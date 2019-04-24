Футбол

Сульшер не верит, что «МЮ» поборется за чемпионство в следующем сезонеНева Спорт 07:16

Манчестер Юнайтед — Манчестер Сити
сегодня
в 15:00
Чемпионат Англии
Стадион «Олд Траффорд»
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер поделился ожиданиями от следующего сезона своей команды.
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Сульшер не верит, что «МЮ» поборется за чемпионство в следующем сезоне

Нева Спорт07:16

Сульшер: не думаю, что «МЮ» сможет побороться за победу в АПЛ в следующем сезоне

Чемпионат06:58

Сульшер не верит, что «МЮ» поборется за победу в АПЛ в следующем сезоне

Sport24.ru06:05

Сульшер: «Побороться за титул в следующем году? Никогда не говори никогда»

Soccer.ruвчера в 22:46
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Продолжительность жизни в России достигла исторического максимума

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Компания Nord Stream 2 AG, оператор строительства газопровода «Северный поток — 2», направила письмо главе Еврокомиссии Жан-Клоду Юнкеру по поправкам к Газовой директиве Евросоюза.
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Кудрин призвал освободить регионы от взносов в ФОМС за неработающих

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Суд впервые оштрафовал россиянина за неуважение к власти

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Обновлено вчера в 14:03
Общество

ЦБ назвал регионы с наибольшим количеством финансовых пирамид в России

Наибольшая концентрация финансовых пирамид зафиксирована в центральной части России и на Урале, пишут «Известия» со ссылкой на директора департамента Центробанка по противодействию недобросовестным практикам Валерия Ляха.
Обновлено в 02:08
Армия и оружие

Посол США указал России на американские авианосцы в Средиземном море

Посол США в России Джон Хантсман побывал на американских авианосцах, находящихся в Средиземном море, и заявил, что эти корабли помогут указать России на необходимость «прекратить свою дестабилизирующую деятельность по всему миру», сообщается на сайте 6 флота ВМС США.
Обновлено вчера в 23:30
Происшествия

СК попросил об аресте трех силовиков по делу Арашуковых

Правоохранителей задержали накануне в рамках уголовного дела в отношении временно отстраненного от должности сенатора от КЧР Рауфа Арашукова и его отца.
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Футбол

Врач «Зенита» дал рекомендации по лечению Кокорина в СИЗО

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Meizu представила официально новый флагманский смартфон Meizu 16s

Китайская компания Meizu представила своим поклонникам новый флагманский смартфон Meizu 16, сообщает информационный новостной портал evo-rus.com.
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Украина отметила смену тона России по задержанным морякам

Замглавы украинского МИДа Елена Зеркаль заявила, что российская сторона поменяла тон разговора по делу задержанных моряков в Керченском проливе.
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Киев требует извинений от чешских СМИ за «еврейского клоуна»

Еврейские корни нового президента Украины Владимира Зеленского стали причиной международного скандала, в котором оказались замешанными чешские масс-медиа.
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Финал «Игры престолов» покажут на стадионе в Москве

Обновлено в 05:00
Политика

Крымские виноделы предупредили о риске остановки предприятий

О риске остановки крымских винодельческих предприятий на срок от шести до девяти месяцев говорится в письме председателя ассоциации виноградарей и виноделов «Севастополь» Алексея Липко к депутату Госдумы Дмитрию Белику (копия есть в распоряжении РБК).
Обновлено вчера в 23:00
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Песков: Путин не видел призыв рабочих «Севмаша» об отставке архангельского губернатора

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Политика

Парубий поставил условие для голосования по его отставке

Спикер Верховной рады УкраиныПарубий на заседании парламента в среду, 24 апреля, заявил, что готов поставить на рассмотрение вопрос о собственной отставке, но только после принятия "языкового закона".
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Зеленскому рекомендовали не встречаться с Путиным один на один

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ФСБ задержала двух членов банды Басаева

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В России испытали первый в мире плавучий атомный энергоблок

Комплексные испытания ядерной энергетической установки на первом в мире плавучем атомном энергоблоке «Академик Ломоносов» успешно завершились в России.
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Путин подписал закон об ужесточении наказания за побег с места ДТП

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон об усилении ответственности для водителей, сбежавших с места ДТП, в котором пострадали или погибли люди.
Обновлено в 03:41
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Крупные туроператоры приостановили продажи путевок на Шри-Ланку

Аналогичная ситуация в компаниях Anex Tour и Coral Travel, где были также приостановлены продажи туров.
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Уле Гуннар Сульшер
Норвежский футболист
Норвежский футболист и футбольный тренер. Выступал на позиции нападающего. После завершения карьеры игрока тренировал резервный состав «Манчестер Юнайтед», «Кардифф Сити» и «Молде». В настоящее время является главным тренером «Манчестер Юнайтед».
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Английский профессиональный футбольный клуб из Манчестера, выступающий в Премьер-лиге, высшем дивизионе в системе футбольных лиг Англии. Был основан в 1880 году под названием «Сент Маркс». В 1887 году был переименован в «Ардуик». С 1894 года называется «Манчестер Сити».
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