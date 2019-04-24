Футбол

Сульшер не верит, что «МЮ» поборется за чемпионство в следующем сезонеНева Спорт 07:16

Манчестер Юнайтед — Манчестер Сити
сегодня
в 15:00
Чемпионат Англии
Стадион «Олд Траффорд»
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер поделился ожиданиями от следующего сезона своей команды.
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Сульшер не верит, что «МЮ» поборется за чемпионство в следующем сезоне

Нева Спорт07:16

Сульшер: не думаю, что «МЮ» сможет побороться за победу в АПЛ в следующем сезоне

Чемпионат06:58

Сульшер не верит, что «МЮ» поборется за победу в АПЛ в следующем сезоне

Sport24.ru06:05

Сульшер: «Не думаю, что „МЮ“ сможет побороться за чемпионство в следующем сезоне. У нас нет стабильности»

Бомбардир.ру08:52

Сульшер: «Побороться за титул в следующем году? Никогда не говори никогда»

Soccer.ruвчера в 22:46
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