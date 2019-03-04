Сульшер о матче с «ПСЖ»: «В истории „МЮ“ было много великих камбэков»Sports.ru 12:37

Знаем, что играем против одной из лучших команд в Европе, в которой выступают очень качественные футболисты. У «Манчестер Юнайтед» было много великих камбэков в истории.

Сульшер о матче с «ПСЖ»: «В истории „МЮ“ было много великих камбэков»

Футбол Защитник «Зенита» Ракицкий не вызван в сборную Украины Защитник петербургского "Зенита" Ярослав Ракицкий не вызван в сборную Украины, сообщает "Советский спорт".

Происшествия Самолет, летевший из Пекина в Лос-Анджелес, экстренно сел на Чукотке В полете экипаж доложил о срабатывании сигнализации пожара в багажном отсеке и решил произвести экстренную посадку в Анадыре.

Политика Хуан Гуайдо вернулся в Венесуэлу Лидер оппозиции Хуан Гуайдо вернулся в Венесуэлу. Об этом он написал в своем Twitter.

Экономика OCCRP рассказал о созданной «Тройкой диалог» сети офшорных компаний Инвестиционный банк «Тройка диалог» под руководством Рубена Варданяна создал сеть из более чем 70 офшорных компаний, через которую выводились деньги из России, в том числе с использованием «криминальных схем».

Происшествия Кокорин получил ожоги после лечения колена в СИЗО Нападающий санкт-петербургского футбольного клуба "Зенит" Александр Кокорин получил ожоги во время лечебных процедур, которые проводили ему в СИЗО "Бутырка".

Политика СБУ признала, что установила прослушку возле офиса Зеленского Служба безопасности Украины (СБУ) признала, что установила прослушку возле офиса кандидата в президенты, шоумена Владимира Зеленского, но заявила, что эти меры не связаны ни с одним из кандидатов на пост главы государства.

Общество Комиссия по этике рекомендовала уволить топ-менеджера «Роскосмоса» Напомним, сотрудник госкорпорации «Роскосмос» Станислав Жарков в ходе обсуждения поста колумниста RT Максима Кононенко о программе реновации в Москве назвал «скотобазой» жителей столичных хрущевок.

Политика Трамп продлил санкции против России Президент США Дональд Трамп продлил на год санкции против России, введенные Соединенными Штатами из-за ситуации на Украине.

Спорт Юстина Ковальчик: «Я за полную отмену терапевтических исключений» Польская лыжница Юстина Ковальчик считает необходимым отменить терапевтические исключения, позволяющие спортсменам принимать запрещенные препараты по медицинским показаниям.

Политика Яковенко назвал три проблемы в расследовании дела Скрипалей 4 марта 2018 года в Солсбери Сергей и Юлия Скрипаль отравились «неизвестным веществом» и были госпитализированы в критическом состоянии.

Экономика Законопроект о доплатах пенсионерам рассмотрят 5 марта Премьер-министр России Дмитрий Медведев в конце февраля заявлял, что законопроект о доплатах малообеспеченным пенсионерам сверх прожиточного минимума должен быть принят Госдумой в весеннюю сессию, а выплаты начнутся не позднее 1 июля 2019 года.

Происшествия Умер вокалист The Prodigy Кит Флинт Умер вокалист группы The Prodigy Кит Флинт.

Политика Преемницу Меркель осудили за шутку о туалетах для «нейтрального пола» Председателя входящего в правящую коалицию немецкого Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр раскритиковали за шутку о туалетах для людей «нейтрального пола».

Политика Макрон предложил создать Европейский совет безопасности Президент Франции Эммануэль Макрон предложил создать Европейский совет безопасности, в который вошла бы Великобритания.

Происшествия Пассажир бизнес-класса устроил дебош из-за безрыбья Пассажир бизнес-класса устроил дебош из-за отсутствия рыбы в меню на борту самолета, в результате чего его сняли с рейса.

Финансы Forbes назвал лучшие банки мира Журнал Forbes совместно с исследовательской компанией Statista составил список лучших банков в разных странах, основываясь в основном на мнении о них клиентов.

Транспорт В России предложили штрафовать за проезд под знаком экологической зоны Отмечается, что к октябрю МВД и Минтранс разработают поправки к КоАП по введению нового штрафа за проезд под знаком, которым обозначается экологически чистая зона.

Общество Папа Римский пообещал показать секретные архивы Ватикана Папа Франциск заявил, что он откроет секретные архивы Ватикана времен Папы Пия XII, передает Reuters.