женеве, сообщив, что все автомобили будут дебютировать в электрифицированных версиях, а абсолютно новой моделью станет прототип Peugeot 508 Sport Engineered и Peugeot e-Legend.
Обновлено вчера в 05:43
Армия и оружие
Главы генштабов России и США обсудили вопросы ПРО и ситуацию в Сирии
Главы генштабов России и США Валерий Герасимов и Джозеф Данфорд обсудили вопросы противоракетной обороны, а также взаимодействия в Сирии.
Обновлено в 11:14
Политика
Кремль потребовал отчет по косаткам и белухам в Приморье до конца дня
Кремль ждет отчета по ситуации с косатками и белухами, содержащимися в бухте Средняя в Приморье, до конца дня.
Обновлено в 06:58
Футбол
Ракицкий не вызван в сборную Украины на матчи отбора ЧЕ-2020
Официальный Твиттер сборной Украины опубликовал заявку команды на ближайшие игры в рамках отборочного турнира к чемпионату Европы 2022 года против Португалии (22 марта) и Люксембурга (25 марта).
Обновлено в 12:47