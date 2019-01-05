Футбол
Сульшер не ожидает от «Манчестер Юнайтед» приобретений в январе
Сульшер не ожидает от «Манчестер Юнайтед» приобретений в январеSport24.ru05:15
Исполняющий обязанности главного тренера «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер не ожидает от клуба приобретений в январское трансферное окно.
Sport24.ru05:15
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Политика
NASA отложило визит Рогозина в США
Американское космическое агентство NASA отложило визит главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина, который планировался на февраль нынешнего года.
Обновлено вчера в 16:15
Политика
Патриарх Варфоломей подписал томос об автокефалии новой церкви Украины
Константинопольский патриарх Варфоломей подписал томос об автокефалии новой украинской церковной структуры — Православной церкви Украины.
Обновлено в 05:54
Происшествия
Пираты взяли в плен моряков у берегов Бенина
Пираты напали на контейнеровоз MSC Mandy в Гвинейском заливе, на борту которого находились российские моряки, сообщает Росморречфлот.
Обновлено вчера в 20:16
Политика
На острове в Тихом океане по запросу США задержали россиянина
По запросу ФБР на тихоокеанском острове Сайпан задержали 72-летнего россиянина Дмитрия Макаренко, обвиняемого в попытке незаконного экспорта военной техники в Россию и двух случаях отмывания денег, сообщает местное издание Saipan Tribune.
Обновлено в 05:28
Кино
Скончался народный артист Иван Бортник
Обновлено в 03:55
Политика
Хакеры опубликовали доклады Integrity Initiative о работе Sputnik и RT
Новая партия документов Счета на общую сумму около тысячи фунтов выставлены на имя живущего в Иордании Джассара Джамаля аль-Тахата за "составление для Integrity Initiative докладов о медиакампаниях RT".
Обновлено вчера в 22:52
Хоккей
Капитан сборной России извинился за свое поведение после матча с США
Капитан сборной России Клим Костин принес извинения за свое поведение после окончания полуфинального матча молодежного чемпионата мира по хоккею с командой США, в котором российские хоккеисты потерпели поражение со счетом 1:2.
Обновлено в 03:28
Армия и оружие
В России завершились испытания нового пистолета на замену ПМ
Завершились государственные испытания российского пистолета для Минобороны, который призван заменить пистолет Макарова (ПМ).
Обновлено в 01:07
Культура
В Союзе кинематографистов рассказали о состоянии режиссера Хуциева
Обновлено в 03:52
Политика
В МИД считают преждевременным говорить об обмене Уилана
Ситуация вокруг арестованного в России американца Пола Уилана очень серьезная, заявил РИА Новости замглавы МИД Сергей Рябков.
Обновлено в 05:47
Происшествия
В боулинг-клубе рядом с Лос-Анджелесом произошла стрельба
Неизвестные устроили стрельбу в боулинг-клубе города Торранс в 32 км от Лос-Анджелеса, сообщает в Twitter городская полиция.
Обновлено в 04:39
Политика
Япония объявила о кульминации в переговорах с Россией
Наступивший 2019 год является кульминационным в переговорах относительно мирного договора между Японией и Россией.
Обновлено в 04:45
Происшествия
Спасенный в Магнитогорске мальчик стал дышать самостоятельно
Состояние ребенка, эвакуированного из Магнитогорска в Москву после ЧП, оценивается как стабильное, за последние сутки медикам удалось его перевести с искусственной вентиляции легких на самостоятельное дыхание, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения России.
Обновлено в 02:13
Хоккей
Молодежная сборная России проиграла американцам в полуфинале ЧМ
Обновлено вчера в 18:43
Политика
Опрос: рекордное число американцев хочет навсегда уехать из США
Рекордное число граждан США хотят покинуть Соединенные Штаты и проживать в другой стране на постоянной основе.
Обновлено в 00:03
Происшествия
Верник и МХТ сообщили о разрешении на проезд по Камергерскому переулку
Актер театра и кино Игорь Верник сообщил, что у него есть официальное разрешение на проезд его автомобиля по Камергерскому переулку в МХТ имени Чехова, где он работает.
Обновлено вчера в 14:04
Происшествия
В Дагестане скончался раненый в новогоднюю ночь ребенок
Источник сообщил, что в городской больнице Дербента скончался трехлетний ребенок, который получил пулевое ранение в голову в новогоднюю ночь, передает телеканал "360".
Обновлено в 05:29
Политика
Во Франции проходит восьмая акция протестов «жёлтых жилетов»
Обновлено в 05:38
Происшествия
В Крыму закрыли дорогу на Ай-Петри
Автодорога через гору Ай-Петри в Крыму была перекрыта для всего транспорта, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на управление МЧС по Крыму.
Обновлено в 01:06
Футбол
Диего Марадона попал в больницу
Обновлено вчера в 19:16
Хоккей
Третьяк назвал поражение от США на МЧМ трагедией
Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк назвал трагедией поражение российской сборной в матче с США на молодёжном чемпионате мира по хоккею, но сказал, что бронза будет достойным результатом.
Обновлено в 05:34
Хоккей
Молодежная сборная России сыграет со Швейцарией в матче за бронзу МЧМ
Что касается российских хоккеистов, то они не смогли победить американскую сборную, проиграв ей со счетом 1:2. Теперь в финале встретятся сборные США и Финляндии – этот матч пройдет в ночь с 5 на 6 января.
Обновлено в 02:08
Политика
Выяснилось, о чем Порошенко и Эрдоган говорили в Стамбуле
Обновлено в 06:25
Происшествия
Во время прохождения квеста в Польше погибли пять человек
Пять человек погибли, один пострадал при прохождении квеста в закрытом помещении в польском городе Кошалин.
Обновлено в 04:12
Происшествия
В ДТП в Петербурге пострадали семь человек
Микроавтобус в Петербурге врезался в опору уличного освещения, в результате чего пострадали пятеро детей и двое взрослых.
Обновлено вчера в 16:42
Политика
В РЦП назвали томос для украинской церкви «попыткой украсть Рождество»
«Как бы ни пытались некоторые украинские политики с помощью стамбульского патриарха украсть Рождество у миллионов верных на Украине — оно все равно наступит», — заверил Легойда.
Обновлено в 06:30
Политика
Отношения Трампа с Путиным назвали опасными
Напомним, что Пелоси была избрана спикером палаты представителей конгресса США на 2019-2020 гг. На протяжении последних 15 лет она возглавляет демократов в палате представителей.
Обновлено в 06:05
Общество
Аудитория двух крупнейших телеканалов снизилась в новогоднюю ночь
Среди зрителей старше четырех лет рейтинг «Первого» в новогоднюю ночь составил 8,38%, средняя доля аудитории — 23,26%.
Обновлено вчера в 08:09
Политика
Пол Уилан был осужден в США за попытку украсть $10 тысяч
Как стало известно газете Washington Post, задержанный в России по подозрению в шпионаже американский гражданин Пол Уилан был осужден в США за попытку украсть десять тысяч долларов.
Обновлено в 00:15
Спорт
Шипулин нашёл для себя новый вид спорта
Шипулин объявил о завершении карьеры 25 декабря на специальной пресс-конференции в Москве.
Обновлено в 05:52