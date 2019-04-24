Сульшер не верит, что «МЮ» поборется за чемпионство в следующем сезонеНева Спорт 07:16

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер поделился ожиданиями от следующего сезона своей команды.

Сульшер не верит, что «МЮ» поборется за чемпионство в следующем сезоне

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