Футбол
Сульшер не верит, что «МЮ» поборется за чемпионство в следующем сезонеНева Спорт 07:16
Чемпионат Англии
Стадион «Олд Траффорд»
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер поделился ожиданиями от следующего сезона своей команды.
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