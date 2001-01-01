Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Уле Гуннар Сульшер заявил, что полузащитник Поль Погба хочет остаться в команде. Ранее сообщалось, что он может перейти в "Реал".

Сульшер не сомневается, что Погба хочет остаться в «МЮ»

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